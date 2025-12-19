Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat

Zima w Bieszczadach Źródło: MagdaiRycho/Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zauważyli jednocześnie, że oprócz prognozowanego spadku cen paliw kierowcy będą mogli liczyć na promocje w okresie świąteczno-noworocznym.

Spadek cen na stacjach

"W tym tygodniu, już po raz kolejny, średni poziom cen benzyn i oleju napędowego spada poniżej poziomu z poprzedniego tygodnia. W przypadku benzyny Pb95 i Pb98 korekta w dół sięga 5 groszy na litrze, a oleju napędowego 7 groszy na litrze. Autogaz, którego ceny w ostatnim czasie pozostawały stabilne, w tym tygodniu podrożał średnio o 4 grosze na litrze" - napisali w komentarzu.

Z wyliczeń ekspertów Reflex wynika, że hurtowa cena benzyny Pb95 w Orlenie w okresie 12-19 grudnia spadła o 119 zł za metr sześcienny, do poziomu najniższego od czerwca 2021 roku. Olej napędowy natomiast potaniał o 116 zł za m sześcienny i jest najtańszy od czerwca 2025 roku. Chociaż potencjał do dalszych spadków na rynku hurtowym wyraźnie jednak zmalał, to ostatnia dekada grudnia powinna upłynąć pod znakiem spadków cen na stacjach - prognozują analitycy.

Przewidują, że w nadchodzącym tygodniu za Pb95 trzeba będzie zapłacić 5,73 zł/l, Pb98 - 6,48 zł/l, ON - 6,02 zł/l, za to znowu podrożeje LPG, co ponad 2,70 zł/l.

Geopolityczne wahania na rynkach

Analitycy Refleksu zauważyli, że ceny lutowej serii kontraktów na ropę Brent stabilizują się w rejonie 60 dol. za baryłkę. W skali tygodnia ropa Brent potaniała o 1 dol./bbl. Tymczasem ceny rosyjskiej ropy Urals w portach bałtyckich Primorsk, Ust-Luga spadły w rejon 30 dol./bbl.

Podkreślili, że w centrum zainteresowania rynku jest geopolityka. "USA i Rosja będą kontynuować rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie w dniach 20-21 grudnia w Miami. Na rynku rosną spekulacje, że w razie odrzucenia przez Rosję wypracowanego porozumienia pokojowego USA nałożą kolejne sankcje na rosyjski sektor energetyczny. UE rozszerza natomiast sankcje o 4 firmy i 5 osób fizycznych związanych z flotą cieni zaangażowaną w transport i handel rosyjską ropą naftową" - napisali.

Tymczasem - jak zauważyli - USA zaostrzają sankcje przeciwko Iranowi. Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) poinformowało w czwartek, 18 grudnia, o objęciu sankcjami kolejnych 29 tankowców floty cieni i spółek z nimi powiązanych, zaangażowanych w handel i transport irańskich produktów naftowych. W sumie lista tankowców objętych sankcjami wzrosła powyżej 180.

OGLĄDAJ: TVN24 HD