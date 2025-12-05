Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Nawet trzy tysiące złotych opłaty dla kierowców. Jest projekt

parking samochody shutterstock_1968638431
Konrad Popławski: firmy motoryzacyjne w Chinach muszą się spieszyć, bo wiedzą, że partia na końcu wybierze kilka, które zdominują świat
Źródło: TVN24+
Rząd szykuje podwyżki opłat za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych samochodów i jednośladów, nalepek na tablice i ich wtórników. Najbardziej, bo trzykrotnie, ma wzrosnąć opłata za tablice indywidualne.

Zgodnie z opublikowanym projektem opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika ma wzrosnąć z 54 do 62,5 zł, wydanie pozwolenia czasowego ma zdrożeć z 13,5 do 16 zł, a wtórnik pozwolenia czasowego - z 18,5 do 21,5 zł.

Opłaty za tablice rejestracyjne

Opłata za tablice rejestracyjne samochodowe albo za ich wtórnik ma wzrosnąć z 80 do 92,5 zł, za tablicę motocyklową lub jej wtórnik z 40 do 46,5 zł, a za tablicę motorowerową albo jej wtórnik – z 30 do 35 zł.

"Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r. (tj. od 15 lat), natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. (tj. od 21 lat)" - napisało Ministerstwo Infrastruktury w uzasadnieniu do projektu.

Opłata za tablice rejestracyjne indywidualne ma wzrosnąć z 1 do 3 tys. zł. Jak wskazano, jest to realizacja postulatu zgłaszanego przez przedstawicieli samorządów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Łódzkim
Nie żyją trzy osoby. Sąd odracza wykonanie kary, bo Agnieszka "musi odbyć staż"
Bartosz Żurawicz, Piotr Krysztofiak
shutterstock_2165815709
Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "Niewykonalne"
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI

Opłaty za tablice dla samochodów zabytkowych lub ich wtórniki oraz zmniejszone tablice zabytkowe mają wzrosnąć ze 100 zł do 115,5 zł. Zabytkowa tablica dla motocykla ma zdrożeć z 50 do 58 zł, a motorowerowa z 40 do 46,5 zł. Komplet nalepek legalizacyjnych na tablice albo ich wtórnik ma zdrożeć z 12,5 do 14,5 zł. W identyczny sposób mają wzrosnąć opłaty dla analogicznych tablic tymczasowych.

Opłata za pojedynczą tablicę

Nie zmieni się sposób wyliczenia opłaty za wydanie jednej tablicy rejestracyjnej zwykłej, indywidualnej lub zabytkowej - dalej będzie to połowa opłaty za wydanie analogicznych tablic.

Natomiast wydanie wtórnika jednej tablicy zwyczajnej, zabytkowej oraz indywidualnej będzie wymagało identycznej opłaty, jak za wydanie tablic. Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po opublikowaniu.

Podwyżka opłat za badanie techniczne

19 września 2025 roku weszła w życie podwyżka opłat za badania techniczne pojazdów wprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury.

Opłata za samochód osobowy wzrosła z 98 zł do 149 zł, co było pierwszą od ponad 20 lat zmianą stawki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
samochodyMinisterstwo Infrastruktury
Zobacz także:
Donald Trump
Media: USA miały próbować wpływać na decyzję Brukseli w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
Ze świata
budowa dom cegla cegly shutterstock_2555598587_1
Zmiany w Prawie budowlanym blisko finalizacji
Nieruchomości
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Kara dla amerykańskiego giganta. Jest decyzja Brukseli
Tech
sejm
Co z wetem Nawrockiego? "Chodzi o ostrożność", "regulacje są absolutnie spóźnione"
Z kraju
Laptop, komputer, handel, zakupy
Lalki o wyglądzie dzieci i broń na Shein. Władze chcą blokady platformy
Handel
shutterstock_2165815709
Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "Niewykonalne"
Moto
Puszka z napojem gazowanym
Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych
Handel
shutterstock_2670919977
Kłopoty z działaniem niektórych stron i aplikacji. Reakcja firmy
Najnowsze
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
Moto
shutterstock_2567913645
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?
Maja Piotrowska
Szpital
Wysokie zarobki lekarzy. "Budżet państwa na to nie ma wpływu"
Z kraju
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Zaciągają kredyty na wyższe kwoty niż Polacy
Nieruchomości
Węgiel
Zmiany dla górników. "Zapomnieli, że chodzi o los dziesiątek tysięcy pracowników"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
orange polska logo budynek shutterstock_2325434411_1
Orange Polska porozumiało się ze związkowcami. Tysiąc osób skorzysta ze specjalnego programu
Z kraju
lukoil shutterstock_2450438355
Stany Zjednoczone łagodzą sankcje wobec rosyjskiego giganta naftowego
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Projekt reformy rynku pracy przyjęty. Inspektorzy będą walczyli z "patologiami"
Dla pracownika
norwegia jezioro gory shutterstock_2651482597_1
Polacy mniej chętni do migracji zarobkowej w tym kraju
Dla pracownika
shutterstock_2360570399
Miliardy w spadku. Rekord pobity
Pieniądze
FaceTime
Rosja blokuje popularną aplikację do komunikacji. Powodem ma być "działalność przestępcza"
Tech
Aleksander Kwaśniewski i Maksymilian Mirecki
"Dobre miejsce do rozmawiania o przyszłości". Młode pokolenia i nowe wyzwania
TVN24
Jensen Huang
Firma o wartości PKB Niemiec z problemem. Za dużo pieniędzy
Tech
pap_20150511_1AR
Zmarł jeden z najbogatszych Polaków. Jego firma znana jest w 40 krajach świata
Z kraju
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"
Tech
Google
Google chce uniknąć kary za monopol. Komisja Europejska mówi: sprawdzam
Tech
Adam Glapiński
Czy to koniec obniżek stóp? Glapiński mówi o strategii "wait and see"
Pieniądze
Wapienne w Beskidzie Niskim
Z Chicago do Polski. "Płakałam rzewnymi łzami"
Ze świata
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo
Tech
Historia dwóch torebek
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"
Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica