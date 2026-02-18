Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Debata TVN24+

Pomoc, która stała się testem cierpliwości. Człowiek "ma wrażenie, że jest statystą"

|
Hania Barczak
Sylwia Barczak: formularz (do oceny potrzeby wsparcia) jest kompletnie nieadekwatny
Wypełnianie wielostronicowego wniosku z pytaniami często kompletnie nieadekwatnymi do sytuacji, miesiące oczekiwania, głuche telefony w urzędzie - to rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami, starających się o świadczenia wspierające. Zalew wniosków, których nie nadąża się obsłużyć - to rzeczywistość urzędników, którzy muszą się nimi zająć. Wspólny mianownik to chory system. Jak go uzdrowić? Rozmawiali o tym uczestnicy debaty "Świadczenie (nie)wspierające" w TVN24+.

Zaproszenie do udziału w prowadzonej przez Joannę Kryńską debacie przyjęły Sylwia Barczak, mama 18-letniej Hani, która zmarła zanim doczekała się wizyty komisji oceniającej potrzebę wsparcia; mec. Katarzyna Łodygowska, prawniczka, właścicielka bloga i kancelarii matkaprawnik.pl oraz Anna Wilczyńska z redakcji Polska i Świat TVN24. Z zaproszenia nie skorzystali natomiast przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - swoją aktywność w dyskusji ograniczyli do wysłania pisma na kilkanaście minut przed rozpoczęciem dyskusji.

OGLĄDAJ: Świadczenie (nie)wspierające. "Musi się zdarzyć tragedia, żeby coś się w tym kraju zmieniło"
pc

Świadczenie (nie)wspierające. "Musi się zdarzyć tragedia, żeby coś się w tym kraju zmieniło"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Rzeczywistość jest zupełnie inna niż wydaje się to urzędnikom"

O tym, jak bardzo system orzekania o niepełnosprawności i przyznawania świadczeń wspierających jest w Polsce niewydolny, zrobiło się szczególnie głośno w ostatnich tygodniach - po tym, jak media opisały historię Hani Barczak, 18-latki, która zmarła w wyniku agresywnie postępującej choroby nowotworowej. Choroba była szybsza od przeciągającej się ścieżki administracyjnej prowadzącej do tego, by wraz z rodzicami mogła otrzymać świadczenie wspierające.

- Liczyliśmy na to, że będziemy mogli spokojnie zająć się córką, zabezpieczyć finansowo. Choroba, na którą zachorowała Hania, jest zupełnie nieprzewidywalna. Było coraz trudniej. Jako mama nie mogłam pracować, musiałam się zająć dzieckiem w szpitalu i jeszcze trójką synów, organizować dla nich opiekę. Rzeczywistość jest zupełnie inna niż wydaje się to urzędnikom - mówiła podczas debaty Sylwia Barczak.

Czekają ponad rok. "Dramatyczne historie mnożą się w całej Polsce"
Dowiedz się więcej:

Czekają ponad rok. "Dramatyczne historie mnożą się w całej Polsce"

Polska i Świat

Tą rzeczywistością były na przykład piętrzące się formalności i konieczność wypełniania kolejnych dokumentów oraz uzupełniania tych już złożonych. Procedura przeciągała się miesiącami. O tym, że sytuacja Hani i jej bliskich nie jest odosobniona, mogła się przekonać reporterka magazynu Polska i Świat, Anna Wilczyńska-Ciupa, która z kamerą odwiedziła panią Adelajdę i jej syna.

- Ten mężczyzna musiał zrezygnować z pracy, z własnego mieszkania, bo matka wymaga opieki całodobowej. Syn pani Adelajdy mówi, że to praca na dwa i pół etatu. Rodzina złożyła w wojewódzkim zespole orzekania o niepełnosprawności wniosek (WZON) i czeka już 14 miesięcy, bez jakiegokolwiek wsparcia - mówiła Anna Wilczyńska-Ciupa.

"Ma wrażenie, że jest tam statystą"

Mecenas Katarzyna Łodygowska przyznała podczas rozmowy, że obecnie funkcjonujący system jest bardzo nieprzyjazny dla tych, którzy mają trudniej, zwłaszcza dla tych, którzy nie poradzą sobie sami na przykład z wypełnieniem wielostronicowego, bardzo szczegółowego formularza lub obsługą systemu informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Żeby starać się o świadczenie wspierające, trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności. To otwiera furtkę do złożenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosku o ocenę potrzeby wsparcia. To tu pojawia się problem. Formularz nie jest zbyt przyjazny, a jeśli ktoś doczeka komisji, to ma wrażenie że jest tam statystą. Ktoś potem może napotkać jeszcze barierę w ZUS-ie przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Można to zrobić tylko elektroniczne - przez portal Empatia - wyjaśniła mecenas.

System, który przegrywa z czasem. Ministerstwo obiecuje zmiany, ale dopiero w 2028 roku
Dowiedz się więcej:

System, który przegrywa z czasem. Ministerstwo obiecuje zmiany, ale dopiero w 2028 roku

Dlaczego osoba stająca przed komisją może się poczuć jak statysta? W ocenie Sylwii Barczak między innymi przez to, jakie usłyszy pytania.

- Pytania kompletnie nie pasowały ani do choroby, do sytuacji ani do tego, czego było potrzeba. Specyfika jej choroby była zupełnie inna niż to, co zawierał formularz. Podam przykład dziewczyny, która leczyła się z Hanią - uzyskała 85 punktów, czyli może liczyć na około 1400 zł. Pytanie, które zadała jej komisja, było o to, czy potrafi się sama podetrzeć. Te pytania są dla osoby chorej uwłaczające - oceniła Sylwia Barczak.

"Nie da się nawet dodzwonić"

Świadczenie wspierające działa od 2024 roku, a projektowane było jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą. Wydawać by się mogło, że dwa lata to czas, w którym uda się opanować problemy, jakie pojawiły się na początku. WZON-y zalała fala wniosków, z których obsługą sobie nie radziły. Z informacji, jakie dostaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że kolejki już się skróciły - teraz czeka się od trzech do 10 miesięcy. To wciąż za długo, zwłaszcza gdy choroba szybko postępuje. W przesłanym do TVN24+ piśmie resort podkreśla, że system orzeczniczy nigdy wcześniej nie mierzył się z tak dużym napływem wniosków.

- Plan był taki, by to były pieniądze, które trafią do osób z niepełnosprawnościami. Tak naprawdę wpadają w otchłań. Wniosków od stycznia 2024 roku było aż 847 tysięcy. Myślę, że ten system jest częściowo niewydolny, nie był w stanie obsłużyć takiej masy wniosków - oceniała Anna Wilczyńska-Ciupa.

Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa
Dowiedz się więcej:

Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa

WARSZAWA

Zdaniem Sylwii Barczak od strony wnioskodawcy wygląda to tak, że po złożeniu wniosku zapada głucha cisza.

- Nie da się nawet dodzwonić. Czekamy, aż odezwie się urząd, który zwykle odzywa się po to, żeby powiedzieć, że czegoś brakuje. W kwestii ściągania podatków nasze państwo jest bardzo sprawne, jeśli mają coś wypłacić, to jest to wtaczanie kamienia pod górę - gorzko konkludowała.

Klatka kluczowa-237163
Mec. Katarzyna Łodygowska: osoby z niepełnosprawnościami wymagają szczególnej opieki państwa

- WZON-y są przeciążone, to prawda, ale przepisy zostały wprowadzone bez szacowania tego, ile takich wniosków może wpłynąć. Ja nie mogłam się dodzwonić do WZON-u w Katowicach. Problemy dotyczą jednak w ogóle spraw w ZUS-ie. Mierzymy się ze sztucznym przedłużaniem terminów. Tak sobie radzą urzędnicy, mając taką rzeczywistość w pracy. To nie ich wina, tylko systemu, w jakim pracują - zauważyła z kolei mec. Katarzyna Łodygowska.

Czego więc brakuje i co można zmienić? Te pytania zadawały kolejno wszystkie nasze redakcje zajmujące się tym problemem: tvn24.pl. Fakty TVN, Polska i Świat, TVN24+. Resort odpowiada, że prace nad poprawą systemu są w toku i potrwają… do połowy 2028 roku. Oraz że do WZON-ów trafi więcej pieniędzy i zatrudnionych zostanie więcej urzędników.

18-latka nie doczekała się świadczenia. Formularz zawierał "pytania nieadekwatne do choroby"
Dowiedz się więcej:

18-latka nie doczekała się świadczenia. Formularz zawierał "pytania nieadekwatne do choroby"

Fakty

- Połowa 2028 roku - to nie wróży niczego dobrego - skwitowała Katarzyna Łodygowska. - Nie tędy droga. Nie można czekać do połowy 2028 roku - powiedziała z kolei Sylwia Barczak.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum prywatne/Fakty TVN

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaOsoby z niepełnosprawnościamiPacjentPrawa pacjentaZUSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Szaleństwo na punkcie Tomasiaka, ledwo dotarł na scenę. "Nie można się poddawać"
EUROSPORT
Prokuratura publikuje rekonstrukcję wyglądu kobiety znalezionej w piwnicy łódzkiej kamienicy
Ciało kobiety znaleziono w piwnicy. Pokazali rekonstrukcję wyglądu twarzy
Łódź
Skutki śnieżycy w Bukareszcie
Stolica pod śniegiem. Odwołane loty, setki tysięcy domów bez prądu
METEO
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spółka domaga się milionów za grunt, na którym od pół wieku stoją bloki
WARSZAWA
imageTitle
Miała srebro na wyciągnięcie ręki. "Niemożliwe. Pierwsza tyczka!"
EUROSPORT
imageTitle
Jednostronny pierwszy ćwierćfinał. Niemcy rozbici
EUROSPORT
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry i Słowacja wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
BIZNES
Paulina Hennig-Kloska wraz z posłami na konferencji prasowej
"Gorąca linia" przed odejściem. A potem? "Oglądaliśmy i mówiliśmy: o matko"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Wąsek powitany w Ustroniu. Zdradził, kiedy pojawiły się pierwsze łzy
EUROSPORT
Zimowa pogoda w Bieszczadach
Alarmy mogą objąć cały kraj. Czego się spodziewać
METEO
Walmart w Pleasanton, Kalifornia
Nadchodzi rewolucja w przekąskach. To skutek popularności leków na odchudzanie
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Puławach
Uruchomił hamulec w pociągu z cysternami. Usłyszał zarzuty
Lublin
Samochód kierowcy zatrzymanego po śmiertelnym wypadku pod Pobiedziskami
Śmiertelnie potrącił rowerzystę i uciekł. Zatrzymano 20-latka
Poznań
Pożar zakładu stolarskiego
Pożar w zakładzie stolarskim
WARSZAWA
GettyImages-2261792608
Hokejowy hit w walce o półfinał
RELACJA
Wysokie stężenie ozonu w Meksyku
"Sezon ozonowy". Ogłosili sytuację awaryjną
METEO
shutterstock_2670199723
Orzechy z pestycydem. Polska sieć wycofuje je ze sklepów
BIZNES
imageTitle
Rekordowy występ Polek. Medal był w zasięgu
EUROSPORT
Donald Trump
Japonia obiecuje miliardowe inwestycję za gwarancję niższych ceł
BIZNES
Utrudnienia na A4
Po wypadku ciężarówki na kilka godzin zamkną A4
Wrocław
imageTitle
Dramat Rybakiny. Świątek może odetchnąć
EUROSPORT
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
"Niemiecki but" i SAFE według Kaczyńskiego
Tomasz Pupiec
Politycy Polski 2050
Pełczyńska-Nałęcz: dezerterom dziękujemy
Polska
AdobeStock_1875197684
Temperatura poszybuje. Jak ciepło się zrobi
METEO
Policja przejęła 14 kg narkotyków i zatrzymała trzech podejrzanych
Blisko 14 kilogramów narkotyków i gotówka. Trzej mężczyźni w areszcie
Wrocław
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Po kolizji stanęli między barierką i jezdnią. Kilka minut później zginęli
WARSZAWA
Użył racy w trakcie awantury
W trakcie awantury odpalił racę
Kraków
Robert Fico, premier Słowacji
Słowacja ogłasza stan wyjątkowy. Fico oskarża Zełenskiego
BIZNES
Pączki zatkały rurociąg
Pączki z tłustego czwartku zatkały kanalizację
Poznań
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Dwie wizyty, jedna recepta i zniechęceni rodzice. A wyszczepialność poniżej 5 procent
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica