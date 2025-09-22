Logo strona główna
Zdrowie

Ministra edukacji apeluje do rodziców, aby "dali szansę"

Barbara Nowacka
Nowacka o edukacji zdrowotnej. "Zdrowie nie jest ideologią"
Źródło: TVN24
Trzeba chronić szkołę od tych, którzy próbują zrobić z tego przedmiotu ideologię - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka, w czasie konferencji poświęconej przedmiotowi edukacji zdrowotnej. Jej zdaniem "polityczna awantura" w tej sprawie uderza "w zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz w prestiż zawodu nauczyciela".

W poniedziałek po godzinie 13 rozpoczęła się konferencja "Edukacja zdrowotna - korzyści na całe życie", która jest współorganizowana przez wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Zdrowia.

"Należałoby przeczytać". Ministra reaguje na decyzję pary prezydenckiej
"Należałoby przeczytać". Ministra reaguje na decyzję pary prezydenckiej

Polska

Awantura o edukację zdrowotną. "To nie ideologia"

Głos zabrała Barbara Nowacka, która poinformowała, że nowy przedmiot jest po to, by "młode osoby wchodziły mądrze i dobrze przygotowane do życia społecznego". - Trwa dyskusja wokół przedmiotu. Kompletnie niepotrzebna polityczna awantura, która uderza tak naprawdę w dwa obszary: w zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz w prestiż zawodu nauczyciela - stwierdziła.

Jak przekonywała, "trzeba chronić szkołę od tych, którzy próbują zrobić z tego przedmiotu ideologię". - Zdrowie nie jest ideologią. Cyberhigiena nie jest ideologią. Umiejętność samobadania nie jest ideologią. Zdrowie psychiczne nie jest ideologią. Ideologią jest to, co robią wokół niego politycy i episkopat, którzy nie przeczytali podstaw programowych - grzmiała ministra.

Barbara Nowacka
Barbara Nowacka
Źródło: TVN24

Nowacka zwróciła się z apelem do rodziców. - Dajcie szansę. Ja wiem, że przedmiot nieobowiązkowy, więc często myśli się: "ach, nie posyłajmy dziecka". Tylko dzięki temu przedmiotowi dziecko będzie umiało zadbać o swoje zdrowie, zadbać o wasze zdrowie. Będzie mogło uratować życie lub zdrowie, bo będzie wiedziało, jak budować relacje, jak pomóc rówieśnikowi w kryzysie, albo jak zauważyć, że jest się w kryzysie - wymieniała.

Autorka/Autor: kgr, annabie/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Edukacja zdrowotna i zmiany w nauczaniu religii oraz etyki. Plany lekcji na rok 2025/2026Zdrowiedzieci
