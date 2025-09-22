Ministra edukacji apeluje do rodziców, aby "dali szansę"

Nowacka o edukacji zdrowotnej. "Zdrowie nie jest ideologią" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek po godzinie 13 rozpoczęła się konferencja "Edukacja zdrowotna - korzyści na całe życie", która jest współorganizowana przez wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Zdrowia.

Awantura o edukację zdrowotną. "To nie ideologia"

Głos zabrała Barbara Nowacka, która poinformowała, że nowy przedmiot jest po to, by "młode osoby wchodziły mądrze i dobrze przygotowane do życia społecznego". - Trwa dyskusja wokół przedmiotu. Kompletnie niepotrzebna polityczna awantura, która uderza tak naprawdę w dwa obszary: w zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz w prestiż zawodu nauczyciela - stwierdziła.

Jak przekonywała, "trzeba chronić szkołę od tych, którzy próbują zrobić z tego przedmiotu ideologię". - Zdrowie nie jest ideologią. Cyberhigiena nie jest ideologią. Umiejętność samobadania nie jest ideologią. Zdrowie psychiczne nie jest ideologią. Ideologią jest to, co robią wokół niego politycy i episkopat, którzy nie przeczytali podstaw programowych - grzmiała ministra.

Barbara Nowacka Źródło: TVN24

Nowacka zwróciła się z apelem do rodziców. - Dajcie szansę. Ja wiem, że przedmiot nieobowiązkowy, więc często myśli się: "ach, nie posyłajmy dziecka". Tylko dzięki temu przedmiotowi dziecko będzie umiało zadbać o swoje zdrowie, zadbać o wasze zdrowie. Będzie mogło uratować życie lub zdrowie, bo będzie wiedziało, jak budować relacje, jak pomóc rówieśnikowi w kryzysie, albo jak zauważyć, że jest się w kryzysie - wymieniała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD