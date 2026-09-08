Białystok Lis uciekł przed kotem. Niezwykle spotkanie na nagraniu Tomasz Mikulicz |

Pogorzelce. Ciekawa sytuacja na drodze w puszczy. Kot przegonił lisa Źródło wideo: Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach

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Lis był pełen pychy i - choć sam ostatecznie nie najlepiej skończył - potraktował kota z wyższością. Nie w głowie mu była ucieczka przed zwykłym "piecuchem".

Tak było w bajce braci Grimm "Lis i kot". Tymczasem na drodze w Pogorzelcach w Puszczy Białowieskiej stało się dokładnie odwrotnie. Na stronie nadleśnictwa Browsk pojawiło się nagranie, na którym widzimy lisa uciekającego przed kotem.

Kot przegonił lisa Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach

"Nie miał chyba samooceny co do swojej wielkości i możliwości"

Mało tego, lis coraz bardziej się oddala, jednak kot cały czas ma go na oku i wciąż chce przegonić. Czuje się na tyle swobodnie, że w pewnym momencie siada na jezdni i nic sobie nie robi z obecności drapieżnika.

- Kot nie miał chyba samooceny co do swojej wielkości i możliwości - uśmiecha się prof. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

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Nadleśnictwo o obowiązkach opiekunów zwierząt domowych

Dodaje, że choć takie sytuacje należą do rzadkości, to jak widać zdarzają się w naturze. - Pamiętam, że znajomi nagrali swego czasu filmik jak kot przeganiał kunę - mówi prof. Jędrzejewska.

Nadleśnictwo, publikując film z kotem i lisem, zauważa że "niezależnie od tego, jak groźnie lub zabawnie wygląda takie nagranie, warto pamiętać, że na nas - opiekunach zwierząt domowych - ciąży pełna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo".