Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Wypowiedzieli wojnę medycznej dezinformacji. "Całkowicie fałszywy materiał"

Cyberatak na Europejską Agencję Leków (zdj. ilustracyjne)
Polska i Świat: Medyczna dezinformacja
Dezinformacja - wiele o niej mówimy, chociażby w kontekście działań Rosji w Europie. Ale dezinformacja niejedno ma imię. Także to medyczne. Zabobonnych teorii pełno jest w internecie. I choć zwykle nie są poważne pod względem treści, to poważnie należy potraktować je jako zjawisko. Poważnie groźne.

Czasami utwierdzają kogoś w nabytym wcześniej przekonaniu, czasami wzmagają lęki albo generują zupełnie nowe obawy. Medyczne teorie spiskowe i "med fake'i", czyli medyczne fake newsy, mogą dla pacjentów stać się śmiertelnym zagrożeniem.

Pacjenci błądzą i są podatni na manipulacje

- Niestety, cały czas widzimy, że część chorych, zanim rozpocznie leczenie onkologiczne, próbuje szukać na własną rękę innych niesprawdzonych terapii. Czasami wydają niesamowite pieniądze i ucieka czas. Czas, który w onkologii jest niezwykle ważny - mówiła w materiale dla magazynu Polska i Świat na antenie TVN24 dr Katarzyna Pogoda, onkolożka z Narodowego Instytutu Onkologii.

Internetowe informacje o tym, że wlewy z witaminy C, kurkuma, woda utleniona albo jemioła lepiej poradzą sobie z nowotworem niż chemioterapia, że na świecie istnieje sekretny lek na raka, do którego dostęp jest pilnie strzeżony - wszystkie one są klasycznymi przykładami medycznej dezinformacji.

- Postęp w onkologii jest niesamowity, natomiast gdzieś w przestrzeni publicznej czasami pojawia się informacja, że ktoś wynalazł lek na raka, a jednak nie może się przebić. Tak naprawdę to są kolejne postępy i trudno jedną, konkretną terapią wyleczyć cały nowotwór - podkreślała Katarzyna Pogoda.

Jak mówić, by być zrozumianym?

Z medyczną dezinformacją trzeba więc walczyć w sposób zdecydowany. Właśnie dlatego Państwowy Instytut Badawczy NASK, wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym chcą wspólnie rozprawić się z "med fake'ami". Właśnie zawarły w tej sprawie porozumienie.

"Internet jako przestrzeń wolności słowa podlega ograniczonej kontroli. Wiele mediów społecznościowych rezygnuje z moderatorów bądź ogranicza ich rolę. Sprzyja to rozpowszechnianiu fałszywych informacji. Szczególnie szkodliwe mogą one być w obrębie nauki, a zwłaszcza medycyny. Pacjenci często przed wizytą u lekarza szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania w internecie. Fora i media społecznościowe pełne są nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji. Fałszywe informacje o ochronie zdrowia i z zakresu nauk medycznych szybko się rozchodzą, ponieważ podane są w prostej i łatwo zrozumiałej formie. Ich odbiorcy zaś nie mają wiedzy, by je zweryfikować" - czytamy w notatce prasowej, sporządzonej przez WUM po podpisaniu porozumienia.

- Chcemy wymieniać się informacjami o tym, co faktycznie dzieje się w gabinetach lekarskich: jaka dezinformacja dociera do pacjentów, w którą oni wierzą i którą przekazują lekarzom. My jesteśmy w stanie zweryfikować, co się dzieje w sieci, ale nie zawsze pacjenci faktycznie w to wierzą - powiedziała Magdalena Wilczyńska z NASK.

W planach jest także szkolenie studentów i wykładowców, tak by byli świadomi zagrożeń płynących z dezinformacji w medycynie. Jak podkreśliła Magdalena Wilczyńska, chodzi też o to, żeby tak rozmawiać z pacjentami, by nie zniechęcać ich do standardów naukowych.

- Wydaje mi się, że z jednej strony to jest poprawa warsztatu, jeśli chodzi o kwestie komunikacji. Ale też z drugiej strony odpowiedniego doboru słownictwa, języka. Tak żeby być odpowiednio zrozumianym - dodał dr hab. Filip Raciborski, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Sprytne manipulacje i prawdziwe wystąpienia

Stawka rośnie, gdy do gry wchodzi zaawansowana technologia - czyli sztuczna inteligencja. - W ostatnim czasie pojawiły się różnego rodzaju deep fake'i, które prezentują różne znane osoby, rekomendujące chociażby przyjmowanie suplementów. Jest to całkowicie fałszywy materiał, ale to może ocenić ekspert, czyli osoba, która zna tych profesorów. Często są to wizerunki znanych profesorów medycyny - zauważył prof. Raciborski.

Jeszcze gorzej, gdy medyczna informacja podawana jest nie poprzez spreparowane przez oszustów materiały, ale na żywo - przez przywódców największych światowych mocarstw. Gdy Donald Trump zasugerował ostatnio, że autyzm może być wywołany przez paracetamol, przyjmowany przez kobiety w ciąży - natychmiast dementowała to między innymi Światowa Organizacja Zdrowia.

- Administracja Trumpa wzięła sobie za punkt honoru znalezienie konkretnej przyczyny. Tutaj nie ma konkretnej przyczyny, nie ma jednego czynnika, który go wywołuje. To jest bardzo skomplikowany zespół zaburzeń - skomentowała prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jak mówią eksperci, siłą "med fake'ów" jest to, że dają błędne, ale łatwe do zrozumienia odpowiedzi na trudne pytania. To bardzo często też granie emocjami ludzi - ich wątpliwościami, obawami czy nadziejami. Z medyczną dezinformacją walczy dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska, autorka podcastu "Wywiad medyczny". Ale to walka żmudna.

- One są łatwo dostępne, bo jest o nich bardzo głośno - są powielane, ludzie je sobie wysyłają, mówią o jakiejś tajemniczej prawdzie. A my wracamy do tego, że są specjaliści, którzy naprawdę latami uczyli się tego zawodu, że mają ogromne doświadczenie i to oni wiedzą najlepiej, że codziennie w swojej pracy ratują ludzi - skwitowała Joanna Kryńska.

Autorka/Autor: Anna Wilczyńska, pwojc/ap

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieDezinformacjaFake NewsOnkologia
Czytaj także:
V Kongres Praw Zwierząt w Senacie
Psy w Senacie
Ciekawostki
Nowe studio Faktów i TVN24
TVN i "Fakty" mają 28 lat
Ciekawostki
Chiński okręt podczas ćwiczeń RIMPAC
"Zielony kamuflaż". Ogłosili rezerwat przyrody, by przejąć terytorium
Radomir Wit
Odmienione studio, oprawa i większa publiczność. "#BezKitu" w nowej odsłonie
Polska
flotylla gaza
Izrael rozpoczął deportację uczestników flotylli
Biuro zarządu JSW
Prezes państwowej spółki odwołany
BIZNES
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia w bankach. "Zrób zaplanowane operacje wcześniej"
BIZNES
Upodobali sobie skutery i motocykle
Na Śląsku znikały skutery i motocykle. Wiadomo, kto za tym stoi
Katowice
imageTitle
Pokonała Świątek, ale nie poszła za ciosem. Amerykański ćwierćfinał dla Peguli
EUROSPORT
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
METEO
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Sprawa "mafii śmieciowej". Cztery osoby aresztowane
Poznań
W wielu polskich szkołach z kranów leci tylko zimna woda
Woda do picia tylko w toaletach. NIK skontrolował szkoły
Zdrowie
Petra, Jordania
"W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji...". MSZ ostrzega Polaków
Polska
Patricia Routledge
Patricia Routledge nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Trzy karne, trzy nietrafione. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem"
EUROSPORT
shutterstock_1678176775
Chińczycy coraz bliżej kupna niemieckich sieci. "Polscy operatorzy odczują tę transakcję"
BIZNES
Pociąg pasażerski uderzył w ciężarówkę. Kierowca wyskoczył w ostatniej chwili
Pociąg uderzył w ciężarówkę. Kierowca wyskoczył w ostatniej chwili
Kujawsko-Pomorskie
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
WARSZAWA
imageTitle
Polak piłkarzem miesiąca w klubie Bundesligi. Bezapelacyjne zwycięstwo
EUROSPORT
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
Chcą do Unii, robią interesy z Kremlem. "Chciałbym, żeby Rosjanie znaleźli magiczną formułę"
BIZNES
Sytuacja wokół Nysy w woj. opolskim (poniedziałek 16.09 po godz. 16.)
Naukowcy przyjrzeli się zaporze w Nysie i zaalarmowali prokuraturę
Wrocław
Chartum, stolica Sudanu
"Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi"
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Selekcjoner Anglików pominął gwiazdy
EUROSPORT
KRAKOW UNIWERSYTET EKONOMICZNY shutterstock_2215618153
Uniwersytet zgłosił fikcyjne umowy. "Czuję satysfakcję"
Kraków
Mężczyzna trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy
Pacjent czeka, bo chirurg szyje rany pijanego. "Należy coś zrobić"
Piotr Wójcik
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
METEO
boeing 777-x Everett usa - VDB Photos shutterstock_1558195439
Polski przewoźnik kontra Boeing. Pierwszy taki przypadek
BIZNES
imageTitle
Zwolińska pełna emocji po kolejnym tytule. "Coś niesamowitego"
EUROSPORT
Katowice Ligota tory
"Zagrożenie powstało. Czy jest związane z próbą dywersji? Służby będą ustalały"
Polska
Prokuratura w Ostrołęce
Dwulatek dostał się pod koła ciężarówki, zginął. Decyzja prokuratury
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica