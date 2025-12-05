Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "To niewykonalne"

shutterstock_2165815709
Maciej Mazur o "wojnie cenowej" na chińskim rynku motoryzacyjnym
Źródło: TVN24+
Komisja Europejska niedługo ma przeanalizować pomysł, aby wszystkie przedsiębiorstwa w krajach Unii Europejskiej miały obowiązek kupować wyłącznie auta elektryczne - informuje w piątkowym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita". Zmiana miałaby zostać wprowadzona już w 2030 roku.

W zapowiadanym na 10 grudnia 2025 r. pakiecie inicjatyw Komisji Europejskiej może znaleźć się pomysł przyspieszenia dekarbonizacji transportu.

Nowy obowiązek dla firm?

Pod uwagę brana jest koncepcja zmuszenia firm do przejścia na zakupy samochodów wyłącznie elektrycznych już w 2030 r., a więc pięć lat wcześniej przed planowanym na 2035 r. "uśmierceniem" aut z silnikiem spalinowym.

Nakaz kupowania elektryków ma dotyczyć również przedsiębiorstw zajmujących się leasingiem i długoterminowym wynajmem, oferujących pojazdy także klientom prywatnym - pisze "Rz".

Branża komentuje

- To niewykonalne - stwierdził cytowany przez gazetę Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

- W Polsce sprzedaż nowych samochodów do firm oraz osób fizycznych korzystających coraz częściej z długoterminowego wynajmu stanowi przynajmniej 80 procent rynku. Czyli już za pięć lat aż 80 procent samochodów wprowadzanych na nasz rynek musiałoby być bezemisyjnych - powiedział Faryś.

Jak dodał, po pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 r. udział elektryków w rejestracjach nowych samochodów osobowych wyniósł tylko 6,4 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Maciej Michałek
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?

Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?

Maciej Michałek

Przedstawiciele branży leasingowej zwracają też uwagę, że trudno zmienić nastawienie klientów do aut elektrycznych.

- Przedsiębiorcy wciąż uważają, że pojazdy elektryczne nie spełniają 100 procent ich oczekiwań, że ta technologia nie odpowiada ich potrzebom. Nie możemy ich zmuszać, by w ciągu kilku lat radykalnie zmienili zdanie - wyjaśniała w rozmowie z "Rz" Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Konsekwencje dla całego rynku aut

Branża ostrzega, że konsekwencją wprowadzenia regulacji zmuszających firmy do kupowania wyłącznie samochodów na prąd będzie spadek całego polskiego rynku nowych aut. Kolejną - zahamowanie procesu wymiany starych samochodów na nowe.

Zdaniem cytowanego w artykule Wojciecha Drzewieckiego, prezesa Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, sprzedaż samochodów elektrycznych można przyspieszyć pod warunkiem wprowadzenia czy utrzymania programów wspomagających.

- Można realizować wsparcie także rozwiązaniami podatkowymi. Dziś jednak programy wsparcia kierowane są do klienta indywidualnego, a nie do firm - powiedział Drzewiecki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Samochody elektryczneMotoryzacjaKomisja Europejska
Zobacz także:
Laptop, komputer, handel, zakupy
Chińska platforma pod presją. Władze domagają się blokady strony
Handel
Puszka z napojem gazowanym
Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych
Handel
shutterstock_2670919977
Kłopoty z działaniem niektórych stron i aplikacji. Reakcja firmy
Najnowsze
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
shutterstock_2567913645
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?
Maja Piotrowska
Szpital
Wysokie zarobki lekarzy. "Budżet państwa na to nie ma wpływu"
Z kraju
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Zaciągają kredyty na wyższe kwoty niż Polacy
Nieruchomości
Węgiel
Zmiany dla górników. "Zapomnieli, że chodzi o los dziesiątek tysięcy pracowników"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
orange polska logo budynek shutterstock_2325434411_1
Orange Polska porozumiało się ze związkowcami. Tysiąc osób skorzysta ze specjalnego programu
Z kraju
lukoil shutterstock_2450438355
Stany Zjednoczone łagodzą sankcje wobec rosyjskiego giganta naftowego
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Projekt reformy rynku pracy przyjęty. Inspektorzy będą walczyli z "patologiami"
Dla pracownika
norwegia jezioro gory shutterstock_2651482597_1
Polacy mniej chętni do migracji zarobkowej w tym kraju
Dla pracownika
shutterstock_2360570399
Miliardy w spadku. Rekord pobity
Pieniądze
FaceTime
Rosja blokuje popularną aplikację do komunikacji. Powodem ma być "działalność przestępcza"
Tech
Aleksander Kwaśniewski i Maksymilian Mirecki
"Dobre miejsce do rozmawiania o przyszłości". Młode pokolenia i nowe wyzwania
TVN24
Jensen Huang
Firma o wartości PKB Niemiec z problemem. Za dużo pieniędzy
Tech
pap_20150511_1AR
Zmarł jeden z najbogatszych Polaków. Jego firma znana jest w 40 krajach świata
Z kraju
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"
Tech
Google
Google chce uniknąć kary za monopol. Komisja Europejska mówi: sprawdzam
Tech
Adam Glapiński
Czy to koniec obniżek stóp? Glapiński mówi o strategii "wait and see"
Pieniądze
Wapienne w Beskidzie Niskim
Z Chicago do Polski. "Płakałam rzewnymi łzami"
Ze świata
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo
Tech
Historia dwóch torebek
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"
Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
Z kraju
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Awans Polski w rankingu najbogatszych państw. Wyniki badania
Z kraju
Bernard Arnault
Najbogatszy Europejczyk pozwany. Ogromna kwota
Ze świata
Glapinski
"Bardzo radykalny". Polska wyróżnia się na tle regionu
Pieniądze
shutterstock_2551601205
Światowa potęga w eksporcie odzieży. "W środku 50 stopni. Ze wszystkich się leje pot"
Ze świata
Sam Altman
OpenAI przejmuje polską spółkę
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica