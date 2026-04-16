Zdrowie

Skuteczny lek na raka trzustki? Onkolog: od lat nie było takiego przełomu

Rak trzustki jest jednym z najgorzej rokujących nowotwór
Rak trzustki przez lata pozostawał jednym z najtrudniejszych nowotworów, z bardzo ograniczonymi możliwościami leczenia. Nowe badania pokazują jednak wyraźną zmianę. - Od lat nie mieliśmy w tej chorobie takiego przełomu - mówi prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii. Na czym polega nowoczesna terapia celowana?
Kluczowe fakty:
  • Rak trzustki jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów, a dotychczasowe metody leczenia dawały ograniczone efekty.
  • Nowa terapia celowana z użyciem inhibitorów pan-RAS stanowi przełom w leczeniu tej choroby. Czym różni się od chemioterapii?
  • Badania wykazały, że nowy lek wydłuża życie pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki. O ile?

Rak trzustki to jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Niestety, ze względu na brak skutecznych metod leczenia, rokowania pacjentów są statystycznie bardzo trudne - w Stanach Zjednoczonych pięcioletnie przeżycie odnotowuje się jedynie u 13 proc. chorych. Standardowe postępowanie medyczne, zależne od stadium zaawansowania choroby, obejmuje operację chirurgiczną, radioterapię lub leczenie farmakologiczne. Dotychczas stosowana chemioterapia często wiąże się jednak z poważnymi działaniami ubocznymi, a jej efektywność w hamowaniu postępu choroby pozostaje dla wielu lekarzy i pacjentów niezadowalająca.

Cel: mutacja KRAS

Nowa nadzieja w leczeniu raka trzustki wiąże się z rozwojem terapii celowanej wykorzystującej inhibitory pan-RAS. Mechanizm działania tej grupy leków opiera się na blokowaniu aktywności zmutowanych białek z rodziny RAS, w szczególności białka KRAS. Mutacja ta pełni rolę swoistego "silnika" nowotworowego, odpowiadając za niekontrolowany wzrost guza nie tylko w trzustce, ale również w płucach.

- Inhibitory KRAS w raku trzustki stanowią przełomową terapię. Od lat nie mieliśmy w tej chorobie takiego przełomu - tłumaczy prof. Lucjan Wyrwicz, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Jak podkreśla, innowacyjność tej metody polega na jej wysokiej precyzji. - Jest to przykład nowoczesnej terapii celowanej, czyli sytuacji, w której lek trafia w specjalny punkt uchwytu obecny prawie wyłącznie na komórkach raka - mówi profesor.

Co istotne, mutacje genu KRAS występują u ok. 90 proc. pacjentów z rakiem trzustki. - To oznacza, że mówimy o leczeniu, które może mieć zastosowanie u bardzo dużej grupy chorych - dodaje prof. Wyrwicz.

Dwa razy dłuższe życie?

Dane opublikowane przez firmę Revolution Medicines potwierdzają skuteczność nowego leku w starciu z najbardziej agresywną postacią nowotworu. Badania dotyczyły pacjentów z zaawansowanym gruczolakorakiem przewodowym trzustki z przerzutami (PDAC), który jest najczęściej występującą i wyjątkowo śmiertelną formą tego raka.

Zestawienie wyników nowej terapii z tradycyjną chemioterapią pokazuje wyraźną różnicę w długości życia chorych. Podczas gdy mediana przeżycia po standardowej chemioterapii w tym konkretnym nowotworze wynosiła 6,7 miesiąca, zastosowanie inhibitora KRAS o nazwie daraksonrasib wydłużyło ten czas do 13,2 miesiąca. Oznacza to, że nowa terapia okazała się dwukrotnie bardziej skuteczna w przedłużaniu życia osób w zaawansowanym stadium choroby.

- Co prawda wartości czasu przeżycia mogą wydawać się ciągle krótkie, ale należy pamiętać, iż mówimy o drugiej linii leczenia i wspomniane parametry czasu przeżycia dotyczą czasu liczonego od momentu rozpoczęcia leczenia. Druga linia leczenia oznacza sytuację, w której podaje się dany lek dopiero wtedy, gdy wcześniejsze metody terapeutyczne zawiodły - tłumaczy prof. Wyrwicz.

Tabletka zamiast kroplówki

Oprócz samej skuteczności w hamowaniu nowotworu, kluczowym elementem nowej terapii jest sposób jej przyjmowania oraz to, jak organizm na nią reaguje. W przeciwieństwie do wielu form chemioterapii wymagających podawania dożylnego w warunkach szpitalnych, inhibitor KRAS jest lekiem doustnym.

- Kluczowa była tu dobra tolerancja leczenia, przyjmowanego jako leczenie doustne - podkreśla onkolog. Zdaniem eksperta, dobre wyniki w drugiej linii leczenia pozwalają na optymistyczne założenia dotyczące przyszłości. - Należy zakładać, iż to samo leczenie stosowane bezpośrednio po rozpoznaniu choroby, czyli jako pierwsza linia leczenia, powinno skutkować jeszcze większą skutecznością. Stąd taka wartość niniejszego odkrycia: otwiera ono perspektywy na przyszłość - podsumowuje profesor.

Obecnie opublikowane badanie jest jedynie pierwszym z serii planowanych testów. Kolejne prace nad wykorzystaniem inhibitorów KRAS w leczeniu raka trzustki są już w toku. Co więcej, podobne rozwiązania są rozwijane także w kontekście innych nowotworów, w których często dochodzi do mutacji genu KRAS, takich jak rak płuca czy rak jelita grubego.

Szczepionka w leczeniu uzupełniającym?

Równolegle do sukcesów terapii celowanej, naukowcy badają również możliwości wykorzystania szczepionek terapeutycznych w walce z rakiem trzustki. W publikacji w "Nature Medicine" opisano wyniki pierwszej fazy badań klinicznych nad preparatem nakierowanym na mutację KRAS. W badaniu wzięło udział 25 pacjentów (20 z rakiem trzustki i pięciu z rakiem jelita grubego), u których mimo przebytej operacji we krwi nadal wykrywano DNA nowotworowe.

Zadaniem szczepionki jest pobudzenie układu odpornościowego do rozpoznawania i zwalczania konkretnych komórek raka. U większości uczestników badania odnotowano pozytywną odpowiedź immunologiczną. Pacjenci, którzy otrzymali preparat, żyli średnio 15 miesięcy bez nawrotu choroby, a ich mediana całkowitego przeżycia wyniosła 29 miesięcy. Choć wyniki te wydają się obiecujące, onkolodzy zaznaczają, że na obecnym etapie szczepionki są dostępne jedynie w ramach badań klinicznych i nie stanowią uniwersalnej metody leczenia - pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Trudna walka z czasem

Mimo postępów w badaniach nad szczepionkami, specjaliści zachowują dystans do nazywania ich samodzielnym przełomem w leczeniu zaawansowanej choroby. Dr n. med. Paweł Sobczuk, onkolog kliniczny, wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl, że wyniki uzyskane dzięki szczepionce są zbliżone do tych obserwowanych przy standardowej chemioterapii stosowanej po operacji. - Żadna z tych metod nie zapobiega w pełni nawrotowi choroby, a jedynie go opóźnia - zaznacza lekarz, dodając, że nawroty w raku trzustki występują u ponad 80 proc. pacjentów.

Ekspert podkreśla również, że testowana szczepionka nie jest przeznaczona dla pacjentów z chorobą przerzutową lub nieoperacyjną. W takich przypadkach średnie przeżycia wynoszą obecnie od 8 do 12 miesięcy. Problemem pozostaje fakt, że rak trzustki ze względu na swoje położenie długo nie daje charakterystycznych objawów, a np. żółtaczka pojawia się zazwyczaj w późnym stadium. Tylko jedna piąta chorych dowiaduje się o nowotworze na tyle wcześnie, by zakwalifikować się do operacji, która daje największe szanse na przedłużenie życia o kilka lat.

Rozwój metod takich jak inhibitory KRAS, opisywane przez prof. Wyrwicza, daje realną szansę na poprawę rokowania u największej grupy pacjentów, dla których operacja nie jest już możliwa.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
