Moto

Wielki koncern wstrzymuje produkcję, również w Polsce

pap_20240118_1KH
Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie
Źródło: Reuters Archive
Koncern Stellantis, właściciel takich marek samochodowych jak Peugeot, Citroen, Opel czy Fiat, ogłosił czasowe wstrzymanie produkcji w kilku zakładach na terenie Europy. Przerwy w pracy dotyczą fabryk zlokalizowanych we Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii oraz w Polsce.

W polskich Tychach część załogi została już skierowana na przymusowe urlopy, a linie montażowe zostaną zatrzymane na kilka dni. Decyzja koncernu oznacza krótkoterminowe ograniczenie produkcji samochodów w kluczowych europejskich zakładach.

"Znikło w ubiegłym roku 54 tysiące stanowisk"

- Według najnowszych danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych CLEPA z branży znikło w ubiegłym roku 54 tysiące stanowisk, a w tym roku najprawdopodobniej zlikwidowanych zostanie kolejnych kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy - powiedział prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Tomasz Bęben.

Jak zauważył, szczególnie niepokojąca jest zapowiedź firmy Bosch - potentata technologicznego, będącego jednym z filarów europejskiego łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym.

Joanna Rubin-Sobolewska
Maciej Michałek

"Sytuacja w branży dostawców jest bardzo trudna"

Bosch, największy na świecie dostawca komponentów motoryzacyjnych, zapowiedział redukcję zatrudnienia. Liczbę zwolnień szacuje się na około 13 tys. Spółka stwierdziła, że decyzja ta podyktowana jest koniecznością "dostosowania struktur do słabszego popytu".

- Sytuacja w branży dostawców jest bardzo trudna, a dzisiejsze problemy nie wynikają z chwilowego spadku popytu na części. To konsekwencja zmniejszającej się konkurencyjności europejskich marek samochodowych, spowodowanej rosnącymi kosztami energii, pracy i unijnych regulacji. W efekcie chińscy producenci mogą oferować tańsze i coraz lepsze auta, dzięki czemu zdobywają europejski rynek - wskazał Bęben.

"Mliardy w elektryfikację"

W ocenie prezesa SDCM, do trudnej sytuacji branży motoryzacyjnej przyczyniła się ambitna europejska polityka klimatyczna, zakładająca całkowite przejście europejskiego przemysłu na elektromobilność od 2035 roku, przy jednoczesnym braku strategii wsparcia sektora motoryzacyjnego. - Europejskie firmy muszą jednocześnie inwestować miliardy w elektryfikację, a także utrzymywać dotychczasowe linie produkcyjne. Zamiast wspólnego planu przemysłowego mamy fragmentaryczne działania i coraz bardziej restrykcyjne przepisy. W efekcie europejskie fabryki produkują poniżej swoich mocy, koszty wciąż rosną, a inwestycje w nowe technologie z powodów finansowych muszą być odkładane na później, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację - nakreślił prezes SDCM.

Efekt domina w branży

Bęben zwrócił uwagę, że problemy europejskiego przemysłu motoryzacyjnego wpływają na polski sektor części motoryzacyjnych. - Polska jest jednym z największych eksporterów części i komponentów w Europie. Tymczasem każdy przestój w fabrykach samochodów oznacza spadek zamówień u dostawców. Ci z kolei muszą wówczas ograniczać współpracę ze swoimi kooperantami, co tworzy efekt domina - zaznaczył. Bęben zwrócił uwagę, że najnowsze badania, przygotowane na podstawie danych z ponad 100 europejskich firm, wyraźnie pokazują postępującą utratę konkurencyjności Europy jako miejsca produkcji części i komponentów samochodowych. W przypadku aut spalinowych wartość komponentów pochodzących z europejskich fabryk wynosi 83 proc. W pojazdach elektrycznych udział ten spada do 70 proc. W przypadku kluczowych podzespołów do aut zautomatyzowanych i zdalnie połączonych wartość ta jest jeszcze mniejsza. - Dostawcy spoza UE coraz agresywniej konkurują cenowo. Z badań CLEPA wynika, że jeśli ten trend się utrzyma, w ciągu pięciu lat poza Europę może wyciec nawet 24 procent wartości dodanej w produkcji przeciętnego samochodu. To oznacza zagrożenie 300-350 tysięcy miejsc pracy w sektorze części - dodał. W ocenie CLEPA i SDCM, aby temu zapobiec, niezbędne jest obniżenie kosztów strukturalnych: energii, pracy, surowców, a także uproszczenie regulacji. Europejski przemysł potrzebuje też wsparcia inwestycji w nowe technologie, zwłaszcza w baterie, elektronikę i software, czyli dziedzinach, w których Europa coraz bardziej pozostaje w tyle. - Zamiast nakładania na przemysł kar i kolejnych obciążeń, niezbędna jest polityka prokonkurencyjna wzorowana na USA czy Chinach, polegająca na dotacjach operacyjnych, wsparciu nakładów inwestycyjnych i aktywnym przyciąganiu inwestycji. Jeśli UE nie zacznie prowadzić polityki zwiększającej konkurencyjność i chroniącej własną produkcję, europejski przemysł motoryzacyjny utraci nie tylko miejsca pracy na masową skalę, ale również kluczowe kompetencje. A wtedy przegrana z Chinami stanie się faktem - stwierdził Tomasz Bęben.

Autorka/Autor: jjs/kris,ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jarek Praszkiewicz/PAP

Motoryzacja Produkcja przemysłowa zwolnienia
