25 lat TVN24 Urodziny TVN24 w Bielsku-Białej. Zapowiada się "najlepsza majówka w historii"

Urodzinowa trasa TVN24. Kolejnym przystankiem Bielsko-Biała Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ten weekend wielka urodzinowa trasa TVN24 odwiedzi region bliski wielu naszym redakcyjnym kolegom. - W Bielsku-Białej zostawiłem swoje serce - mówi dziennikarz "Czarno na Białym" Piotr Świerczek. Co przygotowaliśmy dla naszych widzów, którzy odwiedzą nas przed Zamkiem Książąt Sułkowskich?

To wyjątkowa trasa na 25. urodziny TVN24. Zgodnie z jej hasłem "Jesteśmy stąd" spotykamy się z naszymi widzami w miejscach, z których sami pochodzimy. Po Siemiatyczach i Kazimierzu Dolnym już 2 maja przyjedziemy do Bielska-Białej. W programie telewizyjne kulisy, zwiedzanie wozów transmisyjnych, ale też ważna debata, warsztaty dziennikarskie czy quiz o dezinformacji. A także osobiste spotkania z naszymi dziennikarzami - oprócz Piotra Świerczka w Bielsku-Białej pojawią się między innymi: Justyna Kosela, Wojciech Bojanowski, Paweł Abramowicz, Jerzy Korczyński, Tomasz Zubilewicz czy Paweł Szot.

"Wszyscy są mile widziani"

Justyna Kosela zachęca widzów do skorzystania z "mobilnego zieleniaka", czyli zielonego tła, na które można nakładać dowolny obraz. - Uwaga: jeżeli ktoś chce zniknąć w tym zieleniaku, proszę założyć zielone ubranie - zastrzega dziennikarka.

Justyna Kosela Źródło: TVN24

- Dużo będzie typowo bielskich elementów. Ale to wszystko niespodzianki - przyznał na antenie TVN24 Wojciech Bojanowski. - Dziołchy, synki, przyjeżdżojcie do nos. Pogodomy po śląsku, pogodomy po polsku. Gorole, Hanysy, wszyscy są mile widziani - zapewnił po śląsku dziennikarz pochodzący z Knurowa.

Wojciech Bojanowski Źródło: TVN24

Debata w Bielsku-Białej

To w Bielsku-Białej odbędzie się debata "Na pierwszej linii prawdy. Z frontu bez filtra". Dziennikarze Michał Przedlacki, Wojciech Bojanowski, Paweł Szot i Piotr Świerczek będą rozmawiali o swoich przeżyciach i doświadczeniach związanych z pracą reportera w miejscach ogarniętych konfliktem zbrojnym. W debacie korespondentów wojennych, którą będzie można zobaczyć w TVN24+, mogą wziąć udział również mieszkańcy. Start o godzinie 16. w Teatrze Banialuka.

Debata TVN24+ w Bielsku-Białej

Na antenie TVN24 nie zabraknie gości specjalnych. Wśród nich wielokrotnego medalisty mistrzostw świata i jednego z najwybitniejszych pilotów w historii szybownictwa Sebastiana Kawy, akordeonisty Marcina Wyrostka, legendy polskiej kardiochirurgii prof. Andrzeja Bochenka i gen. Romana Polki, byłego dowódcy specjalnej jednostki GROM, ale też 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego.

Piotr Świerczek Źródło: TVN24

- To będzie najlepsza majówka w historii tej stacji, bo będzie w moim rodzinnym mieście - zapowiadał Piotr Świerczek w programie "Polska i Świat". To tu, w lokalnych rozgłośniach radiowych, stawiał swoje pierwsze dziennikarskie kroki. - W Bielsku-Białej zostawiłem swoje serce i wciąż czuję się Bielszczaninem - zaznacza.

Wojciech Bojanowski zaprasza do wspólnego tworzenia telewizji. - Jestem dumny i wzruszony, że będziemy razem z Państwem obchodzić nasze 25-lecie. Mam nadzieję, że z najgłębszych pokładów kopalni wykopiemy jak najwięcej życzliwości, miłości i radości - mówi. - Chodźcie z nami tworzyć telewizję, ale też oglądać tę telewizję tak, jak wygląda od kulis - zachęcał dziennikarz na antenie TVN24 w środę.

Pochodząca z Częstochowy Justyna Kosela zapewnia, że jej rodzinne strony są na jej "top liście nie tylko wspomnień, ale i regularnych odwiedzin". - Bardzo o to dbam - teraz już razem z córką - podkreśla dziennikarka.

Bielsko-Biała to trzecie miejsce - po Siemiatyczach i Kazimierzu Dolnym - na urodzinowej trasie TVN24. Z okazji 25-lecia stacji dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ pojadą do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. W najbliższych tygodniach odwiedzą m.in. Słupsk i Giżycko.

red.