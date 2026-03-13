Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Legalne aborcje w Polsce. Według NFZ kilkaset zabiegów rocznie

|
shutterstock_2682370207
Rosa: liberalizacja prawa aborcyjnego w tej kadencji będzie trudna
Źródło: TVN24
Liczba legalnych aborcji wykonywanych w Polsce wzrosła w ostatnich latach i ustabilizowała się na poziomie około 850-900 rocznie - wynika z danych Komitetu Ministrów Rady Europy oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2024 roku przeprowadzono 890 takich zabiegów, a w 2025 roku - 846. Komitet Rady Europy zwraca uwagę, że nie odnotowano ostatnio skarg dotyczących odmowy wykonania aborcji z powodu klauzuli sumienia.

W 2025 roku w polskich szpitalach publicznych przeprowadzono 846 aborcji - wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, opublikowanych przez Kolektyw Legalna Aborcja. Komitet Ministrów Rady Europy dodał, że w ostatnim czasie nie odnotowano skarg dotyczących odmowy przeprowadzenia aborcji z powołaniem się na klauzulę sumienia. Z danych resortu zdrowia wynika, że w 2023 roku w polskich szpitalach wykonano 425 zabiegów przerwania ciąży. W 2024 roku liczba ta się podwoiła - do 890.

Najświeższe dane za 2025 rok, opublikowane przez kolektyw Legalna Aborcja na podstawie informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, pokazują, że w całym kraju zarejestrowano 846 hospitalizacji z tą procedurą. To wynik bardzo zbliżony do liczby z poprzedniego roku. Po gwałtownym spadku liczby aborcji w latach 2021-2022, który nastąpił po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sytuacja ustabilizowała się.

Efekty wprowadzenia wytycznych dla szpitali

Komitet Ministrów Rady Europy odnotował m.in. rozpowszechnienie w Polsce wytycznych dla szpitali (w sprawie obowiązujących przepisów dotyczących dostępu do aborcji). Uznał, że "wydaje się, że działania te przynoszą rezultaty w praktyce, ponieważ liczba legalnych aborcji wzrosła dwukrotnie rok do roku i nie otrzymano ostatnio skarg dotyczących odmowy aborcji na podstawie klauzuli sumienia".

Zaczynają w wieku 15 lat, ale do osiemnastki nie dostaną pomocy. To u nas wciąż towar luksusowy
Dowiedz się więcej:

Zaczynają w wieku 15 lat, ale do osiemnastki nie dostaną pomocy. To u nas wciąż towar luksusowy

Przedstawiciele Rady Europy wyrazili przy tym zaniepokojenie, że władze nie przygotowały jeszcze łatwego przewodnika dla kobiet w ciąży, dotyczącego dostępu do legalnej aborcji. Wezwali władze, by bez zwłoki przygotowały i rozpowszechniły taki przewodnik.

Komitet Ministrów zaapelował też, by władze zachęcały kobiety do składania skarg w przypadku, gdy odmówiono im przerwania ciąży i aby wskazywały, czy w takich sytuacjach doszło do nieprawidłowości. W komunikacie RE zawarto również apel do polskich władz o "szybkie wypracowanie i przyjęcie nowych kroków, by zaradzić skutkom wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku w zakresie dostępności przerwania ciąży z powodu wady płodu".

Raporty nie obejmują wszystkich przypadków

Warto zaznaczyć, że kod M17 ("indukcja poronienia"), na podstawie którego NFZ tworzy statystyki, dotyczy aborcji wykonywanych do 21. tygodnia i 6. dnia ciąży. Nie obejmuje więc procedur przeprowadzanych później - te mogą być raportowane innymi kodami, jeśli wynikają z przesłanki zagrożenia zdrowia lub życia kobiety.

Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję
Dowiedz się więcej:

Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję

BIZNES

W praktyce sposób raportowania różni się między szpitalami i zależy od interpretacji oraz rozliczeń z NFZ. Dlatego dane oparte wyłącznie na kodzie M17 dają raczej obraz funkcjonowania systemu niż pełną liczbę wszystkich aborcji szpitalnych.

846 zabiegów w skali kraju to w ocenie aktywistów z Kolektywu Legalna Aborcja jedynie ułamek rzeczywistych potrzeb. Szacunki Kolektywu mówią o 100-120 tysiącach aborcji rocznie w Polsce, przy czym ponad 95 proc. z nich odbywa się poza szpitalami, głównie z wykorzystaniem leków poronnych w warunkach domowych lub za granicą. Według aktywistów po czterech latach od zaostrzenia prawa w 2021 roku większość kobiet w ciąży nie znajduje w publicznym systemie realnej możliwości skorzystania z aborcji.

Jednocześnie, jak podkreśla Kolektyw, w niektórych placówkach, zwłaszcza w większych miastach i wybranych województwach, aborcje z powodu zagrożenia zdrowia są wykonywane regularnie, z poszanowaniem prawa pacjentek i aktualnej wiedzy medycznej.

Presja na lekarzy i szpitale

Według Kolektywu Legalna Aborcja, dane z NFZ dają fragmentaryczny obraz - nie pokazują liczby odmów, nie dokumentują stosowania klauzuli sumienia, nie uwzględniają wszystkich sposobów raportowania aborcji wykonywanych w szpitalach, a różnice między nimi a danymi Ministerstwa Zdrowia (formularze MZ-24 i MZ-29) utrzymują się od lat.

Ponad 50 tysięcy recept. Kto najczęściej sięga po tę formę antykoncepcji?
Dowiedz się więcej:

Ponad 50 tysięcy recept. Kto najczęściej sięga po tę formę antykoncepcji?

Najpełniejsze dane - w tym z podziałem na ustawowe przesłanki przerwania ciąży - pojawiają się w corocznym sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonywania ustawy o planowaniu rodziny. Zgodnie z ustawą rząd ma obowiązek przedłożyć taki raport Sejmowi do 31 lipca każdego roku, dlatego pełniejsze dane za 2025 rok powinny zostać opublikowane latem 2026 roku.

Autorka/Autor: Anna Bielecka/pwojc

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietGinekologiaAborcja
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2505627811
Niezdrowa dieta niszczy pamięć. Naukowcy: wystarczą cztery dni
Zdrowie
imageTitle
Dlaczego na igrzyskach paralimpijskich nie ma najpopularniejszej dyscypliny?
EUROSPORT
imageTitle
Mourinho ukarany. Władze ligi nie miały litości
EUROSPORT
Amerykańska policja
12-latka straciła przytomność po bójce z koleżanką. Zmarła po trzech dniach
Świat
pap_20200603_0L9
SAFE, KSeF, DORSZ. Rozwiniesz te skróty?
Quizy
Dym w centrum Dubaju
Gęsty dym nad biznesowym centrum Dubaju
Świat
Marco Rubio
Dlaczego Marco Rubio nosi za duże buty? Jest wyjaśnienie
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
METEO
Strażacy gaszą pożar hali (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar magazynu na terenie szpitala. Trwa akcja gaśnicza
Wrocław
Nie żyje 58-latek
Wypadek podczas wycinki drzew. Ciało znalazł spacerowicz
Lublin
Kolizja autobusów na Lotnisku Chopina
Zderzenie autobusów na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi
Prosiła o aborcję, skierowali ją na oddział psychiatryczny. NFZ ukarał szpital
Łódź
imageTitle
Są pierwsze kary za pierwszoligowy skandal we Wrocławiu
EUROSPORT
Badania pokazują, że przyjazne środowisko na oddziale intensywnej terapii może ograniczać poziom stresu i lęku pacjentów.
Pierwszy taki oddział w Polsce. Leczą nie tylko ciało
Anna Bielecka
Ktoś pozostawił wózek inwalidzki w tramwaju
Wózek inwalidzki podróżował tramwajem. Nie wiadomo, kto go zostawił
WARSZAWA
imageTitle
Trzy dni w wodzie, bez snu. Pobiła rekord dla małej Amelii
EUROSPORT
sprzęt safe PAP
Weto Nawrockiego "będzie kosztowało cały polski przemysł obronny"
RELACJA
epa12815365
Ze łzami w oczach dziękowała Trumpowi. "Wiedziałem, że ją lubię"
Świat
CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie przyszłości CBA
Polska
imageTitle
Odermatt królem Pucharu Świata. Piąty raz z rzędu
EUROSPORT
Klasa szkolna
Pijany nauczyciel w szkole. Miał 1,5 promila
Lubuskie
Trybunał Konstytucyjny
Sejm podjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrano też nowych sędziów
Polska
Policyjny radiowóz, zdjęcie ilustracyjne
Przejechał psa sąsiadki, grożą mu trzy lata więzienia
WARSZAWA
Sejm
Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Polska
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
METEO
SAFE sprzęt PAP
Ekonomista o "krytycznym" elemencie SAFE: czynił ten kredyt atrakcyjnym
BIZNES
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Ponad 11 milionów papierosów bez akcyzy przejętych w Gdyni
Trójmiasto
Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Sejm uchwalił "rozwody pozasądowe"
BIZNES
Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
Katastrofa powietrznego tankowca. Zginęły co najmniej cztery osoby
Świat
Katedra w Szczecinie
Archidiecezja odpowiada na apel. Komisji ds. nadużyć nie będzie
Szczecin
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica