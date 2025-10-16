Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

NFZ ma mniej pieniędzy niż planował. Co to oznacza?

NFZ
Domański o składce zdrowotnej: Szkoda, że prezydent zawetował ustawę. Jestem przekonany, że do rozwiązania wrócimy
Źródło: TVN24
115,45 mld złotych ze składki zdrowotnej - takie wpływy zakładał Narodowy Fundusz Zdrowia za pierwsze osiem miesięcy bieżącego roku. Jednak realna kwota okazała się o 3,5 mld złotych mniejsza. "Prognoza była zbyt optymistyczna" - twierdzi ekspert z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Luka w tegorocznym budżecie NFZ ma wynieść około 14 mld zł. To odbije się na szpitalach.

Składki zdrowotne pozostają najważniejszym źródłem przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2024 roku wyniosły 158,7 mld zł, co stanowiło 86,74 proc. wszystkich wpływów. Dotacje z budżetu państwa - 8,1 proc. przychodów. Aż 94,56 proc. wszystkich kosztów NFZ przeznaczono na świadczenia opieki zdrowotnej. Pozostałe środki wykorzystano m.in. na ratownictwo medyczne, refundację leków i wyrobów medycznych oraz koszty administracyjne.

"To stała tendencja"

Informację o tegorocznych, niższych niż zakładane, wpływach ze składki zdrowotnej podał dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek. Dane NFZ dotyczą ośmiu miesięcy 2025 roku, ponieważ wpływ składki zdrowotnej za wrzesień będzie miał miejsce w październiku.

Paweł Florek zaznaczył, że wpływy ze składki zdrowotnej co do zasady nie są równe w każdym miesiącu. "Cechuje je sezonowość, między innymi dlatego wpływy ze składki w drugim półroczu są wyższe niż w pierwszym. To stała tendencja obserwowana przez lata" - dodał przedstawiciel NFZ. Wynika to z systemu rozliczania podatków PIT oraz składek zdrowotnych: wielu podatników i przedsiębiorców reguluje zaległości oraz rozlicza korekty składek i podatku na koniec roku podatkowego. Premie, wypłaty roczne oraz wynagrodzenia okolicznościowe, takie jak "trzynastki" albo rozliczenia roczne, wypłacane są zwykle w drugiej połowie roku, co podnosi wówczas łączną bazę naliczania składek.

Florek podkreślił, że informacje o rzeczywistej realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2025 rok, będą dostępne po przekazaniu stosownych informacji przez ZUS i KRUS w drugiej połowie lutego 2026 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy

Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy

BIZNES
NFZ: sprawozdanie przyjęte, ale potrzeby rosną

NFZ: sprawozdanie przyjęte, ale potrzeby rosną

NFZ ma mniej pieniędzy. Co to oznacza?

Czy NFZ ma szansę jeszcze nadrobić wpływy ze składki zdrowotnej w ostatnim kwartale roku i spełnić założenia z planu finansowego? Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich mówi, że 3,5 mld zł to zbyt duża suma do zrównoważenia wpływami ze składki zdrowotnej w drugiej połowie 2025 roku. Według eksperta prognoza była zbyt optymistyczna. Zaznacza, że podobnie optymistyczne prognozy przyjęto dla planu finansowego NFZ w 2026 roku i podkreśla, że oznacza to, że dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne będzie musiała być wyższa niż założono. Jako pierwszy o niższych wpływach ze składki zdrowotnej poinformował portal Medycyna Praktyczna. Jak informuje źródło w NFZ, luka w tegorocznym budżecie NFZ wyniesie około 14 mld zł. Nie ma środków na rozliczenie nadwykonań, zagrożone są też kontrakty w części kraju. W listopadzie i grudniu w województwie śląskim i mazowieckim może zabraknąć pieniędzy na leczenie. Z kolei w 2026 roku według szacunków Ministerstwa Zdrowia luka finansowa wyniesie 23 mld zł. Z projektu planu finansowego NFZ na 2026 roku wynika, że przychody NFZ wyniosą 217,4 mld zł i będą większe o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Wpływy ze składki zdrowotnej, według planu, wyniosą 184,3 mld zł, czyli wzrosną o 6,5 proc. w porównaniu z bieżącym rokiem. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa ma wynieść 26 mld zł, czyli wzrosnąć o 42 proc. w stosunku do pierwotnie założonej wartości dotacji w planie finansowym NFZ na 2025 rok (18,3 mld zł).

Autorka/Autor: zk/ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNarodowy Fundusz ZdrowiaSkładka zdrowotnaPacjentpieniądze
Czytaj także:
Smog
Przegraliśmy walkę ze smogiem. "Niepokojące"
METEO
Emerytowany żołnierz skazany na 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa żony
Zaatakował ją nożem, gdy próbowała uciec przez balkon, uderzył ją doniczką. Przeżyła
Olsztyn
pap_20241025_1YP
Kasia Smutniak zagra w superprodukcji Mela Gibsona 
Kultura i styl
imageTitle
Jako pierwszy zjechał na nartach północną ścianą Mount Everestu
Najnowsze
Jedną z poszkodowanych dziewczynek przetransportowało do szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Bus uderzył w drzewo. Dwoje dorosłych i dwoje dzieci w szpitalach
Poznań
Pilne
Upadł wniosek o wotum nieufności dla francuskiego rządu
Świat
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Oszustwo na amerykańskiego żołnierza. 74-latce wpłynęło 1,4 mln zł
Białystok
Doprowadzenie zatrzymanego cudzoziemca
Włoską kartę pobytu kupił w Grecji. Musi opuścić Polskę
WARSZAWA
Adam Gomoła
Wykluczony poseł wraca do klubu. "Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy po męsku"
Polska
shutterstock_2513462485
Gigant wysyła maile do klientów. Chodzi o rekompensaty
BIZNES
Protest taksówkarzy w Warszawie
Trwa protest taksówkarzy, mogą być utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Grał u Probierza i woli o tym zapomnieć. "Absolutnie najgorszy trener"
EUROSPORT
imageTitle
Polak do końca walczył o etapowe zwycięstwo
EUROSPORT
Policja zatrzymała 30-latka i jego 20-letnią partnerkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tajemnicze porwanie w Katowicach. Trop prowadzi do Czech
Katowice
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy
Egzekucje na ulicach Gazy. Hamas walczy o kontrolę, armia USA reaguje
Świat
Alaska zmaga się z katastrofalną powodzią
Akcja, jaka na Alasce prawie się nie zdarza
METEO
Viktor Orban
Orban zapowiada spotkanie z Trumpem
Świat
imageTitle
Historyczne zwycięstwo, impreza, rano powrót do biura. "Jak zwykle o ósmej"
EUROSPORT
Kolejki po wejściówki na "Konkurs Chopinowski"
Siedzą w śpiworach od 2.30. Liczą na wejściówki na Konkurs Chopinowski
WARSZAWA
Port w Szanghaju i autonomiczne pojazdy?
FAŁSZPort w Szanghaju i autonomiczne pojazdy? Nie na tym nagraniu
KONKRET24
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
BIZNES
Policjant zatrzymał pijanego kierowcę (zdjęcie ilustracyjne)
20 osób z zarzutami za kursy kierowców
WARSZAWA
Dilerzy narkotyków zatrzymani na ul. 11 listopada
"Czujka" nie pomogła, diler i jego pomocnik w rękach policji
WARSZAWA
Ugryziona przez psa bateria litowo-jonowa zaczęła się palić
Pies pogryzł baterię, dywan stanął w płomieniach
Świat
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
BIZNES
Strażacy nadal walczą z pożarem w krakowskim archiwum
Spłonęło miejskie archiwum. Sąd utrzymał wyrok dla rzeczoznawcy
Kraków
imageTitle
Ostatnie miejsce mistrzów Polski w elitarnych rozgrywkach
EUROSPORT
41-latek został zatrzymany. Grozi mu do 20 lat więzenia
Podbiegał od tyłu i atakował kobiety. Zatrzymany 41-latek w więzieniach spędził 20 lat
Łódź
imageTitle
Mistrz świata kończy karierę przed sezonem olimpijskim
EUROSPORT
Diane Keaton (2018)
Podano przyczynę śmierci Diane Keaton
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica