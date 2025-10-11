Logo strona główna
Zdrowie

Pszczoły pomogą wyleczyć ten nowotwór? "Mają ogromny potencjał"

Pszczoła Osmia lignaria
Dlaczego pszczoły są nam potrzebne - materiał archiwalny
Źródło: TVN24
Jad pszczeli w odpowiednich dawkach niszczy komórki raka języka, osłabia ich wzrost i hamuje rozsiew. Jednocześnie nie wpływa negatywnie na komórki zdrowe. Do takich wniosków doszedł zespół polskich badaczy, kierowany przez profesora Mirosława Szczepańskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do zastosowania jadu w leczeniu nowotworów droga wprawdzie daleka, ale naukowcy widzą w nim szansę. - Produkty pszczele mają ogromny potencjał - twierdzi profesor.
Kluczowe fakty:
  • Zespół naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. Mirosława Szczepańskiego wykazał, że jad pszczeli niszczy komórki raka języka, hamuje ich wzrost i rozprzestrzenianie się, jednocześnie nie uszkadzając zdrowych komórek.
  • Badania przeprowadzono w warunkach in vitro, a ich wyniki dają podstawę do dalszych testów.
  • Choć na zastosowanie jadu jako samodzielnego leku jest jeszcze za wcześnie, naukowcy widzą w nim szansę na wspomaganie terapii nowotworowych i innych chorób, m.in. zapalnych czy autoimmunologicznych.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

- To konkretne badanie dotyczyło apitoksyny, czyli jadu pszczelego. Chcieliśmy w nim spojrzeć na produkt, który w zasadzie jest najsilniejszym z produktów pszczelich, oprócz propolisu. Miód jest mocno przereklamowany i wszyscy go znają, ale mało osób zna te właśnie bardzo silne produkty. Jad pszczeli kojarzy nam się zawsze z bólem, z użądleniem, ale ma on niesamowite właściwości biologiczne. Każdy wie, co się dzieje po użądleniu. Najpierw mamy odczyn zapalny, ale w dłuższej perspektywie jad wywołuje działanie immunomodulujące i hamujące stan zapalny - mówi prof. Mirosław Szczepański w rozmowie z tvn24.pl.

Trzy kluczowe wnioski

Jak zapewnia profesor, jad został pobrany od pszczół w taki sposób, by nie umierały po jego oddaniu. Badaczowi szczególnie na tym zależało, bo dawcami badanej substancji były pszczoły z jego własnej pasieki.

Jad po pobraniu został zabrany do laboratorium i opracowany jako preparat, zgodnie z obowiązującymi standardami. Wyodrębniono jego główny składnik, jakim jest melityna. To właśnie ona jest odpowiedzialna m.in. za wywołanie bólu po użądleniu. On też jednak wykazuje silne właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybicze. Jak się okazuje, prawdopodobnie również przeciwnowotworowe.

Profesor Mirosław Szczepański o badaniach nad zastosowaniem jadu pszczelego do niszczenia komórek nowotworowych
Profesor Mirosław Szczepański o badaniach nad zastosowaniem jadu pszczelego do niszczenia komórek nowotworowych

Badanie było przeprowadzane w warunkach in vitro: w laboratorium, na komórkach raka języka i raka płuca oraz kontrolnie na komórkach zdrowych. Badacze poddawali działaniu jadu pszczelego w różnych dawkach wszystkie z tych typów komórek i obserwowali wyniki. Te okazały się być bardzo obiecujące.

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
