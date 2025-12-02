Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla firm

Wystarczy kilka kliknięć. Będzie można założyć firmę siedząc na kanapie

shutterstock_419367193
Donald Tusk zapowiada zmiany w ustawie o CEIDG
Od 2026 roku przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o założenie działalności gospodarczej lub zmianę wpisu w CEIDG bezpośrednio w aplikacji mObywatel - przewiduje nowelizacja ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast od 2028 roku wprowadzony zostanie jeden wniosek elektroniczny, który umożliwi rejestrację, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie spółki cywilnej, automatycznie przekazując dane do odpowiednich instytucji.

- Zmieniamy ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brzmi to biurokratycznie i nudno, ale dla ludzi będzie to poważny krok do przodu, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. To, co najważniejsze, na co wszyscy czekali: będzie można założyć działalność gospodarczą w aplikacji mObywatel, bez jakiejkolwiek wizyty w urzędzie i bez zbędnych formalności. Od 2026 roku wnioski o rozpoczęcie działalności będą całkowicie elektroniczne, bez ton papierów i biurokracji, straty czasu i mitręgi - powiedział szef rządu we wtorek.

Premier poinformował, że projekt noweli przewiduje też, że od 2028 r. będzie można internetowo rejestrować także spółki cywilne.

- Będzie do tego potrzebny tylko jeden formularz, a system przekaże wszystkie niezbędne informacje, bez wysiłku zainteresowanego, do ZUS, GUS i urzędów skarbowych - dodał Donald Tusk.

Firma i spółka cywilna w mObywatelu

Nowelizacja ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość składania wniosków do CEIDG o założenie działalności gospodarczej czy zmianę wpisu za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Projekt zakłada też stworzenie jednego, zintegrowanego wniosku dotyczącego spółki cywilnej, umożliwiającego jej rejestrację, zgłoszenie, zmianę danych, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie. Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR), ma to umożliwić załatwienie spraw we wszystkich urzędach: US, GUS i ZUS lub KRUS. Wniosek ma zastąpić dotychczas obowiązujące formularze i pozwoli uzyskać NIP i REGON.

Utworzone ma być "jedno okienko" służące do rejestracji i zgłoszenia spółki cywilnej, w której wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Składanie wniosków o publikację informacji o spółce cywilnej ma się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG. Zawieranie umowy spółki cywilnej ma być możliwe również on-line w przypadku, kiedy wspólnikami są przedsiębiorcy wpisani do CEIDG.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Organizacje pracodawców apelują o wprowadzenie stałych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej dotyczących, m.in obszaru obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy
"Państwo nie zna nawet skali zjawiska". Eksperci apelują
Najnowsze
shutterstock_2066562665
Będzie można łatwiej sprawdzić przedsiębiorcę
Najnowsze
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Zastrzyk gotówki nie uleczy NFZ. W przyszłym roku zabraknie 13 miliardów
Piotr Wójcik

Koniec wniosków papierowych

Projekt przewiduje stopniowe odejście od składania wniosków w postaci papierowej. Całkowita elektronizacja systemu składania wniosków o wpis do CEIDG ma od 1 listopada 2026 r. dotyczyć wniosków o rozpoczęcie działalności. Pozostałe wnioski: o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu będą jeszcze równolegle przyjmowane w formie papierowej do 1 listopada 2028 r.

Nowela przewiduje również, że do udostępnienia w CEIDG danych kontaktowych przedsiębiorcy konieczne będzie świadome wyrażenie przez niego zgody na publikację.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
mObywatelPrzedsiębiorstwadziałalność gospodarcza
Zobacz także:
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
Nieruchomości
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
Z kraju
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Ryzyko dla stabilności finansowej". Wielki bank alarmuje
Tech
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
Pieniądze
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
Ze świata
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
Handel
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Tech
TUSK PAP
"W trybie natychmiastowym". Jest zapowiedź Tuska
Z kraju
frankfurt niemcy ebc shutterstock_2430245285
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios
Ze świata
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
Tech
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze
Ze świata
Wielka wyprzedaż w internecie. Kiedy wypada Cyber Monday?
Sprzedaż w górę. Klienci wydali miliardy
Ze świata
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
Z kraju
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
Ze świata
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
Z kraju
Donald Trump
Trump zrobił wyjątek. Te produkty nie będą objęte cłami
Handel
Donald Tusk
Tusk: dobrze, że chociaż tego prezydent nie może zawetować
Z kraju
Karol Nawrocki
Kolejne weto Nawrockiego
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: szykujemy sankcje na Białoruś
Ze świata
shutterstock_2427894623
Zagrożonych jest 11 tysięcy etatów. Gigant porozumiał się ze związkowcami
Ze świata
Adam Glapiński, prezes NBP
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Wyniki głosowania
Z kraju
shutterstock_2546899359
Chcą zablokować popularny komunikator. "Pójdą za naszym przykładem"
Ze świata
shutterstock_2489227945
Przejęli ponad 120 tysięcy kamerek. "Wielkie cierpienie ofiar"
Tech
Oslo, Norwegia
Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców
Ze świata
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Wielka fala na rynku. Rekord pobity
Nieruchomości
Leonhard Birnbaum
Szef największego operatora apeluje do Niemiec. "Na tym etapie nie ma już sensu"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica