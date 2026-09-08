Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Lis uciekł przed kotem. Niezwykle spotkanie na nagraniu

|
Kot przegonił lisa
Pogorzelce. Ciekawa sytuacja na drodze w puszczy. Kot przegonił lisa
Źródło wideo: Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nadleśnictwo Browsk opublikowało w mediach społecznościowych nagranie, na którym widzimy lisa uciekającego przed kotem. Zwierzęta spotkały się na drodze w Pogorzelcach (Podlaskie) w Puszczy Białowieskiej. Jak komentuje prof. Bogumiła Jędrzejewska z IBS PAN w Białowieży, takie sytuacje należą do rzadkości.

Lis był pełen pychy i - choć sam ostatecznie nie najlepiej skończył - potraktował kota z wyższością. Nie w głowie mu była ucieczka przed zwykłym "piecuchem".

Tak było w bajce braci Grimm "Lis i kot". Tymczasem na drodze w Pogorzelcach w Puszczy Białowieskiej stało się dokładnie odwrotnie. Na stronie nadleśnictwa Browsk pojawiło się nagranie, na którym widzimy lisa uciekającego przed kotem.

Kot przegonił lisa
Kot przegonił lisa
Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach

"Nie miał chyba samooceny co do swojej wielkości i możliwości"

Mało tego, lis coraz bardziej się oddala, jednak kot cały czas ma go na oku i wciąż chce przegonić. Czuje się na tyle swobodnie, że w pewnym momencie siada na jezdni i nic sobie nie robi z obecności drapieżnika.

- Kot nie miał chyba samooceny co do swojej wielkości i możliwości - uśmiecha się prof. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Nadleśnictwo o obowiązkach opiekunów zwierząt domowych

Dodaje, że choć takie sytuacje należą do rzadkości, to jak widać zdarzają się w naturze. - Pamiętam, że znajomi nagrali swego czasu filmik jak kot przeganiał kunę - mówi prof. Jędrzejewska.

Nadleśnictwo, publikując film z kotem i lisem, zauważa że "niezależnie od tego, jak groźnie lub zabawnie wygląda takie nagranie, warto pamiętać, że na nas - opiekunach zwierząt domowych - ciąży pełna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo".

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
pap_20260904_3J2
"Żałosny widok" w Moskwie, "nieudana misja" w Kijowie
Tatiana Serwetnyk
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaPodlaskiePuszcza Białowieska
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2391104675
Kłopoty na brytyjskich lotniskach
BIZNES
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina
WARSZAWA
Remont torowiska w Alei Niepodległości
Awaryjne naprawy i planowane inwestycje. Tramwajarze zdradzili plany
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Wielkie wyróżnienie dla Pajor. Powalczy o prestiżową nagrodę
EUROSPORT
holandia pociagi shutterstock_2752070923
Wielki strajk transportu publicznego. Będzie można dojechać tylko w jedno miejsce
BIZNES
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Seniorzy stracą darmowe leki? Ministerstwo Zdrowia odpowiada
Zdrowie
imageTitle
Za wysoka na gimnastykę i łyżwiarstwo. Na korcie zachwyca
EUROSPORT
Łapówkarstwo (zdjęcie ilustracyjne)
Były burmistrz oskarżony o korupcję. Akt oskarżenia trafił do sądu
Wielkopolskie
Anomalia temperatury w środę nad Polską
Polska z największą anomalią w Europie. Idzie upał
METEO
Izrael rozbudowuje osiedla na Zachodnim Brzegu
Nie będzie importu towarów z Zachodniego Brzegu? Jest poparcie Polski
BIZNES
Chłopiec nad stawem. Zdjęcie ilustracyjne
Pięciolatek poszedł sam nad staw. O matce usłyszał cały kraj
Świat
To był cywilny śmigłowiec Robinson
Naprawił śmigłowiec, ale nie zauważył, że zerwał linię. Sprawdzają uprawnienia pilota
Rzeszów
Żołnierz zginął postrzelony na strzelnicy
Żołnierz zginął od przypadkowego strzału. Sąd skazał dwóch myśliwych
Szczecin
shutterstock_2435860909
Huawei przed sądem w USA. Chodzi o interesy w Iranie
BIZNES
Andrej Babisz
Bruksela zamraża fundusze dla Czech. Chodzi o interesy premiera
BIZNES
639171394346142540
Przyszłość Piesiewicza w rękach zarządu PKOl. Ruszyło posiedzenie prezydium
EUROSPORT
pap_20260904_3J2
"Żałosny widok" w Moskwie, "nieudana misja" w Kijowie
Tatiana Serwetnyk
shutterstock_2100499819
Wystarczy pół godziny w tej pozycji, by ryzyko raka wzrosło. Wszyscy przekraczamy ten czas?
Zdrowie
Przemysław Kral i Sylwester Suszek
Największa taka afera od lat. Kto jest kim
Łukasz Figielski
Pożar auta na A2
Pożar auta na autostradzie w kierunku Warszawy
WARSZAWA
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Osobiste Konta Inwestycyjne w liczbach. Kto zdecyduje się na nowy program?
BIZNES
Marian Banaś
"To nie powinno mieć znaczenia". Banaś nie składa broni
WYBORY W KRAKOWIE
Oslo. Flagi obniżone do połowy po śmierci Haralda V
"Największa operacja norweskiej policji w historii"
Świat
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety znalezione w domu. Córka przyznała się do zabicia matki
Podkarpackie
pap_20231201_1AY
Udaremniona próba sabotażu w Rumunii. "Zaangażowany obywatel Rosji"
Świat
Upalna aura
Ostrzeżenia IMGW dla dziesięciu województw
METEO
Policjanci zatrzymali go przy bankomacie
Wypłacał cudze pieniądze. Wpadł przy bankomacie
WARSZAWA
Donald Tusk
"Machina rozliczeń ruszyła". Tusk o projekcie ustawy o rynku kryptowalut
BIZNES
Maryam Moshiri
Chorobę wykryto u niej przypadkiem. Popularna prezenterka opisała objawy
Świat
W Ukrainie uruchomiono pierwsze podziemne przedszkole
Pierwsze takie przedszkole w Ukrainie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica