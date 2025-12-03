Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Podali się za policjantów, weszli do domu. Kobietę skrępowali i okradli

Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju i bezprawnego pozbawienia wolności.
Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy napadli i okradli 32-letnią kobietę.
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Na sześć lat i miesiąc więzienia skazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku mężczyznę oskarżonego o udział w napadzie na mieszkankę Suwałk. Dwaj sprawcy weszli do jej mieszkania pod pozorem policyjnej interwencji. Związali kobietę i zabrali pieniądze i biżuterię. Straty sięgały blisko 900 tysięcy złotych.

Zarzuty dotyczyły przede wszystkim rozboju i bezprawnego pozbawienia wolności. W czerwcu 2022 roku dwóch mężczyzn, podając się za policjantów, weszło do mieszkania 32-letniej suwalczanki.

Powiedzieli, że przyszli wykonać czynności służbowe. Kobieta uwierzyła i otworzyła drzwi. Od razu rozpoznała, że nie są to funkcjonariusze, zaczęła krzyczeć, ale została obezwładniona i związana. Usta przestępcy zakleili jej taśmą. Zabrali ponad 850 tysięcy złotych, biżuterię i inne przedmioty. Łącznie straty zostały oszacowane na ponad 880 tysięcy złotych.

Przebrani za policjantów weszli do domu 32-latki. Wynieśli pieniądze i biżuterię o wartości blisko miliona złotych 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przebrani za policjantów weszli do domu 32-latki. Wynieśli pieniądze i biżuterię o wartości blisko miliona złotych 

Sprawców zatrzymali po kilku miesiącach

Zatrzymani zostali kilka miesięcy później. Proces odwoławczy jednego z oskarżonych zakończył się we wtorek. Drugi, po opuszczeniu aresztu, ukrywa się za granicą. Jego sprawa jest wyłączona do odrębnego postępowania.

W sprawie pierwszego ze sprawców sąd orzekł karę sześciu lat i jednego miesiąca więzienia. Uniewinnił go od zarzutu przywłaszczenia dokumentów, a w pozostałym zakresie utrzymał kwalifikację prawną dotyczącą udziału w rozboju, bezprawnego pozbawienia wolności napadniętej kobiety i posiadania broni. Skazany ma też naprawić szkodę finansową.

Sąd apelacyjny bez wątpliwości

Sąd apelacyjny nie miał wątpliwości, że to ten mężczyzna brał udział w napadzie. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Grzegorz Skrodzki zwracał uwagę, że kobieta rozpoznała sprawcę, do tego dowodem w sprawie były jego ślady DNA pozostawione w miejscu przestępstwa - na sznurze i taśmie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Byłem torturowany, bałem się o życie". Oferuje 100 tysięcy złotych za wskazanie sprawców napadu

"Byłem torturowany, bałem się o życie". Oferuje 100 tysięcy złotych za wskazanie sprawców napadu

Rzeszów
Ukradł gotówkę i złoto, zatrzymano go po 23 latach. Usłyszał prawomocny wyrok

Ukradł gotówkę i złoto, zatrzymano go po 23 latach. Usłyszał prawomocny wyrok

WARSZAWA

Sędzia mówił, że apelacja obrońcy, a zwłaszcza stanowisko samego oskarżonego, oparte były na tezie, że cała sprawa to "jeden wielki spisek prokuratorów i policjantów z Suwałk".

- Że został on wrobiony, a wszystkie dowody zostały przedstawione na jego niekorzyść, lub też doszło do przestępczej zmowy funkcjonariuszy policji i prokuratora - mówił sędzia Skrodzki.

Wyrok jest prawomocny.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Udostępnij:
TAGI:
PodlaskieSuwałkiWyroki sądowe w PolscePolicjaBiałystok
Czytaj także:
imageTitle
Nie żyje były mistrz NBA. "To boli do szpiku kości"
EUROSPORT
amunicja shutterstock_2656357053
Zginęły tysiące sztuk amunicji, która "nie może trafić w niepowołane ręce"
Świat
Policja zatrzymała siedem osób (zdjęcie ilustracyjne)
Fatalna pomyłka "łowców pedofilów". "Zdarzenie o dużym potencjale traumatycznym"
Polska
faberge
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
BIZNES
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok
WARSZAWA
imageTitle
Plotka o Serenie Williams wywołała burzę. "To istne szaleństwo"
EUROSPORT
2910N104V CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
BIZNES
Marcin Horała
"Normalsi" i "podjęcie boju". Horała o sporach w PiS
Polska
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina
WARSZAWA
Wyginął endemiczny gatunek motyla
Wyginął endemiczny gatunek motyla. "Tragiczne wydarzenie"
METEO
imageTitle
Kpią z Lewandowskiego. "Piłka w kierunku trzeciego piętra"
EUROSPORT
Jafar Panahi po konferencji prasowej towarzyszącej premierze "A Simple Accident"
Znany reżyser zaocznie skazany
Świat
imageTitle
Wreszcie błysk Sochana. Były pochwały od trenera
Najnowsze
Ostrzelano samochód peruwiańskiego polityka Rafaela Belaunde
Ostrzelano samochód kandydata na prezydenta
Świat
Airbus A320 Eurowings shutterstock_2485082391
Najpierw uziemienie, potem kontrole. Kolejne usterki w Airbusach
BIZNES
Witkoff i Kushner (po lewej), Uszakow, Putin i Dmitrijew (po prawej). Spotkanie na Kremlu 2.12.2025 roku
"Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA"
Świat
imageTitle
Polska walczy o Euro. Odliczanie do werdyktu
EUROSPORT
imageTitle
"Przyjemność". Zaskoczył po dotkliwej wpadce
EUROSPORT
Artur Rogalski
Żołnierz od "Andrzeju, nie denerwuj się" potrzebuje pomocy
Polska
Iluminacja świąteczna w Warszawie
27-metrowa choinka i tysiące światełek. Startuje świąteczna iluminacja
WARSZAWA
pies klatka kojec shutterstock_2467644617
Prezydent zawetował ustawę łańcuchową. Złożył własny projekt
Polska
AdobeStock_534558165_Editorial_Use_Only
Koniec uzależnienia UE od rosyjskiego gazu. Jest porozumienie
BIZNES
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
BIZNES
imageTitle
Matka słynnej zawodniczki sprzeciwia się jej powrotowi
EUROSPORT
Gęsta mgła
Gęste mgły. Żółte alarmy w części kraju
METEO
Talibowie przeprowadzili publiczną egzekucję na stadionie
Przeprowadzili publiczną egzekucję na stadionie
Świat
shutterstock_2326666475
"Daliśmy szansę jakiemuś zarodkowi, żeby pojawił się na świecie"
Marta Abramczyk
Prezydent USA Donald Trump
Szokująca tyrada Trumpa. "Ich kraj śmierdzi"
Świat
Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter oburzona. "Nigdy nie wykorzystujcie mojej muzyki"
Świat
Pies na łańcuchu
Weto Nawrockiego, Amerykanie u Putina, groźby Trumpa
warto wiedzieć
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica