Wystarczy kilka kliknięć. Będzie można założyć firmę siedząc na kanapie

Donald Tusk zapowiada zmiany w ustawie o CEIDG

- Zmieniamy ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brzmi to biurokratycznie i nudno, ale dla ludzi będzie to poważny krok do przodu, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. To, co najważniejsze, na co wszyscy czekali: będzie można założyć działalność gospodarczą w aplikacji mObywatel, bez jakiejkolwiek wizyty w urzędzie i bez zbędnych formalności. Od 2026 roku wnioski o rozpoczęcie działalności będą całkowicie elektroniczne, bez ton papierów i biurokracji, straty czasu i mitręgi - powiedział szef rządu we wtorek.

Premier poinformował, że projekt noweli przewiduje też, że od 2028 r. będzie można internetowo rejestrować także spółki cywilne.

- Będzie do tego potrzebny tylko jeden formularz, a system przekaże wszystkie niezbędne informacje, bez wysiłku zainteresowanego, do ZUS, GUS i urzędów skarbowych - dodał Donald Tusk.

Firma i spółka cywilna w mObywatelu

Nowelizacja ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość składania wniosków do CEIDG o założenie działalności gospodarczej czy zmianę wpisu za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Projekt zakłada też stworzenie jednego, zintegrowanego wniosku dotyczącego spółki cywilnej, umożliwiającego jej rejestrację, zgłoszenie, zmianę danych, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie. Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR), ma to umożliwić załatwienie spraw we wszystkich urzędach: US, GUS i ZUS lub KRUS. Wniosek ma zastąpić dotychczas obowiązujące formularze i pozwoli uzyskać NIP i REGON.

Utworzone ma być "jedno okienko" służące do rejestracji i zgłoszenia spółki cywilnej, w której wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Składanie wniosków o publikację informacji o spółce cywilnej ma się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG. Zawieranie umowy spółki cywilnej ma być możliwe również on-line w przypadku, kiedy wspólnikami są przedsiębiorcy wpisani do CEIDG.

Koniec wniosków papierowych

Projekt przewiduje stopniowe odejście od składania wniosków w postaci papierowej. Całkowita elektronizacja systemu składania wniosków o wpis do CEIDG ma od 1 listopada 2026 r. dotyczyć wniosków o rozpoczęcie działalności. Pozostałe wnioski: o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu będą jeszcze równolegle przyjmowane w formie papierowej do 1 listopada 2028 r.

Nowela przewiduje również, że do udostępnienia w CEIDG danych kontaktowych przedsiębiorcy konieczne będzie świadome wyrażenie przez niego zgody na publikację.

Autorka/Autor: BC/ams Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock