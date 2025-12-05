Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "To niewykonalne"

Maciej Mazur o "wojnie cenowej" na chińskim rynku motoryzacyjnym Źródło: TVN24+

W zapowiadanym na 10 grudnia 2025 r. pakiecie inicjatyw Komisji Europejskiej może znaleźć się pomysł przyspieszenia dekarbonizacji transportu.

Nowy obowiązek dla firm?

Pod uwagę brana jest koncepcja zmuszenia firm do przejścia na zakupy samochodów wyłącznie elektrycznych już w 2030 r., a więc pięć lat wcześniej przed planowanym na 2035 r. "uśmierceniem" aut z silnikiem spalinowym.

Nakaz kupowania elektryków ma dotyczyć również przedsiębiorstw zajmujących się leasingiem i długoterminowym wynajmem, oferujących pojazdy także klientom prywatnym - pisze "Rz".

Branża komentuje

- To niewykonalne - stwierdził cytowany przez gazetę Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

- W Polsce sprzedaż nowych samochodów do firm oraz osób fizycznych korzystających coraz częściej z długoterminowego wynajmu stanowi przynajmniej 80 procent rynku. Czyli już za pięć lat aż 80 procent samochodów wprowadzanych na nasz rynek musiałoby być bezemisyjnych - powiedział Faryś.

Jak dodał, po pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 r. udział elektryków w rejestracjach nowych samochodów osobowych wyniósł tylko 6,4 proc.

Przedstawiciele branży leasingowej zwracają też uwagę, że trudno zmienić nastawienie klientów do aut elektrycznych.

- Przedsiębiorcy wciąż uważają, że pojazdy elektryczne nie spełniają 100 procent ich oczekiwań, że ta technologia nie odpowiada ich potrzebom. Nie możemy ich zmuszać, by w ciągu kilku lat radykalnie zmienili zdanie - wyjaśniała w rozmowie z "Rz" Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Konsekwencje dla całego rynku aut

Branża ostrzega, że konsekwencją wprowadzenia regulacji zmuszających firmy do kupowania wyłącznie samochodów na prąd będzie spadek całego polskiego rynku nowych aut. Kolejną - zahamowanie procesu wymiany starych samochodów na nowe.

Zdaniem cytowanego w artykule Wojciecha Drzewieckiego, prezesa Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, sprzedaż samochodów elektrycznych można przyspieszyć pod warunkiem wprowadzenia czy utrzymania programów wspomagających.

- Można realizować wsparcie także rozwiązaniami podatkowymi. Dziś jednak programy wsparcia kierowane są do klienta indywidualnego, a nie do firm - powiedział Drzewiecki.

Źródło: PAP