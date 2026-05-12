Białystok Panna młoda trafiła z weselnego przyjęcia do policyjnej celi Oprac. Michał Malinowski |

Suwałki

Ostra wymiana zdań pomiędzy matką i córką przerodziła się w awanturę. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, 42-latka kilkukrotnie uderzyła kobietę oraz przewróciła ją na podłogę.

"Policjanci zatrzymali agresywną kobietę, która stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla swojej matki" - podała policja.

Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości panny młodej. Okazało się, że była pijana. Miała prawie półtora promila alkoholu w organizmie.

Źródło zdjęcia: KWP w Białymstoku

Poszkodowaną zajęli się ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak poinformowała policja, 42-latka ma zakaz zbliżania się do matki.

