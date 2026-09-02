14. emerytura. Komunikat kancelarii premiera

"Nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Ruszyły wypłaty czternastych emerytur i rent. Uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie bez składania wniosku, razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Pełna kwota czternastki to 1978,49 zł brutto - dla osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Kolejne wypłaty będą realizowane w kolejnych wrześniowych terminach płatności" - przekazała w mediach społecznościowych kancelaria premiera.

👛 Ruszyły wypłaty czternastych emerytur i rent.



Uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie bez składania wniosku, razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Pełna kwota czternastki to 1978,49 zł brutto – dla osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.



💰… pic.twitter.com/1Npp7aIn2m — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 2, 2026 Rozwiń

14. emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym. Jej coroczną wypłatę zagwarantowała ustawa przyjęta w 2023 roku. Termin przekazania pieniędzy ustala Rada Ministrów, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i techniczne ZUS, KRUS oraz zakładów emerytalno-rentowych służb mundurowych.

Ile wynosi 14. emerytura

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniósł 5,3 proc. W rezultacie pełna czternasta emerytura odpowiada wysokości najniższej emerytury obowiązującej od marca i wynosi 1978,49 zł brutto.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

W przypadku wyższych świadczeń obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że czternasta emerytura jest pomniejszana o kwotę, o którą podstawowe świadczenie przekracza próg 2900 zł brutto.

Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto przekracza próg o 600 zł. Jej czternasta emerytura wyniesie więc 1378,49 zł brutto.

Kiedy wypłata 14. emerytury

Dodatkowe świadczenie jest wypłacane razem z podstawową emeryturą lub rentą, zgodnie z dotychczasowym terminem płatności. Pierwsze przelewy i przekazy ruszyły 1 września.

Terminy wypłat w 2026 roku to:

1 września;

6 września;

10 września;

15 września;

20 września;

25 września;

1 października - dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS ustala prawo do czternastej emerytury i wypłaca ją z urzędu.

Kiedy wypłacane będą 14. emerytury w 2026 r.?

Kto nie otrzyma 14. emerytury

Dodatkowe świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" jego wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.

W praktyce oznacza to, że czternastej emerytury nie otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. Przy świadczeniu wynoszącym dokładnie 4828,49 zł brutto wysokość "czternastki" wyniesie 50 zł brutto.

Pieniądze nie będą również przysługiwały osobom, które w dniu poprzedzającym miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.