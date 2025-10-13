Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Mamy dwa miliony potencjalnych dawców szpiku. "Świadomość duża, ale niewystarczająca"

|
Bartłomiej Kubkowski rekordzista świata w pływaniu 24 godzinnym został Dawcą faktycznym i podarował swojemu "bliźniakowi genetycznemu" szansę na powrót do zdrowia!
Jak pobiera się szpik?
Polski rejestr dawców szpiku jest trzecim co do wielkości w Europie i piątym na świecie. - W polskiej bazie są ponad dwa miliony potencjalnych dawców szpiku, z których ponad 15 tysięcy już komuś pomogło i podarowało szansę na zdrowie i lepsze życie - mówi w rozmowie z tvn24.pl Magdalena Przysłupska z Fundacji DKMS. Niestety - mimo tego, że mamy aż tylu potencjalnych dawców, to wciąż co piąty polski pacjent nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego. Dlaczego tak jest?

- Świadomość dawstwa jest w naszym kraju bardzo duża, ale wciąż niewystarczająca. Bliźniaków genetycznych dla pacjentów potrzebujących przeszczepienia nadal brakuje - mówi Michał Wasielewski, przedstawiciel fundacji DKMS.  Fundacja zajmuje się rejestracją potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku oraz zwiększaniem świadomości na temat nowotworów krwi oraz innych chorób układu krwiotwórczego. Oprócz Polski działa w Niemczech, Indiach, RPA, USA i Wielkiej Brytanii.

Dlaczego wciąż brakuje dawców?

Chorzy, którzy chorują na ostrą białaczkę szpikową lub inne choroby układu krwiotwórczego, mają upośledzony szpik kostny. Oznacza to, że w przypadku wskazania do transplantacji pacjent jest poddawany bardzo ostrej i inwazyjnej chemioterapii, która jego szpik i układ krwiotwórczy "zeruje" w całości. - W miejsce chorego szpiku podawany jest szpik od dawcy, który powinien stworzyć zdrowy układ krwiotwórczy w organizmie biorcy - tłumaczy Magdalena Przysłupska. Ciekawostką jest, że po transplantacji szpiku u biorcy zmienia się grupa krwi na grupę dawcy.

- Jest kilka milionów kombinacji ludzkiego genotypu, dlatego bliźniaków genetycznych szukamy na całym świecie. Dzięki światowej bazie dawców korzystają z tego też polscy pacjenci. Po drugie - dawców na całym świecie jest 42 miliony. Nie jest to dużo - podkreśla Wasielewski i zaznacza, że osoby po 60. roku życia nie mogą zostać dawcami.

Trzy kroki do zostania dawcą szpiku
Trzy kroki do zostania dawcą szpiku
Źródło: Fundacja DKMS

- Dawcy z całego świata i z Polski są dostępni dla wszystkich pacjentów na całym świecie. Wszyscy oni w formie zanonimizowanej trafiają do światowej bazy potencjalnych dawców - dodaje. W tej chwili co czternasty dawca komórek macierzystych i szpiku pochodzi z Polski.

Mity na temat bycia dawcą

Funkcjonują trzy główne mity dotyczące bycia dawcą - po pierwsze, że pobranie sprawia ból, po drugie, że jest ono z kręgosłupa, a po trzecie, że tatuaże stanowią przeszkodę. - Mity niestety nadal są bardzo żywe. Tym najbardziej popularnym jest pobranie szpiku z kręgosłupa. To jest absolutna bzdura, której też nie potrafią zrozumieć nawet sami lekarze, ponieważ w kręgosłupie praktycznie tego szpiku nie ma. To co my, jako Fundacja DKMS, razem z innymi ośrodkami dawców szpiku robimy, to edukujemy i budujemy świadomość na bazie faktów i danych medycznych - tłumaczy Magdalena Przysłupska z Fundacji DKMS. Michał Wasielewski dodaje natomiast, że zarówno tatuaże, jak i piercing nie wykluczają z procedury.

"Nie mówimy: idźcie. Tylko: my poszliśmy, chodźcie z nami"
Dowiedz się więcej:

"Nie mówimy: idźcie. Tylko: my poszliśmy, chodźcie z nami"

- W 90 procent przypadków jest to pobranie z krwi obwodowej. Przez 4 godziny siedzimy na fotelu i przypomina to dawstwo krwi. Jesteśmy podpięci do separatora, gdzie oddzielane są komórki macierzyste, które wytworzyły się w naszym organizmie przez ostatnie 4 dni po zażyciu czynnika wzrostu. Pozostałe 10 procent to jest pobranie z talerza kości biodrowej. Jest to zabieg pod narkozą, na potrzeby którego przez 2-3 dni jesteśmy hospitalizowani. Pooperacyjne konsekwencje dawcy porównują do mocnego uderzenia o kant stołu lub wywrotki na łyżwach - wyjaśnia Wasielewski.

Czy pobranie szpiku boli?

Według badań IMAS, przeprowadzonych w 2025 roku na dawcach faktycznych, w 94 proc. przypadków ocenili oni procedurę pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej jako mało bolesną lub bezbolesną, a przy pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej 48 proc. wskazało tę metodę jako całkowicie bezbolesną, a 39 proc. jako mało bolesną. Wasielewski dodaje również, że polskie prawo przewiduje możliwość wymiany korespondencji pomiędzy dawcą a biorcą po dwóch latach od przeszczepu. Obydwoje muszą jednak na to wyrazić zgodę. Z kolei sytuacja spotkań międzynarodowych jest zależna od prawodawstwa danego kraju i nie zawsze dawca z Polski będzie mógł poznać swojego bliźniaka genetycznego.

Kto może zostać dawcą szpiku i komórek krwiotwórczych?
Kto może zostać dawcą szpiku i komórek krwiotwórczych?
Źródło: Fundacja DKMS

Według danych Fundacji DKMS, co 40 minut ktoś w Polsce słyszy diagnozę nowotworu krwi, co w skali roku daje 13 tys. pacjentów. Ponad 800 jest kwalifikowanych do przeszczepienia komórek macierzystych lub szpiku od niespokrewnionego dawcy.

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. - Jest on częścią całego miesiąca świadomości idei dawstwa szpiku, który przypada w październiku. Jest on dla dawców faktycznych oraz wszystkich osób, które są w gotowości, żeby pomagać i dać cząstkę siebie - podsumowuje Wasielewski.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: archiwum Fundacji DKMS

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieJak zostać dawcą szpiku?
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Czytaj także:
Donald Trump
Trump wstrząsnął rynkiem. "Największa wyprzedaż w historii"
BIZNES
Air Force One
Trump w drodze do Egiptu. Leci na szczyt
RELACJA
Pościg za 16-latkiem
Kilkadziesiąt kilometrów pościgu. 16-latek pod wpływem narkotyków, odebrała go matka
Trójmiasto
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
METEO
Warszawa
"Dziś to Polska rozwija się dwa razy szybciej"
BIZNES
Donald Trump w Knesecie
"Cygara i trochę szampana. Kogo to obchodzi?". Trump chce ułaskawienia Netanjahu
Świat
Pomachał policjantce i zaczął uciekać
Pomachał policjantce i zaczął uciekać
Opole
Donald Trump
Trump zaskakuje słowami o życiu wiecznym
Maciej Wacławik
imageTitle
Gorąco na parkiecie. Sprzeczka i czerwona kartka dla Polki
EUROSPORT
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
METEO
Robert Bąkiewicz
"Faszystowski język" Bąkiewicza. Sikorski: jako były minister wojny odradzam
Polska
Klaudia Zwolińska
Trzy medale i wycieńczenie. Do pójścia na bankiet zmusiły ją koleżanki
Rafał Kazimierczak
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione
WARSZAWA
Pożar klasztoru Bernaga we Włoszech
Pożar w klasztorze. 21 zakonnic uciekało przed ogniem
Świat
Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie
Ukrywał się z 9-miesięcznym synem, kokaina w organizmie dziecka
Kraków
pap_20250326_07Q
Dziemianowicz-Bąk: złożyłam w tej bulwersującej sprawie zawiadomienie
BIZNES
Pijani zajmowali się dwuletnią córką
Głodną dziewczynkę nakarmili policjanci. Jej rodzice byli pijani
Lublin
Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Podczas rajdu zginął kierowca. Śledztwo prokuratury
Opole
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza o "wyrywaniu chwastów" i "zrzucania napalmu"
WARSZAWA
Bamako, stolica Mali
10 tysięcy dolarów za wizę. USA ogłaszają nowy program
Świat
44-latek w rękach policjantów
Pałką teleskopową pobił trzech nastolatków
Trójmiasto
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
METEO
Donald Trump w Knesecie
Trump w izraelskim parlamencie. "To nie tylko koniec wojny"
Świat
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
WARSZAWA
Noa Argamani na gali TIME 100, kwiecień 2025
Po dwóch latach od porwania, dzień po swoich urodzinach, Noa spotka swojego chłopaka
Świat
tokio japonia shutterstock_2332337511
Cofnęli się o dekady. Braki w całym kraju
BIZNES
Ayman Odeh
Incydent w czasie przemówienia Trumpa
Świat
Krosno: w mieszkaniu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Prokuratura wszczęła śledztwo
Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu
Rzeszów
Siedziba Prokuratury Krajowej
Chcieli przekazać informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce, jest akt oskarżenia
Katowice
imageTitle
Szykuje się wielki powrót na trenerską ławkę
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica