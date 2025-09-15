Logo strona główna
Zdrowie

Historyczna lista refundacyjna. Spełniono ważne postulaty lekarzy i pacjentów

Warszawa, 15.09.2025. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk
Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk przedstawiła nową listę leków refundowanych
Nowa, najbardziej obszerna w historii, lista leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 października, ucieszy różne grupy pacjentów, nie tylko onkologicznych. Rodzice dzieci z ciężką postacią hemofilii A doczekali się rozszerzenia refundacji leku podawanego podskórnie, a nie dożylnie, do 18. roku życia. Natomiast pacjentki z endometriozą otrzymały wyczekiwaną refundację trójskładnikowego leku Ryeqo.
Kluczowe fakty:
  • Październikowa lista refundacyjna objęła aż 50 nowych terapii, w tym 22 onkologiczne.
  • Aż 13 terapii uwzględnionych na nowej liście refundacyjnej dotyczy chorób kobiecych. Z wprowadzonych zmian ucieszą się między innymi pacjentki z rakiem piersi i z endometriozą.
  • Ministerstwo Zdrowia spełniło postulat ekspertów i rodziców dzieci z ciężką postacią hemofilii A. Refundacja Hemlibry, czyli leku zawierającego emicizumab, podawanego podskórnie, a nie dożylnie, będzie rozszerzona na całą populację pediatryczną.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W poniedziałek 15 września wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk, od niedawna nadzorująca Departament Polityki Lekowej i Farmacji, przestawiła nową listę leków refundowanych. Będzie ona obowiązywać od 1 października bieżącego roku. To czwarta i ostatnia lista leków refundowanych w tym roku. Jak zapewniają urzędnicy MZ, jest "historyczna" i odpowiada na ważne postulaty pacjentów oraz ekspertów.

Aż 50 nowych terapii objętych refundacją

Październikowa lista refundacyjna jest największą w historii. Refundacją objęto aż 50 nowych terapii. Łącznie na czterech listach w 2025 roku umieszczono aż 151 terapii. W zeszłym roku było ich 135, w 2023 - 145, a w 2022 - 115. Widać zatem tendencję wzrostową.

22 z 50 nowych refundowanych terapii to leczenie onkologiczne. Rozszerzono możliwości terapii dla pacjentów z niedrobnokomórkowym i nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca, gruczolakorakiem żołądka, czerniakiem w trzecim stopniu zaawansowania oraz nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi. Jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne dzieci, wprowadzono refundację terapii celowanych u pacjentów z glejakiem zarówno o niskim, jak i wysokim poziomie złośliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wysokospecjalistyczne leczenie endometriozy dostępne w Polsce. Pacjentki czekały na to latami

Wysokospecjalistyczne leczenie endometriozy dostępne w Polsce. Pacjentki czekały na to latami

O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"

O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"

Piotr Wójcik

Jak podkreśliła podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceministra Kacperczyk, na nowej liście refundacyjnej znajdzie się dodatkowych 13 terapii w chorobach kobiecych. Chodzi głównie o raka piersi - zarówno HER2-dodatniego, jak i HER2-ujemnego, i we wczesnym, i w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym stadium. Co konkretnie się zmieni? Na przykład pertuzumab i trastuzumab dla kobiet z HER2-dodatnim rakiem piersi, które do tej pory były podawane oddzielnie i dożylnie, teraz pacjentki będą mogły przyjmować w skojarzeniu, podskórnie. Refundacja obejmie też leki dla kobiet z rakiem piersi po menopauzie, u których choroba postąpiła lub nawróciła po terapii antyestrogenowej. Na nowe terapie mogą liczyć również pacjentki z rakiem jajnika, szyjki macicy i endometrium.

Co bardzo ważne, od października refundowany będzie trójskładnikowy lek dla kobiet z endometriozą po leczeniu farmakologicznym lub chirurgicznym - Ryeqo. Ministra Kacperczyk przypomniała, że od 1 lipca br. pacjentki z tą chorobą mogą korzystać z nowego, kompleksowego systemu opieki, której koszty pokrywa NFZ. Refundacja Ryego wpisuje się w te działania.

Kacperczyk podkreśliła przy okazji, że trwają prace nad listą leków o ugruntowanej skuteczności w ginekologii. To ważne, bo producenci leków, które zostaną w niej uwzględnione, będą mogli się starać o refundację szybszą i tańszą ścieżką.

Hemlibra refundowana do 18. roku życia

Nowa lista wprowadza też zmianę w refundacji emicizumabu, a konkretnie preparatu o nazwie handlowej Hemlibra. To przeciwciało - w uproszczeniu - przywracające chorym prawidłowy mechanizm krzepnięcia krwi. W Polsce jest ono refundowane od lipca ubiegłego roku, ale tylko dla wąskiej grupy osób, a konkretnie dzieci do drugiego roku życia. Ważne w tej terapii jest to, że podaje się ją podskórnie i nie wymaga ona dożylnych wkłuć co kilka dni. Teraz - jak poinformowała podczas konferencji ministra Kacperczyk - Hemlibra będzie refundowana do 18. roku życia i to już nie tylko dla dzieci z ciężką postacią hemofilii A, ale też dla tych, które mają umiarkowaną postać choroby z ciężkim fenotypem krwotocznym.

"To, co jeszcze niedawno wydawało się odległym marzeniem, dziś staje się rzeczywistością" - tak rozszerzenie refundacji emicizumabu skomentowała Fundacja Sanguis Hemofilia i Pokrewna Skazy Krwotoczne.

Ponadto, wprowadzono refundację pierwszego czynnika krzepnięcia o przedłużonym działaniu, podawanego raz na tydzień.

Wiceministra zdrowia zapowiedziała też zmiany w refundacji leków dla kilku innych chorób przewlekłych, między innymi tocznia układowego, stwardnienia zanikowego bocznego i śródmiąższowej choroby płuc. Infliksymab będzie dostępny w formie podskórnej w sześciu nowych wskazaniach, między innymi w chorobie Leśniewskiego-Crohna. Zrefundowane zostaną też nowe leki i szczepionki odczulające, także dla dzieci. Poza tym, wprowadzono refundację szczepionki przeciwko RSV dla osób w wieku 60 lat i starszych.

Już nie trzeba czekać na "kolejny zawał"

Katarzyna Kacperczyk podczas konferencji prasowej zwróciła szczególną uwagę na zmiany w refundacji w chorobach cywilizacyjnych, a konkretnie chorobach krążenia. - W przypadku tych trzech leków rozszerzamy w taki sposób wskazania, że one odpowiadają po raz pierwszy standardom rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, szczególnie w leczeniu ciężkiej hipercholesterolemii - powiedziała Kacperczyk. - Tutaj ściśle współpracowaliśmy z ekspertami, klinicystami.

Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

Zuzanna Kuffel

Chodzi o alirokumab, ewolokumab i inklisiran. Kryteria kwalifikacji będą poluzowane i uelastycznione. - Do tej pory, żeby podać jedną z tych terapii, pacjent musiał na przykład przejść zawał plus mieć jeszcze jedno dodatkowe zdarzenie sercowo-naczyniowe. Często spotykaliśmy się z zarzutem: "To co, czekamy na kolejny zawał, żeby podać ten lek?". Teraz, zgodnie z tym nowym wskazaniem, z elastycznymi kryteriami, które wprowadzamy, pacjent może dostać lek świeżo po zawale. Mamy nadzieję, że to jest bardzo istotna zmiana dla pacjentów cierpiących na układy krążenia, z chorobami sercowo-naczyniowymi - wyjaśniła Katarzyna Kacperczyk.

Pełna nowa lista leków refundowanych będzie publicznie dostępna na stronie internetowej resortu zdrowia.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

