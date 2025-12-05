Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie
Pacjenci onkologiczni mogą być spokojni? "Nie było jasnej deklaracji"

mezczyzna szpital tomografia shutterstock_2452325963
Rak płuc odpowiada za większość zgonów nowotworowych w Polsce
Źródło: TVN24
Pacjenci onkologiczni obawiają się powrotu kolejek do badań obrazowych. - Nie było jasnej deklaracji ze strony Ministerstwa Zdrowia w sprawie odstąpienia od wprowadzenia limitów na rezonans magnetyczny i tomografię komputerową. Było mało konkretów, jedynie zapewnienia, że głos pacjentów zostanie wzięty pod uwagę, ale póki co tego nie widzimy - podkreślił w rozmowie z tvn24.pl po rządowym szczycie medycznym Aleksander Pawłowski, dyrektor Onkofundacji Alivia.
Kluczowe fakty:
  • Pacjenci onkologiczni obawiają się powrotu limitów na badania obrazowe i wydłużenia kolejek. Podczas rządowego Szczytu Medycznego nie padła jasna deklaracja Ministerstwa Zdrowia, że ograniczenia nie wrócą.
  • Jak długo czeka się na badanie obrazowe? W części ośrodków terminy są dopiero na 2026 rok. Eksperci ostrzegają: powrót limitów cofnie system o lata.
  • Polska należy do krajów UE o najwyższej śmiertelności z powodu nowotworów.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

O obawach pacjentów w związku z sytuacją w ochronie zdrowia, informowała wczoraj w rozmowie z tvn24.pl również Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci. - Pacjenci są zaniepokojeni przekładaniem planowych zabiegów i wizyt. Gdy słyszymy o opcji powrotu do limitowania świadczeń, to ten niepokój jest olbrzymi. Mamy nadzieję wyjść stąd z przeświadczeniem, że bezpieczeństwo pacjentów jest w głowach i sercach decydentów - komentowała tuż przed rozpoczęciem wczorajszego szczytu medycznego, zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Nie będzie wprowadzenia limitów?

Niepokoją się również osoby z diagnozą raka. - Co czwarta osoba zachoruje na tę chorobę, a co piąta umrze z tego powodu. Nowotwory są często diagnozowane poza szybką ścieżką onkologiczną przez lekarzy różnych specjalizacji przy okazji badań w kierunku odkrycia innych chorób. Dlatego kluczowe jest, aby dostęp do specjalistycznych badań i wizyt nie był limitowany. Ograniczenia w tym zakresie mogą prowadzić do opóźnień w diagnostyce i leczeniu, co z naszej perspektywy, jako organizacji pacjenckiej, zajmującej się pomocą osobom chorym na raka, jest nieakceptowalne - mówił w czwartek podczas spotkania z udziałem premiera i ministry zdrowia Aleksander Pawłowski, dyrektor Onkofundacji Alivia.

- Rozumiemy, że sytuacja Narodowego Funduszu Zdrowia jest trudna, jednak oszczędności nie mogą odbywać się kosztem pacjentów - dodał. Jak tłumaczył, organizacje pacjenckie nie mogą zgodzić się na to, aby sytuacja wróciła do stanu z 2018 roku, kiedy na limitowane świadczenia z rezonansu magnetycznego pacjenci musieli czekać 200 dni, a na tomografię komputerową ponad 70 dni - dodał Pawłowski i zwrócił się do ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z pytaniem: "czy pani minister może zadeklarować, że nie będzie wprowadzenia limitów na tomografię komputerową i rezonans magnetyczny?"

Na pytanie Pawłowskiego odpowiedział prezes NFZ Filip Nowak. Wskazał, że przyrost urządzeń i świadczeń, które są realizowane w ramach diagnostyki obrazowej - tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - jest efektem uwolnienia tych świadczeń, jeśli chodzi o finansowanie. - Przypomnę, że mamy Krajową Sieć Onkologiczną. Rada Onkologiczna pracuje nad tym, żeby poziom leczenia i diagnostyki w onkologii był jak najwyższy. To dzieje się z intensywnością niespotykaną do tej pory. Mamy wskaźniki jakościowe, które promują finansowo te placówki, które dobrze leczą i diagnozują - mówił Nowak.

- Naszym zadaniem jest urealnienie cen w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym oraz kierowanie strumieniem pacjentów tak, żeby ci najbardziej potrzebujący uzyskali w pierwszej kolejności zarówno diagnostykę, jak i leczenie - tłumaczył prezes NFZ.

Leczenie raka płuca w Polsce: sukcesy terapii, problemy z diagnostyką
O tym, że pacjenci onkologiczni bez wątpienia należą do grupy wymagającej szczególnej ochrony, także w zakresie diagnostyki obrazowej, przypomniał podczas szczytu medycznego Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. - Dlatego w ramach wdrażania Krajowej Sieci Onkologicznej powstają rozwiązania, takie jak karta e-DiLO, która monitoruje czas diagnostyki i zapewnia chorym szybki dostęp do badań. Ci pacjenci nie znikną z radaru. Dla nich jest przygotowana dedykowana, dobrze zaplanowana ścieżka opieki - podkreślił. Jednak w odpowiedziach ekspertów zabrakło konkretnych deklaracji, o które pytał Aleksander Pawłowski.

Cztery postulaty

Onkofundacja Alivia od lat monitoruje, jak długo pacjenci czekają na badania obrazowe finansowane przez NFZ. Z najnowszych analiz wynika, że średni czas oczekiwania na rezonans magnetyczny to 89 dni w trybie normalnym i 65 dni w trybie pilnym. Na tomografię komputerową czeka się odpowiednio 46 dni i 33 dni. Eksperci ostrzegają, że ewentualne przywrócenie limitów, jako element oszczędności NFZ, może cofnąć system diagnostyki o kilka lat. - To prosta droga do katastrofy - wielu pacjentów trafia przecież na badania poza szybką ścieżką onkologiczną - alarmuje fundacja. - W sytuacji, w której żyje prawie 1,2 miliona osób z chorobą nowotworową, takie decyzje są nieakceptowalne - podkreślił jeszcze raz w rozmowie z tvn24.pl Aleksander Pawłowski.

Jak wyjaśniał, dlatego właśnie fundacja zdecydowała się zaprotestować przeciwko planom oszczędności w NFZ kosztem pacjentów w piątek pod Pałacem Prezydenckim. - Przedstawimy cztery postulaty: nie dla ograniczenia badań obrazowych, nie dla ograniczenia dostępu do specjalistów. Żądamy stabilnego finansowania ochrony zdrowia i równego oraz nielimitowanego dostępu do terapii. Nie zgadzamy się na to, aby jedyną stroną ponoszącą koszty byli pacjenci - dodał Pawłowski.

Wcześniej Alivia zaapelowała także do premiera RP Donalda Tuska o przywrócenie stabilnego finansowania systemu ochrony zdrowia, rezygnację z pomysłu limitowania kluczowych świadczeń, w tym diagnostyki obrazowej i wizyt u specjalistów oraz o utrzymanie nielimitowanego finansowania programów lekowych.

"Zgaga wypaliła pani gardło". Usłyszała pacjentka w ciąży, u której już rozwijał się nowotwór
Już teraz są problemy

Specjaliści podkreślają, że wielomiesięczne oczekiwanie na tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny oznacza często opóźnienie rozpoznania i rozpoczęcia leczenia, co w wielu przypadkach może pogorszyć rokowania i pozwolić chorobie postępować.

Pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, że szybkie wykonanie kluczowych badań jest ważne między innymi w przypadku nowotworów głowy i szyi. - Pełna diagnostyka powinna zamknąć się w miesiącu. Niestety, w rzeczywistości często występują opóźnienia, choć wymogi pakietu onkologicznego motywują ośrodki do przestrzegania terminów - wyjaśniał w rozmowie z tvn24.pl prof. Wojciech Golusiński.

Tymczasem, jak sprawdziła Alivia, w wielu ośrodkach w Polsce umówienie się na badanie obrazowe w najbliższych miesiącach staje się coraz trudniejsze. W Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie ma już wolnych terminów na rezonans magnetyczny do końca czerwca 2026 roku - zarówno w trybie stabilnym, jak i pilnym. Pacjenci są przy tym informowani, że nie wiadomo, czy placówka w przyszłym roku będzie miała umowę z NFZ. Podobne informacje płyną ze Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. W praktyce oznacza to, że część pacjentów ma już teraz ograniczony dostęp do kluczowych badań. diagnostycznych.

Nie było bólu i obrzęku. O chorobie dowiedział się dzięki bieliźnie
Klucz do efektywności

Nieefektywność systemów jest zjawiskiem powszechnym, nie tylko polskim. - Kluczem jest jej identyfikacja i wprowadzanie zmian tak, by chronić szczególnie narażone grupy. Jeśli nie pozbędziemy się elementów, które sprawiają, że środki są marnowane kosztem chorych, którzy naprawdę potrzebują pomocy, nie będziemy w stanie zarządzać ograniczonymi zasobami finansowymi w sposób optymalny - wskazał Bernard Waśko. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego przypomniał też, że uniwersalne prawa gospodarki mówią jasno: "jeśli płacisz za nieefektywność, otrzymasz właśnie nieefektywność - także w usługach związanych z ratowaniem życia i przywracaniem zdrowia".

A statystyki są bezlitosne. W latach 1999-2022 zmarło 2,2 miliona osób, czyli tyle, ilu mieszkańców mają razem Kraków, Łódź, Katowice i Szczecin. Tylko w 2023 roku diagnozę "rak" usłyszało ponad 192 tysiące osób. Z chorobą nowotworową żyje już ponad 1,2 miliona Polaków. Polska wciąż znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej z najwyższą śmiertelnością z powodu nowotworów.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Svitlana Hulko/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica