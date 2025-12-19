Logo TVN24
Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat

zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Zima w Bieszczadach
Źródło: MagdaiRycho/Kontakt24
Spadki cen paliw na stacjach powinny utrzymać się co najmniej do końca roku - przewidują eksperci firmy analitycznej Reflex. W piątkowym komentarzu podkreślili, że to oznacza, iż wyjazdy na święta będą nie tylko tańsze niż rok temu, ale najtańsze od czterech lat.

Zauważyli jednocześnie, że oprócz prognozowanego spadku cen paliw kierowcy będą mogli liczyć na promocje w okresie świąteczno-noworocznym.

Pilot myśliwca F/A-18E Super Hornet na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
Maciej Michałek
ropa naftowa baryłka paliwo
To może wstrząsnąć światową gospodarką. "Poważny kryzys"
Maja Piotrowska
shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
Bartłomiej Ciepielewski

Spadek cen na stacjach

"W tym tygodniu, już po raz kolejny, średni poziom cen benzyn i oleju napędowego spada poniżej poziomu z poprzedniego tygodnia. W przypadku benzyny Pb95 i Pb98 korekta w dół sięga 5 groszy na litrze, a oleju napędowego 7 groszy na litrze. Autogaz, którego ceny w ostatnim czasie pozostawały stabilne, w tym tygodniu podrożał średnio o 4 grosze na litrze" - napisali w komentarzu.

Z wyliczeń ekspertów Reflex wynika, że hurtowa cena benzyny Pb95 w Orlenie w okresie 12-19 grudnia spadła o 119 zł za metr sześcienny, do poziomu najniższego od czerwca 2021 roku. Olej napędowy natomiast potaniał o 116 zł za m sześcienny i jest najtańszy od czerwca 2025 roku. Chociaż potencjał do dalszych spadków na rynku hurtowym wyraźnie jednak zmalał, to ostatnia dekada grudnia powinna upłynąć pod znakiem spadków cen na stacjach - prognozują analitycy.

Przewidują, że w nadchodzącym tygodniu za Pb95 trzeba będzie zapłacić 5,73 zł/l, Pb98 - 6,48 zł/l, ON - 6,02 zł/l, za to znowu podrożeje LPG, co ponad 2,70 zł/l.

Geopolityczne wahania na rynkach

Analitycy Refleksu zauważyli, że ceny lutowej serii kontraktów na ropę Brent stabilizują się w rejonie 60 dol. za baryłkę. W skali tygodnia ropa Brent potaniała o 1 dol./bbl. Tymczasem ceny rosyjskiej ropy Urals w portach bałtyckich Primorsk, Ust-Luga spadły w rejon 30 dol./bbl.

Podkreślili, że w centrum zainteresowania rynku jest geopolityka. "USA i Rosja będą kontynuować rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie w dniach 20-21 grudnia w Miami. Na rynku rosną spekulacje, że w razie odrzucenia przez Rosję wypracowanego porozumienia pokojowego USA nałożą kolejne sankcje na rosyjski sektor energetyczny. UE rozszerza natomiast sankcje o 4 firmy i 5 osób fizycznych związanych z flotą cieni zaangażowaną w transport i handel rosyjską ropą naftową" - napisali.

Tymczasem - jak zauważyli - USA zaostrzają sankcje przeciwko Iranowi. Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) poinformowało w czwartek, 18 grudnia, o objęciu sankcjami kolejnych 29 tankowców floty cieni i spółek z nimi powiązanych, zaangażowanych w handel i transport irańskich produktów naftowych. W sumie lista tankowców objętych sankcjami wzrosła powyżej 180.

pc

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Boże NarodzenieŚwięta Bożego NarodzeniaCeny paliwceny ropy
