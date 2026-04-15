Handel Najnowsze dane o wzroście cen Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Adam Glapiński o inflacji: powrót do celu jest trwały Źródło: TVN24

Dane GUS potwierdziły wstępny odczyt - wskaźnik wyniósł 3 proc. rdr., bez zmian względem wcześniejszego szacunku.

"Porównując rok do roku, największy wzrost cen odnotowano w kategorii napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe - o 6,7 proc., edukacja podrożała o 6 proc., a rekreacja, sport i kultura o 5,1 proc. Spadek wskaźnika odnotowano w przypadku odzieży i obuwia (-3,2 proc.), wyposażenia mieszkania (-1,6 proc.) oraz ubezpieczeń i usług finansowych (-0,1 proc.)" - podał GUS.

Komentarze ekspertów

"Marcowa inflacja potwierdzona na 3 proc. rdr., a za jej wzrost względem lutego (2,1 proc. rdr.) odpowiadały niemal wyłącznie drożejące paliwa. Inflacja bazowa prawdopodobnie nieznacznie w górę 2,5 proc. rdr. do 2,6 proc. rdr. Wyraźnie podrożały usługi turystyczne, co także jest związane z cenami paliw" - ocenili na platformie X eksperci ING Economics Poland.

Analitycy PKO Research również wskazali, że głównym czynnikiem wyższej inflacji był wzrost cen paliw o 15,4 proc. miesiąc do miesiąca. "Dzięki wprowadzeniu programu CPN w kwietniu możliwy będzie niewielki spadek inflacji, jeśli ceny paliw nie wzrosną w dalszej części miesiąca - dodali.

