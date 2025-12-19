Nowe odcinki ekspresówki otwarte dla kierowców

Na S1 kierowca zawrócił tuż przed tunelem. Sprawą zajmie się policja Źródło: GDDKiA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Na odcinku S1 w stronę Oświęcimia - zgodnie z treścią porozumienia zawartego z samorządami - nadal obowiązuje ograniczenie tonażowe do 3,5 tony. Zostanie ono zniesione po udostępnieniu do ruchu odcinka Bieruń – Oświęcim. W kierunku Bielska-Białej i dalej na południe ruch odbywa się bez ograniczeń – poinformował rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA Marcin Twardysko.

Łącznie odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz mierzy 17 km. Kosztował ponad 1,5 mld zł, z czego ponad 1 mld zł stanowiły fundusze UE.

GDDKiA udostępniła odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz Źródło: drogi.gddkia.gov.pl

Droga o kluczowym znaczeniu

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w województwach: śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej miała przed piątkowym otwarciem na odcinkach: Pyrzowice - Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała – Zwardoń.

Twardysko poinformował w piątek, że obecnie zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych na odcinku z Bierunia do Oświęcimia wraz z obwodnicą Bierunia wynosi już ponad 73 procent. - Planowane udostępnienie do ruchu na zasadzie przejezdności nastąpi w styczniu 2026 roku, a zakończenie robót i pełne udostępnienie odcinka powinno nastąpić w czwartym kwartale przyszłego roku - dodał.

Z kolei zaawansowanie prac na odcinku Mysłowice Kosztowy – Bieruń wynosi 31 procent. Planowane zakończenie - to drugi kwartał 2027 roku.

S1 jest drogą o kluczowym znaczeniu. Jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Przedłużeniem S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 przebiegająca ze Skalitego do Żyliny.

OGLĄDAJ: Prezydent Zełenski w Polsce.