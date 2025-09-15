"Część panów wciąż traktuje taką wizytę jako wstydliwą". Kiedy warto odwiedzić urologa?

Prof. Szczylik: co trzeci mężczyzna na przebiegu życia będzie miał raka prostaty Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Europejski Dzień Prostaty to okazja, by przypomnieć o profilaktyce jednego z najczęstszych nowotworów u mężczyzn.

Wyjaśniamy, dlaczego mężczyźni po 50. roku życia powinni zachować szczególną czujność, jeśli chodzi o choroby gruczołu krokowego.

Jakie objawy ze strony układu moczowego i nie tylko powinny niepokoić? Jak powinno się diagnozować choroby prostaty?

Europejski Dzień Prostaty został zainicjowany przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) po to, aby zwiększać świadomość na temat chorób gruczołu krokowego oraz zachęcać mężczyzn do regularnych badań i działań profilaktycznych.

- Im wcześniej mężczyzna trafi do specjalisty, tym większe ma szanse na pełne wyleczenie raka prostaty - podkreśla dr Paweł Budziarz, zastępca kierownika w Klinicznym Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSS) w Sosnowcu. - Część panów wciąż traktuje taką wizytę jako wstydliwą czy trudną, ale naprawdę warto to zrobić - dodaje. To ważne, bo ryzyko zachorowania na ten nowotwór wzrasta wraz z wiekiem, szczególnie po 50. roku życia.

Rak prostaty jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn w Polsce. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w ostatnich latach odnotowywano ponad 16 tysięcy nowych przypadków rocznie. "Od blisko 40 lat na świecie obserwuje się wzrost zachorowań, co wiąże się m.in. z wydłużeniem życia, lepszą diagnostyką oraz rosnącą świadomością zdrowotną" - donosi portal onkologia.pacjent.gov.pl.

Wczesna diagnoza to szansa na wyleczenie

Objawy, które powinny niepokoić i mogą świadczyć o nowotworze prostaty to m.in. trudności z oddawaniem moczu, częste wizyty w toalecie w nocy, słaby lub przerywany strumień moczu, ból podczas mikcji, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, krew w moczu czy zaburzenia erekcji.

"Pierwsze objawy obserwowane we wczesnym raku prostaty związane są z budową anatomiczną układu moczowego i przechodzeniem cewki moczowej przez gruczoł krokowy – tj. trudności w oddawaniu moczu, częstomocz. Większość z nich najprawdopodobniej wynika z przyczyn innych niż choroba nowotworowa, niemniej, w przypadku ich wystąpienia zawsze należy zgłosić się do lekarza" - czytamy na onkologia.gov.pl. Gdy nowotwór zaczyna zajmować okoliczne tkanki, mogą pojawić się obrzęki kończyn dolnych (zwykle jednostronne), ból w obrębie krocza i lędźwi, zmiana rytmu wypróżnień oraz spadek masy ciała.

Pierwszym krokiem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinno być umówienie się na wizytę u lekarza rodzinnego, który przeprowadza wstępny wywiad i kieruje pacjenta do urologa, czyli specjalisty zajmującego się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób z zakresu układu moczowego oraz płciowego.

Organizacje pacjenckie już do 10 lat apelują o zniesienie skierowań do tego specjalisty. - Ministerstwo Zdrowia jest pozytywnie nastawione do pomysłu zniesienia skierowania do urologa. Kobiety nie potrzebują skierowania do ginekologa, więc w tej kwestii powinno być równouprawnienie - deklarowała w lipcu podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw onkologii wiceministra zdrowia Urszula Demkow. Resort zdecydował o zniesieniu skierowań do kilku specjalistów (psychologa, optometrysty i lekarza medycyny sportowej) od 17 września, ale nie do urologa.

- Teoretycznie pacjenci, którzy chcieliby się zbadać w kierunku raka prostaty, mają potencjalnie dostępną możliwość wizyty u specjalisty onkologa bez konieczności pozyskania skierowana od lekarza rodzinnego. Musimy jednak uczciwie przyznać, że dostępność wizyt u onkologów i miejsc, gdzie prowadzone są takie konsultacje skriningowe jest wielokrotnie mniejsza niż dostępność i liczba poradni urologicznych. Potencjał poradni urologicznych staje się przez to nie w pełni wykorzystany - mówił prof. Tomasz Drewa, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, podczas tego samego posiedzenia.

Prostatektomia coraz bardziej nowoczesna

Dr Paweł Budziarz zaznacza, że wciąż zbyt wielu pacjentów zgłasza się do szpitala już w zaawansowanym stadium choroby, kiedy szanse na skuteczne leczenie są znacznie ograniczone. - Niestety zdarza się, że nie możemy już pomóc w sposób, w jaki byśmy chcieli. W takich sytuacjach konieczne jest leczenie paliatywne albo współpraca z zespołem onkologicznym naszego szpitala. To zawsze trudne chwile, bo wiemy, że gdyby pacjent zgłosił się wcześniej, możliwości byłyby większe - mówił. W szpitalu w Sosnowcu od kilku lat wykorzystywana jest także nowoczesna technologia chirurgii robotycznej. - Dysponujemy robotem chirurgicznym Versius. Dzięki niemu możemy przeprowadzać radykalne operacje raka prostaty u wybranych pacjentów. Ta metoda daje chorym realną szansę na całkowite wyleczenie i powrót do pełnego zdrowia - tłumaczy urolog.