Kiedy płacz nie przynosi ulgi. Jeden ważny czynnik

Kluczowe fakty: Po co w ogóle mózgowi płacz? Jest istotnym mechanizmem regulującym, a jego działanie wyjaśnia ekspertka, która w swojej pracy badawczej łączy psychologię społeczną i psychologię emocji .

Naukowczyni sięga po najnowsze badania z zakresu psychologii łez i pokazuje modele działania płaczu. Kiedy pełni on rolę spajającą?

Nadmierna płaczliwość też powinna być traktowana jako sygnał niepokojący - zauważa badaczka. Z kolei ludzie straumatyzowani mogą mieć problem z płaczem.

Płacz powinien być świetnym sposobem na katharsis, o którym pisał Zygmunt Freud. Tak jednak nie jest. Dlaczego?

Śmiech i płacz to dwa podstawowe mechanizmy regulowania emocji i nastrojów. O ile śmiejemy się bardzo często, to płacz pojawia się w sytuacjach wyjątkowych. W skrócie można posłużyć się pewnym uproszczeniem: płacz dla mózgu jest sposobem na odreagowanie intensywnych, doniosłych i przytłaczających emocji. Zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.