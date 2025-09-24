Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Lepsze posiłki w szpitalach? Ministerstwo Zdrowia chce przedłużyć program

|
shutterstock_2021203424
Ministerstwo Zdrowia chce, żeby każdy pacjent miał gwarancję otrzymania zbilansowanego posiłku
Źródło: TVN24
Do końca roku ma potrwać pilotaż programu "Dobry posiłek w szpitalu". Pierwotnie miał się zakończyć we wrześniu, ale resort zdrowia chce, żeby żywienie w placówkach medycznych zaczęło wreszcie odpowiadać potrzebom związanym z leczeniem. - Właściwe wsparcie żywieniowe może skrócić czas hospitalizacji i poprawić rokowanie - wskazywała w rozmowie z tvn24.pl doktor Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk kliniczny.

Program "Dobry posiłek w szpitalu" ruszył w 2023 roku. Bierze w nim udział niemal 600 szpitali, czyli dwie trzecie wszystkich mających umowę z NFZ. Pilotaż do końca pierwszego kwartału bieżącego roku kosztował ponad miliard złotych. Jak podkreśla resort, celem nowej regulacji jest dalsze zwiększanie dostępności porad żywieniowych oraz "wdrażanie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach". Program ułatwia to dzięki dodatkowemu finansowaniu stawki żywieniowej - 25,62 zł za dzień pobytu w szpitalu pacjenta, który został zakwalifikowany do programu.

"Integralna część leczenia"

O rodzaju zastosowanej diety, czasie jej trwania i indywidualnych modyfikacjach decyduje lekarz. Szpital musi zatrudnić dietetyka (osobę planującą dietę) w wymiarze co najmniej połowy etatu. Szpitale w pilotażu opracowują jadłospis na co najmniej siedem dni i publikują go na stronie internetowej. Szpital musi zapewnić regularność posiłków i sprawdzać, czy są zgodne z jadłospisem, a także kontrolować świeżość produktów, temperaturę, zapach.

O tym, jak ważne jest odpowiednie żywienie podczas leczenia szpitalnego mówiła pod koniec czerwca w rozmowie z tvn24.pl dr Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk kliniczny. - Odpowiednie żywienie to integralna część leczenia, tak samo ważna jak leki czy zabiegi medyczne. Wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, zdolność gojenia ran, regenerację mięśni i tolerancję terapii. Pacjent niedożywiony gorzej znosi leczenie, toksyczność leków jest u niego boleśniej odczuwana, częściej ma powikłania i dłużej przebywa w szpitalu. Właściwe wsparcie żywieniowe może skrócić czas hospitalizacji i poprawić rokowanie - wskazuje dr Neuhoff-Murawska.

Będzie smaczniej w szpitalach. "Konkretne wytyczne"
Dowiedz się więcej:

Będzie smaczniej w szpitalach. "Konkretne wytyczne"

Polska

Ważne zwłaszcza w onkologii

Tymczasem z raportu opracowanego przez EconMed Europe, firmę specjalizującą się w opracowywaniu analiz z zakresu ekonomiki zdrowia, wynika, że ponad 30 procent pacjentów w Polsce jest niedożywionych już w momencie przyjęcia do szpitala. Stan niedożywienia pogłębia się podczas hospitalizacji u 20-30 procent osób. Czas hospitalizacji niedożywionych pacjentów wydłuża się natomiast o sześć-siedem dni, a śmiertelność w tej grupie zwiększa się około dwuipółkrotnie.

Szczególnie istotne jest żywienie u pacjentów onkologicznych. Z badań przeprowadzonych przez polskich onkologów wynika, że ubytek masy ciała dotyczy nawet 80 proc. ich pacjentów.

- Niedożywienie to nie tylko ubytek masy ciała, ale przede wszystkim dysfunkcja wielu narządów. Nasilona kacheksja (wyniszczenie organizmu - przyp. red.), wpływa na niewydolność wielonarządową - mówiła w maju dla tvn24.pl prof. Beata Jagielska, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii.

Jedzenie w szpitalach ma być lepsze. I nie chodzi tylko o smak
Dowiedz się więcej:

Jedzenie w szpitalach ma być lepsze. I nie chodzi tylko o smak

Od prawidłowego odżywienia w dużej mierze zależy więc to, w jakim stopniu lekarzom uda się osiągnąć cele terapeutyczne. - Szybkie określenie grup ryzyka, w tym niedożywienia, będzie determinować nasze postępowanie. Średni czas wdrożenia leczenia, od momentu rozpoznania, to 4-6 tygodni. Jesteśmy w stanie wykorzystać go na prawidłowe działanie i przygotowanie pacjenta do leczenia - podkreślał w maju podczas posiedzenia zespołu parlamentarnego, poświęconego leczeniu żywieniowemu, prof. Tomasz Banasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowieżywność
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Kobieta chciała przekupić egzaminatora (zdjęcie ilustracyjne)
Drogie posłanki, drodzy posłowie... Jak drodzy? Quiz
Polska
imageTitle
To z nimi Polacy zagrają w półfinale. Rywal najtrudniejszy z możliwych
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
BIZNES
Prawo szariatu w Wielkiej Brytanii
FAŁSZPrawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację
Gabriela Sieczkowska
Sylwia Gregorczyk-Abram
Błędy w raporcie komisji do spraw represji. Dziennikarka "nie dowierza", Gregorczyk-Abram: jest mi bardzo przykro
Polska
Do zbrodni doszło w lipcu 2024 roku
Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu
Lublin
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
BIZNES
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
METEO
Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025)
Strzelanina w ośrodku ICE w Dallas. Media o ataku snajpera
Świat
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
WARSZAWA
imageTitle
Polacy pokazali wielką moc. Będzie hit mistrzostw świata
EUROSPORT
Według czytelnika portalu, autem jechał prezydent miasta
Czy prezydent jechał po chodniku? Policja: z samego zdjęcia nie jesteśmy w stanie tego ustalić
Katowice
imageTitle
Polscy siatkarze w półfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
smartfon w ręce kobiety
Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"
BIZNES
Włoska fregata rakietowa Virginio Fasan
Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy
Świat
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
WARSZAWA
Pijany za kierownicą i agresywny wobec policjanta
Szarpanina podczas zatrzymania pijanego kierowcy
Wrocław
Mariusz Haładyj składa przysięgę jako nowy szef NIK
Haładyj zaprzysiężony. Będzie odporny na naciski?
Polska
Metro w Krakowie za 10 lat
Pierwsza linia metra w Krakowie za 10 lat
Kraków
Bolzano
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów
BIZNES
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Cios korkociągiem w okolice oka
WARSZAWA
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
WARSZAWA
Sąd Najwyższy
Wyroki kontrowersyjnej izby Sądu Najwyższego niebyłe? Jest decyzja
Polska
NASA
I już! Polecieli zbadać "bańkę", która opiekuje się Ziemią
METEO
shutterstock_2472182873
Ten problem może dotyczyć nawet małych dzieci. Teraz łatwiej go wykryć
Anna Bielecka
Piotr W. (z prawej) i adwokat Paweł Kusak w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Pierwszy wyrok w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr W. skazany
Polska
chiny pekin
Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA
BIZNES
Graceland - rezydencja Elvisa Presleya
Próbowała sprzedać rezydencję Elvisa. Trafi do więzienia
Kultura i styl
Filipiny. Były prezydent Rodrgio Duterte patrzy na policjantów rzekomo zamieszanych w różne przestępstwa, 2017 rok
Były azjatycki prezydent oskarżony o udział w 76 zabójstwach
Świat
Tragiczny wypadek pod Ostrzeszowem
Jechała 250 km/h, jej kolega spłonął
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica