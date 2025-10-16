NFZ ma mniej pieniędzy niż planował. Co to oznacza?

Domański o składce zdrowotnej: Szkoda, że prezydent zawetował ustawę. Jestem przekonany, że do rozwiązania wrócimy Źródło: TVN24

Składki zdrowotne pozostają najważniejszym źródłem przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2024 roku wyniosły 158,7 mld zł, co stanowiło 86,74 proc. wszystkich wpływów. Dotacje z budżetu państwa - 8,1 proc. przychodów. Aż 94,56 proc. wszystkich kosztów NFZ przeznaczono na świadczenia opieki zdrowotnej. Pozostałe środki wykorzystano m.in. na ratownictwo medyczne, refundację leków i wyrobów medycznych oraz koszty administracyjne.

"To stała tendencja"

Informację o tegorocznych, niższych niż zakładane, wpływach ze składki zdrowotnej podał dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek. Dane NFZ dotyczą ośmiu miesięcy 2025 roku, ponieważ wpływ składki zdrowotnej za wrzesień będzie miał miejsce w październiku.

Paweł Florek zaznaczył, że wpływy ze składki zdrowotnej co do zasady nie są równe w każdym miesiącu. "Cechuje je sezonowość, między innymi dlatego wpływy ze składki w drugim półroczu są wyższe niż w pierwszym. To stała tendencja obserwowana przez lata" - dodał przedstawiciel NFZ. Wynika to z systemu rozliczania podatków PIT oraz składek zdrowotnych: wielu podatników i przedsiębiorców reguluje zaległości oraz rozlicza korekty składek i podatku na koniec roku podatkowego. Premie, wypłaty roczne oraz wynagrodzenia okolicznościowe, takie jak "trzynastki" albo rozliczenia roczne, wypłacane są zwykle w drugiej połowie roku, co podnosi wówczas łączną bazę naliczania składek.

Florek podkreślił, że informacje o rzeczywistej realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2025 rok, będą dostępne po przekazaniu stosownych informacji przez ZUS i KRUS w drugiej połowie lutego 2026 roku.

NFZ ma mniej pieniędzy. Co to oznacza?

Czy NFZ ma szansę jeszcze nadrobić wpływy ze składki zdrowotnej w ostatnim kwartale roku i spełnić założenia z planu finansowego? Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich mówi, że 3,5 mld zł to zbyt duża suma do zrównoważenia wpływami ze składki zdrowotnej w drugiej połowie 2025 roku. Według eksperta prognoza była zbyt optymistyczna. Zaznacza, że podobnie optymistyczne prognozy przyjęto dla planu finansowego NFZ w 2026 roku i podkreśla, że oznacza to, że dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne będzie musiała być wyższa niż założono. Jako pierwszy o niższych wpływach ze składki zdrowotnej poinformował portal Medycyna Praktyczna. Jak informuje źródło w NFZ, luka w tegorocznym budżecie NFZ wyniesie około 14 mld zł. Nie ma środków na rozliczenie nadwykonań, zagrożone są też kontrakty w części kraju. W listopadzie i grudniu w województwie śląskim i mazowieckim może zabraknąć pieniędzy na leczenie. Z kolei w 2026 roku według szacunków Ministerstwa Zdrowia luka finansowa wyniesie 23 mld zł. Z projektu planu finansowego NFZ na 2026 roku wynika, że przychody NFZ wyniosą 217,4 mld zł i będą większe o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Wpływy ze składki zdrowotnej, według planu, wyniosą 184,3 mld zł, czyli wzrosną o 6,5 proc. w porównaniu z bieżącym rokiem. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa ma wynieść 26 mld zł, czyli wzrosnąć o 42 proc. w stosunku do pierwotnie założonej wartości dotacji w planie finansowym NFZ na 2025 rok (18,3 mld zł).