Urodziny TVN24 w Bielsku-Białej. Zapowiada się "najlepsza majówka w historii"

Urodzinowa trasa TVN24. Kolejnym przystankiem Bielsko-Biała
W ten weekend wielka urodzinowa trasa TVN24 odwiedzi region bliski wielu naszym redakcyjnym kolegom. - W Bielsku-Białej zostawiłem swoje serce - mówi dziennikarz "Czarno na Białym" Piotr Świerczek. Co przygotowaliśmy dla naszych widzów, którzy odwiedzą nas przed Zamkiem Książąt Sułkowskich?

To wyjątkowa trasa na 25. urodziny TVN24. Zgodnie z jej hasłem "Jesteśmy stąd" spotykamy się z naszymi widzami w miejscach, z których sami pochodzimy. Po Siemiatyczach i Kazimierzu Dolnym już 2 maja przyjedziemy do Bielska-Białej. W programie telewizyjne kulisy, zwiedzanie wozów transmisyjnych, ale też ważna debata, warsztaty dziennikarskie czy quiz o dezinformacji. A także osobiste spotkania z naszymi dziennikarzami - oprócz Piotra Świerczka w Bielsku-Białej pojawią się między innymi: Justyna Kosela, Wojciech Bojanowski, Paweł Abramowicz, Jerzy Korczyński, Tomasz Zubilewicz czy Paweł Szot.

"Wszyscy są mile widziani"

Justyna Kosela zachęca widzów do skorzystania z "mobilnego zieleniaka", czyli zielonego tła, na które można nakładać dowolny obraz. - Uwaga: jeżeli ktoś chce zniknąć w tym zieleniaku, proszę założyć zielone ubranie - zastrzega dziennikarka.

- Dużo będzie typowo bielskich elementów. Ale to wszystko niespodzianki - przyznał na antenie TVN24 Wojciech Bojanowski. - Dziołchy, synki, przyjeżdżojcie do nos. Pogodomy po śląsku, pogodomy po polsku. Gorole, Hanysy, wszyscy są mile widziani - zapewnił po śląsku dziennikarz pochodzący z Knurowa.

Debata w Bielsku-Białej

To w Bielsku-Białej odbędzie się debata "Na pierwszej linii prawdy. Z frontu bez filtra". Dziennikarze Michał Przedlacki, Wojciech Bojanowski, Paweł Szot i Piotr Świerczek będą rozmawiali o swoich przeżyciach i doświadczeniach związanych z pracą reportera w miejscach ogarniętych konfliktem zbrojnym. W debacie korespondentów wojennych, którą będzie można zobaczyć w TVN24+, mogą wziąć udział również mieszkańcy. Start o godzinie 16. w Teatrze Banialuka.

Na antenie TVN24 nie zabraknie gości specjalnych. Wśród nich wielokrotnego medalisty mistrzostw świata i jednego z najwybitniejszych pilotów w historii szybownictwa Sebastiana Kawy, akordeonisty Marcina Wyrostka, legendy polskiej kardiochirurgii prof. Andrzeja Bochenka i gen. Romana Polki, byłego dowódcy specjalnej jednostki GROM, ale też 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego.

- To będzie najlepsza majówka w historii tej stacji, bo będzie w moim rodzinnym mieście - zapowiadał Piotr Świerczek w programie "Polska i Świat". To tu, w lokalnych rozgłośniach radiowych, stawiał swoje pierwsze dziennikarskie kroki. - W Bielsku-Białej zostawiłem swoje serce i wciąż czuję się Bielszczaninem - zaznacza.

Wojciech Bojanowski zaprasza do wspólnego tworzenia telewizji. - Jestem dumny i wzruszony, że będziemy razem z Państwem obchodzić nasze 25-lecie. Mam nadzieję, że z najgłębszych pokładów kopalni wykopiemy jak najwięcej życzliwości, miłości i radości - mówi. - Chodźcie z nami tworzyć telewizję, ale też oglądać tę telewizję tak, jak wygląda od kulis - zachęcał dziennikarz na antenie TVN24 w środę.

Pochodząca z Częstochowy Justyna Kosela zapewnia, że jej rodzinne strony są na jej "top liście nie tylko wspomnień, ale i regularnych odwiedzin". - Bardzo o to dbam - teraz już razem z córką - podkreśla dziennikarka.

Bielsko-Biała to trzecie miejsce - po Siemiatyczach i Kazimierzu Dolnym - na urodzinowej trasie TVN24. Z okazji 25-lecia stacji dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ pojadą do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. W najbliższych tygodniach odwiedzą m.in. Słupsk i Giżycko.

"My, dziennikarze wiemy dużo więcej, niż na co dzień możemy powiedzieć"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica