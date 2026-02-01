Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Polacy unikają badań profilaktycznych. "Statystyki są przerażające"

Nowotwory główną przyczyną śmierci Polek
Katarzyna Piekarska: my się naprawdę nie badamy
Źródło: TVN24

My się naprawdę nie badamy, nie wykorzystujemy zdobyczy współczesnej medycyny, która potrafi bardzo wcześniej wykryć raka - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 posłanka Katarzyna Piekarska, która choruje na raka piersi. Niepokój posłanki podzielił lekarz, profesor Zoran Stojcev.

W nadchodzącym tygodniu - 4 lutego - przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji w niedzielnym "Wstajesz i weekend" w TVN24 gościła Katarzyna Piekarska. Posłanka KO mówiła o trudnych doświadczeniach związanych z rakiem.

- Po niespełna dwóch i pół roku dostałam wznowy, co było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, strachem i borykałam się z tym wszystkim - opisywała. Zwróciła też uwagę, że w przypadku pojawienia się nowotworu, "choruje cała rodzina" - To zupełnie dezorganizuje życie rodzinne i, że tak powiem, tym głównym aspektem (życia rodzinnego - red.) jest ratowanie chorego - podkreśliła.

Czy markery nowotworowe wykrywają raka? Lekarze mówią wprost
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy markery nowotworowe wykrywają raka? Lekarze mówią wprost

Piotr Wójcik

- Ponieważ to była wznowa, więc jestem po mastektomii, a jutro będę wiedziała, jak będzie wyglądało moje leczenie  - dodała.

Piekarska: my się naprawdę nie badamy

Jak przyznała Piekarska, zdecydowała się opowiedzieć o swojej chorobie, bo chce zachęcać ludzi do badań. - Kiedy pierwszy raz otrzymałam diagnozę "rak", kiedy świat mi się na głowę zawalił i pierwsze dwa dni nie odbierałam telefonów (...), zaczęłam patrzeć na statystyki i one są przerażające - mówiła. - My się naprawdę nie badamy. Nie wykorzystujemy tego potencjału zdobyczy współczesnej medycyny, która potrafi bardzo wcześniej wykryć raka - podkreśliła.

Posłanka zwróciła się z apelem do wszystkich kobiet i mężczyzn o regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Zaznaczyła, że rak wykryty wcześnie daje olbrzymią szansę na wyleczenie. Posłużyła się własnym przykładem. Opowiadała, że badanie, które wykryło u niej nowotwór piersi, wykonała około trzy lata wcześniej w stojącym na ulicy mammobusie, gdzie była jedyną pacjentką.

- Gdybym weszła do tego mammobusu albo poszła do lekarza - nie wiem - trzy, cztery miesiące później, to może dzisiaj byśmy po prostu nie rozmawiali - oceniła.

- Mam taki apel do wszystkich: szanowni państwo, zbadajcie się dla tych, których kochacie - podkreślała.

Rak piersi jest częstym nowotworem
Rak piersi jest częstym nowotworem
Źródło: PAP

Alarmująca wykrywalność nowotworów Polsce

Piekarska przytoczyła także dane, wedle których zaledwie 37 proc. Polaków, którzy powinni się badać, faktycznie to robi. - Jeśli chodzi o mammografię, to 30-kilka procent, a w krajach skandynawskich 90 procent kobiet robi to badanie - mówił. - Przy cytologii jest jeszcze gorzej, a rak szyjki macicy dzisiaj jest praktycznie wyleczalny, jeżeli kobiety się badają - zaznaczyła.

Niepokój w sprawie wykrywalności raka piersi w Polsce podzielił drugi gość programu - profesor Zoran Stojcev, chirurg-onkolog, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

- W Polsce mamy badania przesiewowe. Przesunęliśmy (ich - red.) granicę na 45-74 lata i zgłaszalność jest (w wysokości - red.) 30 procent. Mała Słowenia, która jest krajem podobnym poziomem cywilizacyjnym do Polski, ma 78 procent zgłaszalności - powiedział lekarz.

Na jakie nowotwory chorują kobiety?
Na jakie nowotwory chorują kobiety?

Na co chorują mężczyźni? Jak się badać?

W przypadku mężczyzn, jak zwrócił uwagę profesor, jednym z najczęściej występujących jest rak płuc, który najczęściej dotyka palaczy. Wczesne stadium rozwoju choroby można rozpoznać po objawach.

- Jeżeli palacz zaczyna więcej kaszleć przez dłuższy okres, to trzeba mu zrobić badanie i to często nie zwykły rentgen, tylko zrobić mu niskodawkową tomografię komputerową, która jest mało obciążająca - zalecał Stojcev.

Mężczyźni chorują też często na raka prostaty, który - w ocenie lekarza - wcześnie wykryty może być w 100 procentach wyleczalny. Aby go wykryć, wystarczy badanie diagnostyczne PSA. - Jeżeli są objawy dyzuryczne, czyli kłopoty z oddawaniem moczu, no to można zawsze zrobić USG, czy badanie przez urologa - per rectum, żeby zobaczyć, czy ta prostata jest powiększona, a potem już rozszerzamy diagnostykę - opisał.

Na jakie nowotwory chorują mężczyźni?
Na jakie nowotwory chorują mężczyźni?
OGLĄDAJ: Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
pbc trzustka shutterstock_2471731173

Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNowotworyZdrowie kobietZdrowie mężczyznLekarzeWstajesz i weekend
Czytaj także:
Jechał pod prąd
Jechał pod prąd ekspresówką. "Nie wyglądał, jakby coś sobie z tego robił"
Białystok
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
METEO
pap_20251113_2TQ
USA i Brazylia redukują napięcie. Priorytetem handel i bezpieczeństwo
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów"
Polska
Turcja. Osiem osób zabitych, 26 rannych w wypadku autokaru w mieście Antalya
Wypadek w popularnym kurorcie. Kilkadziesiąt rannych i ofiary śmiertelne
Świat
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Mieszkańcy bez wody i ciepła. Awarie w kilku dzielnicach
WARSZAWA
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
METEO
imageTitle
Bardzo dobry Kot. Wszyscy Polacy z awansem
EUROSPORT
Alcaraz
Król Carlos. Nowy władca Melbourne
EUROSPORT
W Tatrach wszedł w życie nocny zakaz poruszania się po szlakach (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe zasady w Tatrach. Zakaz wszedł w życie
Kraków
29.03 | Zebrał 16 ton ziemniaków, postanowił je rozdać. "Super akcja"
Misja ratunkowa po "ziemniaczanej powodzi". Tysiące ton warzyw są rozdawane za darmo
BIZNES
Do balonów podczepiona była kontrabanda
Białorusi aresztowani za przemyt papierosów balonami
Białystok
Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Hennig-Kloska zwróciła się do Pełczyńskiej-Nałęcz
Polska
imageTitle
Kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Willingen (RELACJA)
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
METEO
W ogniu stanął sklep
Market w ogniu. Dwaj strażacy potrzebowali pomocy medycznej
Wrocław
Tragiczny finał poszukiwań w Kampinoskim Parku Narodowym
"Sobotni spacer zakończył się tragicznie"
WARSZAWA
Mróz, zima
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Są pomarańczowe alarmy
METEO
Posypywarki na ulicach Warszawy
Jedna z droższych zim ostatnich lat. Na odśnieżanie idą miliony
WARSZAWA
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
METEO
Demonstracja. Iran. Bruksela
Iran odpowiada na ruch Europy. "Strzelili sobie w stopę"
Świat
Elon Musk
Musk chce wystrzelić na orbitę milion satelitów. Mają wspierać rozwój AI
BIZNES
Do wypadku doszło w czasie kuligu
Sanki były ciągnięte przez auto. 22-latek nie żyje, 21-latek ciężko ranny
Kielce
Wojciech Fibak
Wojciech Fibak w dokumentach Jeffreya Epsteina. "Dla mnie to jest dziwne"
Świat
imageTitle
"Niezręczna, niekomfortowa sytuacja" z kontrowersyjnym trenerem
EUROSPORT
Auto korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzyło się z radiowozem
Kierowca białoruskich dyplomatów wjechał w radiowóz
Białystok
Donald Trump
"Wtedy Kuba znów będzie wolna". Trump naciska na Hawanę
Świat
Kierowcy mają pomysły na to, jak poradzić sobie z korkami przy bramkach
Od dzisiaj nowe opłaty na drogach. System obejmie prawie 6 tysięcy kilometrów
BIZNES
Interwencja poselska Łukasza Litewki na komisariacie policji w Sosnowcu
Poseł interweniował w komisariacie, przejął się losem chorego psa
Katowice
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica