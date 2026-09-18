Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Gdzie w Polsce żyje się najzdrowiej? Oto liderzy Indeksu Zdrowych Miast 2026

|
Tramwaj na Marszałkowskiej
Polskie miasta walczą ze smogiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Które miasta najlepiej wspierają zdrowie i dobrostan swoich mieszkańców? Pokazały to wyniki piątej edycji Indeksu Zdrowych Miast. Liderami okazały się Warszawa oraz Bielsko-Biała, ale największy postęp w ciągu pięciu lat zrobiło Zabrze. Liderem obszaru Zdrowie został Rybnik, wyprzedzając Bielsko-Białą i Opole. Co o tym zdecydowało?

Indeks Zdrowych Miast wskazuje, które miasta tworzą warunki sprzyjające dobrej jakości życia. Składają się na to między innymi inwestycje w opiekę zdrowotną, edukację, mieszkalnictwo oraz projekty środowiskowe. Autorzy zestawienia wzięli pod lupę 66 polskich miast. Ogłaszając wyniki podkreślili, że żadne nie jest dobre we wszystkim, a o wysokiej pozycji decyduje przede wszystkim brak wyraźnie słabych punktów.

Jak wygląda ranking?

Według danych GUS pod koniec 2025 roku w analizowanych 66 miastach mieszkało łącznie 12,2 mln osób, czyli blisko jedna trzecia ludności Polski.

Zieleń zamiast betonu. Tak się zmieniają warszawskie podwórka
Dowiedz się więcej:

Zieleń zamiast betonu. Tak się zmieniają warszawskie podwórka

WARSZAWA

Podobnie jak w poprzednich edycjach autorzy zestawienia przyjrzeli się ośmiu obszarom wpływających na jakość życia: zdrowiu, ludności i pokoleniom, usługom komunalnym i społecznym, edukacji, mieszkalnictwu, środowisku, infrastrukturze oraz przestrzeni i porównali miasta pod tym kątem.

I tak w kategorii miast powyżej 300 tys. najwyższą lokatę zajęła Warszawa, tuż za nią znalazł się Poznań i Lublin.

Czołówka Indeksu Zdrowych Miast:
  • Warszawa (68,3 pkt)
  • Poznań (65,5 pkt)
  • Lublin (59,8 pkt)
  • Kraków (56,4 pkt)
  • Bydgoszcz (53,7 pkt)
  • Łódź (52,6 pkt)
  • Gdańsk (52,6 pkt)
  • Wrocław (45 pkt)
  • Szczecin (41,6 pkt)

W kategorii miast poniżej 300 tys. mieszkańców prowadzi Bielsko-Biała (67,4 pkt), przed Rzeszowem (66,6) i Białymstokiem (62,5). Wynik powyżej 60 punktów osiągnęły trzy miasta tej grupy. Największy awans zaliczył Sosnowiec, przesuwając się z 31. na 11. miejsce, Skierniewice (z 28. na 9), oraz Częstochowa (z 54. na 34). Sopot, zwycięzca tej grupy w poprzedniej edycji, zajął ósme miejsce.

Pięć najzdrowszych miast poniżej 300 tys. mieszkańców:
  • Bielsko-Biała (67,4 pkt)
  • Rzeszów (66,6 pkt)
  • Białystok (62,5 pkt)
  • Opole (59,4 pkt)
  • Zamość (58,7 pkt)

Obszar Zdrowie był kluczowy

Największą wagę w całym indeksie miał obszar zdrowie. Pod uwagę wzięto tu trzy elementy działań prozdrowotnych: wydatki w przeliczeniu na mieszkańca, liczbę podejmowanych inicjatyw oraz liczbę osób, które zostały nimi objęte. Im wyższe były te wartości, tym lepszy wynik uzyskiwało miasto.

Zanieczyszczenie powietrza a sepsa. Nowe wyniki badań
Dowiedz się więcej:

Zanieczyszczenie powietrza a sepsa. Nowe wyniki badań

Anna Bielecka

Ocenę uzupełniają dwa wskaźniki związane z dostępnością alkoholu. Pierwszym są wpływy z opłat dotyczących jego sprzedaży, traktowane jako pośrednia miara skali lokalnego obrotu napojami alkoholowymi. Drugim liczba punktów sprzedaży przypadających na tysiąc mieszkańców, wskazująca na przestrzenną dostępność alkoholu. W obu przypadkach wyższa wartość obniża ocenę miasta. Najlepszy wynik mogą więc osiągnąć miasta, które przeznaczają relatywnie dużo środków na profilaktykę, prowadzą liczne działania i docierają z nimi do szerokiej grupy mieszkańców, a jednocześnie charakteryzują się mniejszą skalą obrotu alkoholem oraz niższą liczbą punktów jego sprzedaży.

Zabrze, Bielsko-Biała, Opole liderami w działaniach prozdrowotnych

W tegorocznej edycji rankingu zwycięzcą w tej kategorii okazał się blisko 129-tysięczny Rybnik. Miasto znalazło się w ścisłej czołówce zarówno pod względem budżetu przeznaczanego na działania prozdrowotne w przeliczeniu na mieszkańca, jak i liczby wykazanych uczestnictw w tych działaniach. Jednocześnie realizowało dużą liczbę interwencji. Choć nie zwyciężyło w każdym z ocenianych elementów, uzyskało najlepszy łączny wynik.

Drugie miejsce zajęła Bielsko-Biała, które wyróżniła się największą liczbą osób objętych interwencjami oraz czwartym najwyższym budżetem na mieszkańca. Miasto osiągnęło ten wynik mimo braku danych ankietowych dotyczących liczby punktów sprzedaży alkoholu. Z tego powodu przypisano mu niekorzystną wartość zastępczą. Drugie miejsce pokazuje więc, jak dużą przewagę Bielsko-Biała uzyskała pod względem zasięgu działań.

Na trzeciej pozycji znalazło się Opole. Zdecydowały o tym przede wszystkim wysokie nakłady na działania prozdrowotne, ich szeroki zasięg oraz relatywnie niewielka liczba punktów sprzedaży alkoholu. Miasto połączyło zatem znaczące zaangażowanie finansowe z korzystniejszymi warunkami dotyczącymi fizycznej dostępności alkoholu. Kolejne miejsca zajęły Warszawa, Sosnowiec, Skierniewice, Zamość, Poznań, Lublin i Bydgoszcz.

Drzewa ratują serca, a trawa szkodzi? Zaskakujące wyniki badań z USA
Dowiedz się więcej:

Drzewa ratują serca, a trawa szkodzi? Zaskakujące wyniki badań z USA

Na wyniki wpłynęła również kompletność danych o punktach sprzedaży alkoholu. Informacji nie przekazały 32 z 66 miast. Brak odpowiedzi nie był jedyną przyczyną ich niskich pozycji, ponieważ przeważnie notowały one również słabsze wyniki w pozostałych kategoriach.

Zabrze miastem pięciolecia

Indeks Zdrowych Miast to projekt realizowany przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Fundacji OEES, Healthy Cities oraz Grupy Lux Med. "Od początku celem raportu było wspieranie miast w identyfikowaniu mocnych stron i obszarów wymagających szczególnej uwagi, a także inspirowanie do wdrażania rozwiązań sprzyjających zdrowiu i poprawie jakości życia mieszkańców" - wyjaśnia w publikacji prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

W tym roku zdecydowano się również na podsumowania. "Piąta edycja Indeksu Zdrowych Miast po raz pierwszy pozwala spojrzeć na całe pięciolecie: nie tylko na to, które miasto wypada dziś najlepiej, ale i na to, które przez pięć lat zrobiło największy postęp. Dlatego wskazujemy w niej Miasto Pięciolecia. Ta perspektywa jest bliska temu, jak rozumiem odpowiedzialne zarządzanie: o jakości decyzji świadczy kierunek i konsekwencja zmiany, a nie pojedynczy wynik" - tłumaczy w komunikacie prasowym, dr hab. Piotr Wachowiak prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Miastem pięciolecia Indeksu Zdrowych Miast zostało Zabrze. Pomiędzy edycjami 2022 i 2026 awansowało w porównywalnym rankingu z 58. na 27. miejsce. Oznacza to poprawę aż o 31 pozycji, czyli największą spośród wszystkich 66 miast.

Zabrze poprawiło swoją lokatę w pięciu z siedmiu porównywalnych obszarów. Najważniejsza okazała się poprawa w obszarze zdrowia: Zabrze przesunęło się w nim z 53. na 13. miejsce.

Skuteczne w poprawie zdrowia psychicznego. Zalecają je także polscy psychiatrzy
Dowiedz się więcej:

Skuteczne w poprawie zdrowia psychicznego. Zalecają je także polscy psychiatrzy

Miastami pięciolecia w poszczególnych obszarach są Zabrze w Zdrowiu, Katowice w obszarze Ludność i pokolenia, Włocławek w Usługach komunalnych i społecznych, Świnoujście w Edukacji, Siedlce w Mieszkalnictwie, Konin w Środowisku i Szczecin w Przestrzeni. Jak zauważają autorzy zestawienia, szczególnie wyraźnie nadrabiają dystans miasta poprzemysłowe: dziewięć z czternastu miast konurbacji górnośląskiej ma dodatni bilans pięciolecia (konurbacja to duży zespół sąsiadujących ze sobą miast, które są połączone gospodarczo i komunikacyjnie, ale nie mają jednego dominującego ośrodka).

"Awans nie jest dany raz na zawsze. Najszerzej poprawiły się Toruń i Lublin, zyskując pozycje we wszystkich siedmiu porównywalnych obszarach, ale są też miasta cofające się niemal wszędzie — należą do nich Ostrołęka, która poprawiła się tylko w jednym obszarze, oraz Elbląg, który stracił łącznie 65 pozycji" -zauważyli eksperci, dodając, że "najwięcej praktycznego pożytku daje zresztą czytanie indeksu nie przez pryzmat miejsca w rankingu ogólnym, lecz profilu miasta w ośmiu obszarach: pokazuje on, gdzie skierować uwagę i u kogo szukać sprawdzonych rozwiązań".

Cały raport można znaleźć tutaj.

tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietZdrowie mężczyznWellbeing
Czytaj także:
Przedmieścia Kijowa po ataku rosyjskiego drona (08.09.2026)
Drony rosyjsko-chińskie atakują. Tak Moskwa odzyskuje przewagę
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty nie był w stanie powstrzymać śmiechu
Polska
Sławomir Skwarek (z lewej na pierwszym planie) opuścił Rozwój Plus
Jedna osoba opuszcza Rozwój Plus i wraca do PiS
Polska
Pożar suszarni
Ogromny pożar suszarni. Doszło do wybuchów
Kujawsko-Pomorskie
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
METEO
Próbował uciec policjantom - dostał 9700 zł mandatu
43 punkty karne i prawie 10 tysięcy złotych mandatu
Zachodniopomorskie
Policjanci kontrolowali przejazd kolejowy
Policyjny dron obserwował przejazd przez tory. Posypały się mandaty
Mazowieckie
shutterstock_2746848785
Zmiany w akcyzie od e-papierosów. Posłowie zdecydowali
BIZNES
26918161
Kosiniak-Kamysz u Nawrockiego. Trwają rozmowy
Polska
Sejm na posiedzeniu 17 września 2026 roku
Kto głosował na Horałę, a kto na Ociepę
Polska
Śledztwo w sprawie śmierci noworodka na Białołęce (zdj. ilustracyjne)
26-latka z zarzutem zabójstwa noworodka
Klaudia Kamieniarz
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Gwałtowny wzrost. Gigant nie ma wątpliwości
BIZNES
Policjanci znaleźli skradzione rośliny
"Zachwycił się widokiem ładnych roślin". Ukradł i zasadził na swojej działce
WARSZAWA
Niebezpieczna kolizja drogowa w Strzelnie
Seniorka potrącona na pasach. Nagranie
Poznań
Łoś przechodzi przez pasy, Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie)
Łoś "zachował się lepiej niż niejeden przechodzień". Nagranie z Bartoszyc
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało 67-latka w pustostanie. Trwa śledztwo
Śląskie
ormuz shutterstock_617485811_1
Ruch w cieśninie Ormuz. Niepokojące dane
BIZNES
Sławomir Nitras
"To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta dżuma jest w bardzo późnym stadium"
Polska
Szefernaker i Bogucki cieszą się z odrzucenia ustawy o statusie osoby najbliższej
"Cieszycie się jak dzieci z uprzykrzania życia innym"
Polska
imageTitle
Siatkarz z polskiej ligi na ratunek Słowenii
EUROSPORT
Tadeusz Chrzan
Prokuratura chciała postawić zarzuty posłowi PiS. Sejm zdecydował w sprawie jego immunitetu
Rzeszów
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Alarm na wschodzie Polski. Ekspert: procedury powinny być wypracowane wcześniej
Kraków
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Zbadali teren dawnej synagogi. Pokazali, co odkryli
WARSZAWA
Sejm na posiedzeniu 17 września 2026 roku
Jest decyzja Sejmu w sprawie paliw
BIZNES
Jechali na jednym kole i pędzili chodnikiem po Wrocławiu
Na jednym kole przez centrum Wrocławia. Nagranie
Wrocław
Tak Tomczyk dowiedział się o rosyjskim ataku w pobliżu polskiej granicy-0018
Tak Tomczyk dowiedział się o alarmie. Nagranie z Sejmu
Polska
mezczyzna dom wozek inwalidzki shutterstock_2684994691
Rząd tnie środki na asystencję osobistą. Mniej o 200 milionów
Piotr Wójcik
Mieszkańcy gminy Bulkowo nie chcą biogazowni (zdj. ilustracyjne)
Nie chcieli biogazowni. Tuż przed głosowaniem trafiła do planu
Klaudia Kamieniarz
Dzielnice Hillarys i Sorrento w Australii Zachodniej
"Rzucał nim jak rybą". Śmiertelny atak rekina
METEO
Tusk
Tusk w Ukrainie. Pierwsze takie spotkanie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica