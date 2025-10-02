Gigant wstrzymuje plany produkcji w USA

Bójka kierowców na środku drogi. Dzięki nagraniu policja dotarła do mężczyzn Źródło: TVN24

Nissan zwraca uwagę, że wstrzymanie ulg podatkowych w wysokości do 7,5 tys. dolarów dla nabywców e-aut w Stanach Zjednoczonych przełoży się na spadek popytu na tego typu pojazdy.

Koncern planuje przestawić się do 2028 r. z pierwotnie planowanej produkcji dwóch modeli elektrycznych na pojazdy hybrydowe.

Nie tylko Nissan

Na podobny krok zdecydowała się wcześniej inna japońska firma, Honda Motor, która kończy z produkcją w USA swojego luksusowego modelu elektrycznego Acura.

Decyzja o rekonfiguracji strategii koncernów zapada w szerszym kontekście relacji handlowych na linii Tokio-Waszyngton.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 22 lipca "potężną umowę" handlową z Japonią, obejmującą zobowiązanie strony japońskiej do zainwestowania w Stanach Zjednoczonych 550 mld dolarów oraz 15-procentową stawkę celną dla towarów importowanych z Japonii do USA, w tym samochodów. To stawka niższa od ogłoszonej przez amerykańską administrację w kwietniu (24 proc.) i zapowiedzianej w lipcu (25 proc.). W przypadku samych samochodów stawka cła wynosiłaby 27,5 proc.

Sektor motoryzacyjny jest kluczowy dla japońskiej gospodarki. W 2024 r. eksport pojazdów do USA był wart ok. 41 mld dolarów. Razem z częściami samochodowymi, na które cła również zostały ustalone na poziomie 15 proc., stanowił on jedną trzecią całego japońskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych.

