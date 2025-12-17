Nagły zwrot Brukseli. "Istotna zmiana"

Logo TVN24
Moto

shutterstock_1165701511
KE zmienia zdanie w sprawie zakazu dotyczącego samochodów spalinowych
Źródło: TVN24
- To dobry początek - tak pakiet motoryzacyjny ogłoszony przez Komisję Europejską komentuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Bruksela zaproponowała między innymi rezygnację z całkowitego zakazu sprzedaży w Unii Europejskiej nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Niektóre koncerny są tym jednak zawiedzione.

- Pierwsze wrażenia po opublikowaniu przez Komisję Europejską pakietu motoryzacyjnego są pozytywne, to dobry początek – ocenił Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Także zdaniem Sigrid de Vries, dyrektorki generalnej Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), "propozycje KE słusznie uznają potrzebę większej elastyczności i neutralności technologicznej, aby zielona transformacja zakończyła się sukcesem".

- Stanowi to istotną zmianę w porównaniu z obecnym prawem - uważa szefowa ACEA.

shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
parking samochody
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Auta spalinowe. Bruksela zmieniła zdanie

Zmiana kursu w sprawie zakazu silników spalinowych

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek odejście od całkowitego zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku.

Zamiast tego producenci mieliby osiągnąć 90-procentową redukcję emisji CO₂, a pozostałe 10 proc. kompensować m.in. poprzez stosowanie niskowęglowej stali wyprodukowanej w UE, e-paliw lub biopaliw.

Zdaniem KE takie rozwiązanie pozwoli, by po 2035 roku na rynku nadal funkcjonowały m.in. hybrydy plug-in (z baterią, którą można ładować z zewnętrznego źródła), tzw. miękkie hybrydy (silnik spalinowy plus silnik elektryczny bez możliwości ładowania z gniazdka) oraz samochody z silnikami spalinowymi – obok aut elektrycznych i wodorowych.

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Auta dostawcze

Według przedstawicieli branży motoryzacyjnej Komisja Europejska skupiła się na celach redukcyjnych roku 2035, a tymczasem bez pilnych działań w zakresie elastyczności dla samochodów osobowych i dostawczych w 2030 roku działania proponowane przez KE na rok 2035 mogą przynieść ograniczony efekt.

"Tu z zadowoleniem przyjmujemy uwagę poświęconą lekkim samochodom dostawczym (LCV), segmentowi pojazdów, gdzie postęp redukcji jest dalece niewystarczający oraz decyzję o obniżeniu celu redukcyjnego w 2030 roku do 40 proc. (z 50 proc. - red.), choć i tak spełnienie go wydaje się bardzo trudne" - przekazano w komunikacie PZPM.

- Komisja Europejska, poza skorygowaniem celu emisyjnego dla pojazdów dostawczych, nie odniosła się do celów emisyjnych na rok 2030, a osiągnięcie ich może być bardzo trudne. Ciągle nie wiemy, jak będą wyglądały przepisy dotyczące zazielenienia flot korporacyjnych, czy też kiedy odbędzie się generalny przegląd rozporządzeń emisyjnych, a to ważne, bo tam znajdzie się oprócz stanu rynku również informacja o infrastrukturze czy sytuacji przemysłu. Podobnie nie znamy szczegółów dotyczących przepisów w sprawie ciężkich pojazdów - wyjaśnia Jakub Faryś.

Mieszane reakcje na plan Brukseli

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pochwalił we wtorek wybór "właściwej drogi" i uznał go za pogodzenie celów klimatycznych z "rzeczywistością rynku".

Szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani, oznajmił, że w samych tylko Włoszech decyzja KE uratuje 70 tys. miejsc pracy. - Tak dla ochrony środowiska, ale zawsze z zachowaniem godności ludzi, tych którzy prowadzą przedsiębiorstwa i tworzą miejsca pracy - dodał.

Pałac Elizejski ogłosił, że "pochwala" decyzję KE, a doradca prezydenta Francji Emmanuela Macrona powiedział dziennikarzom, że Paryż docenia "elastyczność" Komisji, która wzięła pod uwagę również troskę o produkcję samochodów w Europie. Jednak nieco wcześniej francuska ministra transformacji ekologicznej Monique Barbut oświadczyła, że przyjmuje tę "elastyczność z żalem" i zapowiedziała podjęcie walki o to, by decyzja KE nie została zatwierdzona przez kraje Unii.

Przedstawiciel organizacji Greenpeace Martin Kaiser ocenił, że KE podjęła decyzję niekorzystną dla klimatu i miejsc pracy w Europie, którym zagrozi import samochodów elektrycznych z Chin.

Koncerny samochodowe Renault i Volkswagen pochwaliły "pragmatyczne stanowisko KE", jednak firma Volvo, przejęta przez chiński koncern w 2010 roku, wydała komunikat, w którym skrytykowała Komisję i podkreśliła, że stworzyła pełną ofertę samochodów elektrycznych w niespełna 10 lat. "Jeśli my to możemy zrobić, to mogą też inni" - podkreślił koncern.

Reuters przypomina, że decyzja KE jest ustępstwem wobec nacisków Niemiec i Włoch oraz wielkich europejskich producentów samochodów, ale ocenia zarazem, że jest to "największe odejście UE od polityki ekologicznej w ciągu ostatnich pięciu lat".

pc

TVN24
pc
Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: PZPM, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

MotoryzacjaKomisja Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica