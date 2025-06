Pilotaż projektu "Dobry posiłek w szpitalu" ma być przedłużony

Naukowcy proponują nową definicję otyłości Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Pilotażowy program "Dobry posiłek w szpitalu" został uruchomiony w 2023 roku.

W ramach pilotażu szpitale mogą otrzymać dodatkowe środki na poprawę jakości żywienia. Ważnym komponentem programu jest edukacja żywieniowa pacjentów.

Pilotaż miał się zakończyć w czerwcu, ale resort zdrowia chce go wydłużyć do końca września.

"Dobry posiłek w szpitalu" jest pilotażowym programem Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego uczestniczące w nim lecznice mogą pozyskiwać dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na poprawę jakości żywienia pacjentów. Oprócz kwestii związanych z układaniem jadłospisu w programie, położony został nacisk na edukację pacjenta w zakresie odpowiedniego żywienia i tego, jak ważne jest to w kontekście rekonwalescencji.

Mniej powikłań, krótsze hospitalizacje

Pilotaż został uruchomiony we wrześniu 2023 roku i był zaplanowany do końca 2024 roku, ale został wydłużony do końca czerwca 2025 roku. Ministerstwo Zdrowia planuje przedłużenie jego trwania o kolejne trzy miesiące - do końca września tego roku.

"Zapewni to dalszą dostępność do porad żywieniowych oraz wdrażanie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach. Zakłada się, że zmiany wpłyną na poprawę stanu zdrowia większej liczby świadczeniobiorców, w tym na ich szybszy powrót do aktywności zawodowej, niższą skalę występowania powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji, a przy tym zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Pozytywny wpływ na osoby z niepełnosprawnością i seniorów

Jak informują autorzy projektu, przy założeniu, że koszty świadczeń realizowanych w ramach programu pilotażowego nie ulegną zmianie w kolejnych miesiącach, koszt realizacji programu w trzecim kwartale tego roku wyniesie niemal 217 milionów złotych.

"Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na osoby starsze i niepełnosprawne ze względu na zwiększenie ochrony zdrowotnej mieszkańców kraju oraz wdrożenie odżywiania dostosowanego do stanu zdrowia świadczeniobiorców w szpitalach realizujących program pilotażowy, które skróci pobyt w szpitalu, a w konsekwencji umożliwi szybszy powrót do aktywności, w tym pracy zawodowej" - wskazano w OSR.

Zmian trzeba dokonać niezwłocznie

Projekt rozporządzenia został dziś skierowany do konsultacji publicznych. Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz informuje, że czas na zgłaszanie ewentualnych uwag to 7 dni.

"Skrócenie okresu konsultacji publicznych i opiniowania wynika z konieczności niezwłocznego dokonania zmian w rozporządzeniu w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - Dobry posiłek w szpitalu, polegających na wydłużeniu etapu realizacji tego programu, który trwa do dnia 30 czerwca 2025 r." - czytamy w podpisanym przez wiceszefa resortu zdrowia piśmie kierującym projekt do konsultacji publicznych.