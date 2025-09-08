Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Rząd chce zaoszczędzić 30 milionów

pap_20140124_0VD (1)
Skutki weta prezydenta Karola Nawrockiego dla ustawy o pomocy Ukraińcom
Źródło: TVN24
Rząd zamierza ograniczyć świadczenia zdrowotne nieubezpieczonym obywatelom Ukrainy i, jak szacuje Ministerstwo Zdrowia, zaoszczędzić na tym 30 milionów złotych. Nowe zasady zostały ujęte w kolejnym projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Co dokładnie obejmują?

Nowy projekt noweli ustawy dotyczącej weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w zeszłym tygodniu.

W dokumencie przewidziano ograniczenie świadczeń zdrowotnych nieubezpieczonym obywatelom Ukrainy. - Planowane ograniczenia spowodują od października do marca oszczędności w kwocie niespełna 30 mln zł - oszacowało Ministerstwo Zdrowia w uwagach do projektu MSWiA.

"Szacowane oszczędności w zakresie środków Funduszu Pomocy, wynikające z planowanego ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obywateli Ukrainy powinny wynieść: na 2025 r. (październik - grudzień 2025 r.) - 10,76 mln zł, na 2026 r. (styczeń - 4 marca 2026 r.): 18,55 mln zł" - wskazał resort zdrowia. Ile w ogóle kosztuje Polskę opieka medyczna dla obywateli Ukrainy? 102,2 mln zł w 2025 r. i 176,2 mln zł w 2026 r. - wyliczyło MZ, biorąc pod uwagę okres od 1 października 2025 r. do 4 marca 2026 r.

W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów
Dowiedz się więcej:

W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów

Kolejne podejście

Rząd przedstawił drugą wersję nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy po zawetowaniu poprzedniej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniejszy projekt rządu przedłużał prawo do opieki zdrowotnej w Polsce dla uchodźców z Ukrainy na dotychczasowych zasadach. Zakładały one, że leczenie obywateli Ukrainy w Polsce finansowane jest z budżetu państwa, a nie ze składek NFZ, zgodnie z nowelizowaną właśnie ustawą. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z utworzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Pomocy. Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej i refundowanych leków na takich samych zasadach, jak obywatele polscy, zgodnie ze zmienianą teraz specustawą. Dostęp do świadczeń, takich jak wizyty u lekarza, badania, zabiegi, a także refundacja leków, jest możliwy po potwierdzeniu statusu legalnego pobytu, np. poprzez numer PESEL, e-dokument. W opinii prezydenta przedłużanie takiego dostępu do świadczeń zdrowotnych to łamanie konstytucyjnej zasady równości. W skierowanym do Sejmu własnym projekcie nowelizacji ustawy zaproponował, by miały do nich dostęp jedynie osoby ubezpieczone, odprowadzające składkę zdrowotną obowiązkowo lub dobrowolnie. W piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że zwrócił Kancelarii Prezydenta projekt do uzupełnienia "ze względu na braki formalne".

Ograniczenia nie będą dotyczyć dzieci

Najnowszy rządowy projekt, przygotowany przez MSWiA, ogranicza dostęp nieubezpieczonym obywatelom Ukrainy do 11 rodzajów świadczeń: leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia, programów zdrowotnych, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę objętych refundacją, programów lekowych, ratunkowego dostępu do technologii lekowych, zaopatrzenia w wyroby medyczne, świadczeń opieki zdrowotnej polegających na przeszczepianiu lub zastosowaniu u ludzi komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej, tkanek i narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok oraz zabiegów endoprotezoplastyki i usunięcia zaćmy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Element polityki" Nawrockiego. "Nie dziwi mnie to"

"Element polityki" Nawrockiego. "Nie dziwi mnie to"

Polska
Co dalej z ustawami Nawrockiego? Marszałek Sejmu o "braku elementarnych założeń"

Co dalej z ustawami Nawrockiego? Marszałek Sejmu o "braku elementarnych założeń"

Polska

"Proponowane ograniczenie katalogu świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych z Funduszu Pomocy, z jakich mogą korzystać obywatele Ukrainy, wiąże się z koniecznością zminimalizowania negatywnych skutków, jakie pomoc obywatelom Ukrainy stwarza z puntu widzenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla polskich ubezpieczonych, jak również z koniecznością ograniczenia kosztów tej pomocy. Ponadto ma ono na celu przeciwdziałanie ryzyku nadużywania prawa do opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Ukrainy, którzy niekiedy przyjeżdżają do naszego kraju głównie albo wyłącznie z zamiarem skorzystania z określonych świadczeń zdrowotnych, jak np. leczenia w ramach programów lekowych, planowych zabiegów ortopedycznych czy też leczenia stomatologicznego" - wyjaśnili w uzasadnieniu eksperci MSWiA. Jednocześnie MZ zastrzegło, że ze względu na konieczność zapewnienia szczególnej ochrony dzieciom ograniczenia nie będą dotyczyły obywateli Ukrainy do 18. roku życia oraz podlegających obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Resort zdrowia zaproponował, by w przypadku osób, które osiągną pełnoletność w trakcie leczenia mieli prawo do jego kontynuacji do zakończenia terapii. Upomniano się również o zapis mówiący, że osobom, które odniosły obrażenia w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy, nieposiadającym prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługują również świadczenia.

Do ochrony zdrowia znów będzie trzeba dokładać? Związkowcy obawiają się o wynagrodzenia
Dowiedz się więcej:

Do ochrony zdrowia znów będzie trzeba dokładać? Związkowcy obawiają się o wynagrodzenia

W nowym projekcie rząd zmienia też zasady pracy ukraińskich medyków w Polsce, a także innych specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje poza Unią Europejską. Nowe zapisy projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy mają usprawnić procedury, przyspieszyć pełną nostryfikację lekarzy pracujących w Polsce i zapewnić lepszy nadzór nad obiegiem informacji pomiędzy samorządem a Ministerstwem Zdrowia.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Pacewicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiaUkraińcyRządKarol NawrockiPrezydent RP
Czytaj także:
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
WARSZAWA
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Jest powiat, gdzie wydano alarm trzeciego stopnia
METEO
Chłopiec zmarło po potrąceniu przez autobus
Potrącony pięciolatek zmarł. Prokuratura: nie było przy nim rodziców
Kraków
Pożar po uderzeniu pioruna w Dąbrowie Górniczej
Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun
METEO
Naukowcy potwierdzają: herbata obniża poziom stresu
Salmonella w herbacie. "Zagrożenie dla zdrowia"
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj ulewnie pada
METEO
Niania z wiatrówką
Strzelał z wiatrówki, mężczyzna stracił oko. Jest akt oskarżenia
Wrocław
Nepal. Protest przeciwko zakazowi mediów społecznościowych
Gwałtowne zamieszki po wprowadzeniu zakazu mediów społecznościowych. 14 osób nie żyje
Świat
Do zdarzenia doszło w piątek
Wyciągnął nóż i zażądał pieniędzy. Wtedy do sklepu wszedł klient
Poznań
imageTitle
Ponitka kontra znajomi z ligi tureckiej. "Nie mogę się doczekać"
EUROSPORT
Ulewa, deszcz
Tutaj też wysłano alert RCB. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
METEO
imageTitle
W trzy miesiące zrobił więcej niż przez trzy i pół roku
EUROSPORT
Lotnisko
Próbował wyłączyć silnik podczas lotu. Pilot przyznał się do winy
Świat
Pożar ciężarówki na S7
Na S7 spłonęła ciężarówka. Wiozła piwo
Kielce
Kazik Staszewski
"Jednoczy w groźbie". Po wulgarnej piosence Kazika "przestało być śmiesznie"
Polska
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Policjant wymusił pierwszeństwo, taksówkarza ukarał mandatem. "Wyjątkowo przykry widok"
Łódź
Ewa Puszczyńska
To oni wskażą polskiego kandydata do Oscara
Kultura i styl
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
WARSZAWA
imageTitle
Aż roiło się od gwiazd. Zobacz, kto pojawił się na finale US Open
EUROSPORT
Służby w okolicy miejsca, gdzie spadł dron
Dron spadł niedaleko granicy. Nowe informacje
Lublin
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
WARSZAWA
Akt oskarżenia w aferze GetBack odesłany do prokuratury
Afera jak "scenariusz filmu gangsterskiego", ale "młyny sprawiedliwości mielą powoli"
Polska
Strzelce Krajeńskie. Szybki kierowca
Pędził z prędkością 120 km/h. Dostał wysoki mandat
Lubuskie
nadym rosja ropa gaz odwiert - Vladimir Endovitskiy shutterstock_2000630486
USA żądają zaprzestania zakupów rosyjskiego gazu i ropy
BIZNES
Psu natychmiast podano wodę
Pies zamknięty w rozgrzanym aucie. "Leżał na fotelu, oddychał bardzo szybko"
Poznań
Wypadek na S19 w Jeżowem
Na drodze ekspresowej zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Pierwsze ustalenia prokuratury
Rzeszów
Policja w Chicago w trakcie protestu przeciwko wysłaniu Gwardii Narodowej do miasta
Chicago przygotowuje się na interwencję Gwardii Narodowej. Apel kościołów
Świat
Chciał urozmaicić dzieciom dożynki, wożąc je ciągnikiem mimo zakazu
Wziął dzieci na przejażdżkę ciągnikiem. Miał zakaz
Wrocław
Akcja służb w Rembertowie
Panzerfausty, granaty, bomby lotnicze. Arsenał na posesji w Rembertowie
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica