Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Spędzasz tak ponad dziesięć godzin tygodniowo? Twoje zdrowie może na tym cierpieć

shutterstock_2674983075
Trailer reportażu "Cena gry" w "Czarno na białym"
Źródło: TVN24
Naukowcy z Curtin University of Technology w Australii przeanalizowali nawyki i stan zdrowia ponad 300 studentów z pięciu uniwersytetów. Wyniki pokazują, że osoby spędzające na grach wideo więcej niż dziesięć godzin tygodniowo mają gorszą dietę, wyższą masę ciała i problemy ze snem.

Młode osoby, które tygodniowo poświęcają więcej niż 10 godzin na gry wideo, mają wyraźnie gorsze zdrowie - ostrzegają australijscy badacze. Przyczyna leży m.in. w towarzyszącej temu zajęciu gorszej diecie i jakości snu.

Trzy grupy graczy - różne wyniki zdrowotne

Uczestników, których średni wiek wynosił 20 lat, podzielono na trzy grupy, zależnie od ilości czasu spędzanego na grach - grupę osób grających mało (od 0 do 5 godzin tygodniowo), grających umiarkowanie dużo (5-10 godzin) oraz grających dużo (powyżej 10 godzin na tydzień).

Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań
Dowiedz się więcej:

Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań

Podczas gdy osoby grające niewiele i umiarkowanie dużo miały podobny stan zdrowia, to u osób grających dużo pojawiało się dramatyczne pogorszenie.

Gorsza dieta i wyższy BMI u intensywnych graczy

Badanie wykazało pogorszenie jakości diety w momencie, gdy czas spędzany na graniu przekraczał 10 godzin tygodniowo. W grupie intensywnych graczy odnotowano również większą częstotliwość występowania otyłości.

Mediana wskaźnika masy ciała (BMI) u intensywnych graczy wyniosła 26,3, podczas gdy u osób grających mało i umiarkowanie wartości te mieściły się w zdrowym przedziale i wynosiły odpowiednio 22,2 oraz 22,8.

Eksperci: kluczowy próg to 10 godzin tygodniowo

- Naszą uwagę zwróciło to, że studenci grający do 10 godzin tygodniowo prezentowali się bardzo podobnie pod względem diety, snu i masy ciała - podkreśla prof. Mario Siervo, autor publikacji, która ukazała się w piśmie "Nutrition".

- Prawdziwe różnice ujawniły się u osób grających powyżej 10 godzin tygodniowo, które wyraźnie odbiegały od reszty badanej grupy - dodaje. Naukowcy tłumaczą, że każda dodatkowa godzina grania tygodniowo była powiązana ze spadkiem jakości diety, nawet po uwzględnieniu poziomu stresu, aktywności fizycznej i innych czynników stylu życia.

Stres, smartfon i trzylatek. Poważne skutki cyfrowych kompromisów w rodzinie
Dowiedz się więcej:

Stres, smartfon i trzylatek. Poważne skutki cyfrowych kompromisów w rodzinie

Ponadto wszystkie grupy zgłaszały ogólnie niską jakość snu, ale gracze z grup o umiarkowanej i wysokiej intensywności uzyskiwali gorsze wyniki niż gracze okazjonalni.

Wnioski: umiarkowane granie bezpieczne, nadmiar szkodzi

- To badanie nie dowodzi, że granie bezpośrednio powoduje te problemy, pokazuje jednak wyraźną zależność: nadmierne granie może wiązać się ze wzrostem czynników ryzyka zdrowotnego - zwraca uwagę prof. Siervo.

Pierwszy smartfon w rękach trzylatka. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Dowiedz się więcej:

Pierwszy smartfon w rękach trzylatka. Eksperci ostrzegają przed skutkami

- Nasze dane sugerują, że granie w małych i umiarkowanych ilościach jest zazwyczaj bezpieczne, jednak nadmierne poświęcanie czasu na gry może wypierać zdrowe nawyki, takie jak zbilansowana dieta, odpowiednia ilość snu czy aktywność fizyczna. Ponieważ nawyki nabyte w czasach studenckich często towarzyszą nam w dorosłym życiu, wprowadzenie zdrowszych rutyn - takich jak robienie przerw w graniu, unikanie sesji późno w nocy i wybieranie zdrowszych przekąsek - może pomóc w poprawie ogólnego samopoczucia - mówi ekspert.

Autorka/Autor: annabie/pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pressmaster/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieZdrowie psychiczne
Czytaj także:
Ranny myszołów zaufał strażnikom
Myszołów potrzebował pomocy. "Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"
WARSZAWA
imageTitle
"Zardzewiała" Świątek. Ma nad czym pracować
EUROSPORT
Premier podejmie decyzję w sprawie szkół
10-latek pobity w szkole. Trafił do szpitala
Szczecin
Ścianka wspinaczkowa (zdj. ilustracyjne)
11-latek spadł ze ścianki wspinaczkowej. Przygniótł młodszego brata
WARSZAWA
Serhij T. usłyszał wyrok: dożywocie
Potrójne zabójstwo, "neosędzia" w składzie i uchylone dożywocie
Poznań
Trzy tymczasowe areszty za kradzież z włamaniem do bmw
Zginęło auto warte pół miliona złotych. Trzech mężczyzn w areszcie
WARSZAWA
Zniszczone elewacje w kilku miastach Pomorza. Policja zatrzymała pseudokibiców
Zniszczone elewacje w kilku miastach. Policja zatrzymała pseudokibiców
Trójmiasto
Donald Trump
"Twój kraj postanowił nie przyznać mi Nobla". Trump "nie czuje się już zobowiązany"
shutterstock_2325759919
Bolt, Tchibo i Zara z zarzutami
BIZNES
Putin
"Rzeczywiście, prezydent Putin otrzymał zaproszenie"
imageTitle
Świątek w drugiej rundzie. Awans sporo ją kosztował
EUROSPORT
72-letni mężczyzna wracał z psem do domu, prowadząc go na smyczy obok auta, którym kierował
Kierował autem i ciągnął psa. 72-latek przesłuchany przez policję
WARSZAWA
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Kanada otwiera się na Chiny. Tesla wśród pierwszych beneficjentów
BIZNES
Spalone domy w rejonie miejscowości Penco w Chile
Wioska "obróciła się w popiół"
METEO
Iwona Wieczorek, a w tle "ręcznik"
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowe informacje
Trójmiasto
Pożar centrum handlowego w Karaczi (Pakistan)
Kilkanaście ofiar śmiertelnych i wielu zaginionych po pożarze centrum handlowego
GettyImages-2256490845
Iga Świątek - Yue Yuan w 1. rundzie Australian Open - relacja
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało 31-latka leżało 200 metrów od jego domu. Policja bada sprawę
Kielce
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
"Widziałam ludzi w okropnym stanie. Trzęsę się"
Tragiczny wypadek w Strzegomiu
Dwie kobiety zginęły na przejściu dla pieszych. Kierowca stanie przed sądem
Wrocław
Usunięcie młodszych drzew ma pomóc starym okazom w lepszym rozwoju i przedłużyć ich życie
Wytną inne drzewa, by "dęby robiły efekt wow"
Rzeszów
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Nie żyją dziesiątki pasażerów. "Siła była bardzo duża"
Smog w Polsce
Alert RCB. Gdzie powietrze jest dziś niezdrowe
METEO
Kupowanie używanych ubrań nie zawsze jest ekologiczne
Pułapka z drugiej ręki. "Łatwo wpaść w spiralę"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
ropa paliwo shutterstock_1897607995
Na rynkach spadki. Na radarach inwestorów Iran i Grenlandia
BIZNES
_szablon_16_9
To działo się w pociągu tuż po tragedii. Nagranie
"Pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces
Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?
Michał Istel
Kamil Majchrzak
Majchrzak przetrwał kryzys. Ma drugą rundę Australian Open
EUROSPORT
Śnieg na Florydzie
Na Florydzie zamarzły legwany, w Nowym Jorku odwołano loty
METEO
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica