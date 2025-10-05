Logo TVN24
Subskrybuj
Wkrótce dodatkowy dzień wolny od pracy

puste biuro shutterstock_2668704345
Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Źródło: TVN24
W 2025 roku 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w sobotę. Nie oznacza to jednak, że pracownicy zostaną pozbawieni dnia wolnego.

W Polsce mamy w ciągu roku 14 świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wcześniej było ich 13, ale od 2025 roku dniem wolnym od pracy jest 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia.

Dodatkowy dzień wolny

Jednym z dni ustawowo wolnych od pracy jest obchodzone 1 listopada Wszystkich Świętych, które w 2025 roku wypada w sobotę. Czy oznacza to, że wolne przepada pracownikom zatrudnionym na etacie?

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli święto wolne od pracy wypada w innym dniu niż niedziela, obniża nam wymiar czasu pracy o 8 godzin. Pracownicy mają więc w tym roku prawo do odebrania dnia wolnego.

Obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin przysługuje nam także, jeżeli sobota była w naszym przypadku niepracująca.

Udajemy, że nie mamy problemu. "Proszenie o pomoc nie powinno być wstydem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Udajemy, że nie mamy problemu. "Proszenie o pomoc nie powinno być wstydem"

Anna Bielecka

Dzień wolny za sobotę

Pracownik nie musi składać żadnego wniosku, aby odebrać dodatkowy dzień wolny. Jednocześnie pracodawca sam decyduje o tym, kiedy przyzna nam ten dzień. Termin ten ma prawo ustalić odgórnie i tylko od niego zależy, czy wszyscy pracownicy firmy będą odbierać dzień wolny jednocześnie, czy też w różnych dniach.

Warto natomiast pamiętać, że pracodawca nie może przyznawać po kilka godzin wolnego dziennie zamiast całego dnia poza pracą - zgadzać musi się bowiem liczba dni niepracujących w danym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowy dzień wolny może być przyznany w dowolnym terminie w danym okresie rozliczeniowym, zarówno po, jak i przed świętem. Przykładowo, jeżeli okresy rozliczeniowe są miesięczne, oznacza to, że dzień wolny powinniśmy otrzymać w tym samym miesiącu, w którym było święto.

Jednym z możliwych rozwiązań jest oddanie wolnego za Wszystkich Świętych w poniedziałek 10 listopada. Wówczas jest okazja do tak zwanego długiego weekendu w związku z przypadającym we wtorek 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Inkluzyjny rynek pracy. Już nie wybór, a konieczność
Z kraju
biuro, biura, budynek
Skrócony czas pracy. "Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania"

Nawet 30 tysięcy złotych kary

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie zgodzi się na przyznanie dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę? W takim przypadku ryzykuje on otrzymanie grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł. Ponadto nieoddanie dnia wolnego oznaczałoby przekroczenie normy pracy przez pracownika, a co za tym idzie - konieczność wypłacenia mu dodatku za nadgodziny.

Dzień wolny za święto w sobotę nie przysługuje osobom pracującym na innych umowach niż umowy o pracę (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło), a także wykonującym niektóre zawody, np. nauczycieli.

W Polsce w czwartym kwartale 2024 roku 93,5 proc. pracowników pracowało na pełny etat - wynika z badania GUS. Było to 16 mln 127 tys. osób. Natomiast 1 mln 120 tys. (tj. 6,5 proc.) pracowało w niepełnym wymiarze.

Autorka/Autor: BC

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

