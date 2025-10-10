Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Przejeżdżały na czerwonym świetle, jechały pod prąd. Jest dochodzenie

shutterstock_2651603895
Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie
Źródło: Reuters Archive
Amerykańska agencja federalna wszczęła śledztwo w sprawie incydentów, w których tesle korzystające z trybu autonomicznej jazdy (Full Self-Driving), przejeżdżały na czerwonym świetle lub jechały pod prąd, doprowadzając między innymi do kolizji i obrażeń - podaje CNN.

Amerykańska Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) informuje, że nowe dochodzenie obejmuje aż 2,9 mln pojazdów marki Tesla wyposażonych w system FSD (Full Self-Driving). Według agencji w badanych przypadkach auta naruszyły przepisy ruchu drogowego — przejeżdżały na czerwonym świetle przez skrzyżowanie albo wykorzystywały niewłaściwy pas ruchu. Skutkiem były co najmniej 12 wypadków, kilka pożarów i prawie 20 osób rannych.

Tesla wielokrotnie podkreślała wcześniej, że kierowca musi stale kontrolować pojazd i reagować na nieprawidłowości. Jednak część osób uczestniczących w zdarzeniach twierdzi, że system nie ostrzegał ich o nagłych manewrach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
samochod woda shutterstock_2516618091
Co zrobić, gdy napotkamy "wielką wodę". Rady dla kierowców
Bartłomiej Ciepielewski
shutterstock_2458693189
Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"
Maja Piotrowska
samochody port chiny kontenery shutterstock_2160039281
Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"
Joanna Rubin-Sobolewska

"Świat stał się gigantycznym poligonem doświadczalnym dla Elona"

Analityk Seth Goldstein z Morningstar, który rekomenduje inwestorom sprzedaż akcji Tesli, komentuje: Ostateczne pytanie brzmi: czy ten software działa?

- Świat stał się gigantycznym poligonem doświadczalnym dla wizji Elona Muska dotyczącej pełnej autonomii i to po prostu nie działa — dodaje inwestor Ross Gerber, cytowany przez CNN.

Te słowa nabierają szczególnej wagi, gdy weźmie się pod uwagę deklaracje Muska. Według nich Tesla miała przekształcić miliony aut już będących na drogach w pełni autonomiczne pojazdy poprzez aktualizację oprogramowania.

"Oprogramowanie nie działa poprawnie"

NHTSA prowadzi już inne postępowania wobec Tesli — m.in. w sprawie systemu "summon" (wezwij auto z parkingu) oraz opóźnionego raportowania wypadków.

W sierpniu sąd na Florydzie uznał firmę częściowo odpowiedzialną za śmiertelny wypadek z 2019 r. związany z systemem autopilota, zasądzając ponad 240 mln dolarów odszkodowania.

Ross Gerber, kiedyś wielki zwolennik systemu wspomagania kierowcy oferowanego przez Teslę, przekonuje, że firma powinna porzucić określenie "pełna autonomia" i przyznać, że obecny system oprogramowania wymaga wsparcia sprzętowego.

— Muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za fakt, że oprogramowanie nie działa poprawnie i albo dostosować sprzęt — a Elon będzie musiał poradzić sobie ze swoimi egoproblemami — albo ktoś powinien powiedzieć: Hej, skoro ciągle powodujecie wypadki z tym systemem, to może powinniście testować go tylko na zamkniętych torach, dopóki nie zacznie działać - skomentował Gerber.

Coraz większy problem Tesli. "Jedna z najgorzej sprzedających się marek"
Dowiedz się więcej:

Coraz większy problem Tesli. "Jedna z najgorzej sprzedających się marek"

Ze świata

Reakcja rynku — akcje Tesli w dół

Tesla stoi obecnie pod rosnącą presją – sprzedaż samochodów spada, a konkurencja, zwłaszcza chińskie koncerny takie jak BYD, zdobywają rynek tańszymi modelami.

Firma zapowiedziała co prawda wprowadzenie tańszych wersji istniejących aut, m.in. Modelu Y, jednak inwestorzy przyjęli ten ruch ze sceptycyzmem. Sytuacji nie poprawiły informacje o nowym dochodzeniu federalnym – w czwartek akcje Tesli spadły chwilowo o blisko 3 proc., by jednak zakończyć dzień na minusie 0,7 proc.

Analitycy podkreślają, że inwestorzy, rozczarowani brakiem przełomowych zapowiedzi i zaniepokojeni konsekwencjami kolejnych śledztw, coraz ostrożniej podchodzą do planów Elona Muska dotyczących pełnej autonomii pojazdów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Josiah True/Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
MotoryzacjaTeslaElon Musk
Zobacz także:
faktury shutterstock_2205886299
Nawet 2400 złotych więcej. Uderzenie po kieszeni
Pieniądze
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne
Tech
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
Ze świata
laptop, telefon, komputer
Utrudnienia dla klientów banków
Pieniądze
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
Nieruchomości
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
Dla pracownika
shutterstock_2470127991
Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy
Tech
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
Z kraju
Berlin
"O niebo lepiej". Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu
Tech
shutterstock_2608069097
Odchylenie fotela za dopłatą. Nowa oferta przewoźnika
Turystyka
Niemowle
Wadliwe artykuły dla niemowląt. Ryzyko zaklinowania, połknięcia
Z kraju
Moskwa, Rosja
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"
Ze świata
Paryż walczy z krótkoterminowym najmem mieszkań
"Bezprecedensowo poważny kryzys". Wezwanie szefa banku centralnego
Ze świata
Prezydent Luiz Inacio Lula da Silva (z prawej) i założyciel Build Your Dreams (BYD) Wang Chuanfu (z lewej)
Pierwsza taka fabryka w regionie. "Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami"
Moto
Kim Dzong Un
Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj
Ze świata
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
Donald Trump
"Nadzwyczajne działania". Trump ratuje sojusznika
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: nie może dojść do twardego odcięcia
Moto
shutterstock_2431592007
"Od razu, natychmiast przystąpiliśmy do tych prac". Deklaracja wiceministry po "Debacie" w TVN24+
Z kraju
shutterstock_2528378733
Płoną maszyny za miliony. Winny grzyb
Ze świata
Donald Trump
Trump miał na niego chrapkę. Teraz bije rekordy
Ze świata
Jak głosowała Warszawa?
"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji
Z kraju
Donald Tusk
Mocny apel do premiera. "Branża jest na krawędzi upadłości"
Z kraju
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
W Koloseum otwarto tajny tunel cesarski
TVN24
shutterstock_2401785327
List do premierów i ministrów. To "niemal gwarantuje porażkę"
Tech
Andrzej Domański w Sejmie
Budżet na przyszły rok. Jest decyzja posłów
Z kraju
shutterstock_2471477927
Prezes NBP: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski
Dla pracownika
Elon Musk
Nowe cele Elona Muska
Tech
Adam Glapiński
Glapiński: to byłoby wysoce niewłaściwe
Z kraju
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica