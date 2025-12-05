Nawet trzy tysiące złotych opłaty dla kierowców. Jest projekt

Konrad Popławski: firmy motoryzacyjne w Chinach muszą się spieszyć, bo wiedzą, że partia na końcu wybierze kilka, które zdominują świat Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgodnie z opublikowanym projektem opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika ma wzrosnąć z 54 do 62,5 zł, wydanie pozwolenia czasowego ma zdrożeć z 13,5 do 16 zł, a wtórnik pozwolenia czasowego - z 18,5 do 21,5 zł.

Opłaty za tablice rejestracyjne

Opłata za tablice rejestracyjne samochodowe albo za ich wtórnik ma wzrosnąć z 80 do 92,5 zł, za tablicę motocyklową lub jej wtórnik z 40 do 46,5 zł, a za tablicę motorowerową albo jej wtórnik – z 30 do 35 zł.

"Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r. (tj. od 15 lat), natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. (tj. od 21 lat)" - napisało Ministerstwo Infrastruktury w uzasadnieniu do projektu.

Opłata za tablice rejestracyjne indywidualne ma wzrosnąć z 1 do 3 tys. zł. Jak wskazano, jest to realizacja postulatu zgłaszanego przez przedstawicieli samorządów.

Opłaty za tablice dla samochodów zabytkowych lub ich wtórniki oraz zmniejszone tablice zabytkowe mają wzrosnąć ze 100 zł do 115,5 zł. Zabytkowa tablica dla motocykla ma zdrożeć z 50 do 58 zł, a motorowerowa z 40 do 46,5 zł. Komplet nalepek legalizacyjnych na tablice albo ich wtórnik ma zdrożeć z 12,5 do 14,5 zł. W identyczny sposób mają wzrosnąć opłaty dla analogicznych tablic tymczasowych.

Opłata za pojedynczą tablicę

Nie zmieni się sposób wyliczenia opłaty za wydanie jednej tablicy rejestracyjnej zwykłej, indywidualnej lub zabytkowej - dalej będzie to połowa opłaty za wydanie analogicznych tablic.

Natomiast wydanie wtórnika jednej tablicy zwyczajnej, zabytkowej oraz indywidualnej będzie wymagało identycznej opłaty, jak za wydanie tablic. Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po opublikowaniu.

Podwyżka opłat za badanie techniczne

19 września 2025 roku weszła w życie podwyżka opłat za badania techniczne pojazdów wprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury.

Opłata za samochód osobowy wzrosła z 98 zł do 149 zł, co było pierwszą od ponad 20 lat zmianą stawki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: wk/dap Źródło: PAP, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock