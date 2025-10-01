Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Pacjenci onkologiczni zaciskają zęby. A rak nie musi boleć

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Ból onkologiczny można skutecznie leczyć. Są od tego specjaliści
Ból onkologiczny można skutecznie leczyć. Są od tego specjaliści
Źródło: Shutterstock
Niestety, nadal jest grupa lekarzy, którzy uważają, że nowotwór musi boleć. Jeszcze inni wypisują tramadol i na tym kończy się ich leczenie bólu, bo więcej nie potrafią, nie mogą, boją się - mówi specjalistka z poradni leczenia bólu. Wielu pacjentów onkologicznych nawet nie wie, że takie miejsca istnieją. Zgłaszają się do nich już w zaawansowanych stanach, bo wcześniej ból spycha się na margines.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Ból w chorobie nowotworowej ma różne przyczyny. Może być efektem ucisku masy guza na różne struktury albo konsekwencją leczenia, między innymi chemioterapii.
  • Im szybciej rozpocznie się odpowiednie leczenie bólu, tym lepiej dla pacjenta. Chorzy onkologiczni często przychodzą do poradni leczenia bólu już z zaawansowanym problemem. Dlaczego?
  • Anna Łotowska-Ćwiklewska, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii, lekarka hospicjum domowego, mówi, że ból onkologiczny można bardzo dobrze kontrolować. Jakie leki się najczęściej stosuje?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W ostatnich dniach media obiegła historia lekarza z Wielkopolski, który chciał pomóc swojej żonie w leczeniu objawów raka piersi, a później ostrej białaczki szpikowej, przepisując jej lek przeciwbólowy zawierający fentanyl. Po kontroli w jego przychodni Narodowy Fundusz Zdrowia wystawił mu rachunek na zwrot kosztów refundacji preparatu: 597 tys. zł, z czego 70 tys. to zaległe odsetki. Według instytucji lekarz złamał prawo - środek na bazie fentanylu stosowany jako główny lek nie podlega refundacji. - Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie wyobrazić sobie taki ból, przez który ma się ochotę wyskoczyć z okna - mówiła w rozmowie z Radiem Zet żona lekarza.

Tymczasem w rozmowie z tvn24.pl Anna Łotowska-Ćwiklewska, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii, zwraca uwagę, że dolegliwości bólowe może odczuwać nawet pacjent już wyleczony z nowotworu. "Czasami przewlekły ból zostaje nawet, jeśli wyleczymy jego przyczynę", mówi ekspertka. Jak w ogóle wygląda leczenie bólu w Polsce, a jak powinno?

Zuzanna Kuffel: Skąd się bierze ból w chorobie nowotworowej?

Anna Łotowska-Ćwiklewska: Ma wiele przyczyn. Po pierwsze, sam guz jako masa może uciskać narządy, nerwy, mięśnie lub kręgosłup. Po drugie, guz może naciekać jelito bądź tkankę, na której jest ono zawieszone w brzuchu. To może doprowadzić do zatrzymania perystaltyki i powodować ból. Kolejną kwestią jest to, że guzy często wydzielają substancje działające drażniąco na miejsce, w którym się znajdują. W chorobie nowotworowej często stosuje się też leczenie, między innymi operacyjne, które może powodować ból. Po chemioterapii i radioterapii może wystąpić polineuropatia, czyli ból spowodowany uszkodzeniem drobnych zakończeń nerwowych. Ponadto, ból może wynikać z unieruchomienia albo kacheksji nowotworowej, czyli wyniszczenia organizmu. Problem naprawdę jest wieloczynnikowy.

Przyczyny bólu, które pani wymieniła, dotyczą różnych etapów choroby. W którym momencie pacjent powinien zostać skierowany do poradni leczenia bólu?

Leczenie bólu wdrażamy, kiedy tylko on się pojawia. Tak przynajmniej powinno być. Im wcześniej pacjent znajdzie się pod opieką poradni leczenia bólu, tym lepiej dla niego. Łatwiej nam zapanować nad bólem na początku niż kiedy już się zupełnie rozkręci. Niestety, często przychodzą do mnie osoby już w zaawansowanych stanach, ponieważ ból bywa spychany na margines.

Chemioterapia może spowodować polineuropatię
Chemioterapia może spowodować polineuropatię
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
Kaufland
Wystarczył mililitr. Tak obchodzą system kaucyjny
BIZNES
Jarosław Kaczyński
Wyrzuceni radni odpowiadają Kaczyńskiemu. Piszą o atakach
Polska
Mieszkanki osobiście podziękowały dzielnicowym
Woda zalała im mieszkanie, gdy były na urlopie. Dzielnicowi mieli "gotowe rozwiązanie"
Poznań
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
10 ton jarzeniówek na polu. Prokuratura wszczęła śledztwo
Piotr Krysztofiak
Księżniczka Anna w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci
"Takiego miała moja córka". Księżniczka z misiem obok Ołeny Zełenskiej
Świat
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc już niedługo zalśni na niebie
METEO
shutterstock_116315896
SPF 4 zamiast SPF 50. Skandal narasta
BIZNES
imageTitle
Pech bramkarza Liverpoolu. Nie dokończył meczu, opuści kolejny
Najnowsze
Półwysep Synaj (28.08.2025 -ST0908)
Bociany poleciały do Afryki z kamerami. "Niektóre kadry są niesamowite"
Aleksandra Arendt-Czekała
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
Polska
Premier Węgier Viktor Orban z wizytą u Władimira Putina w Moskwie
"Pan finansuje tę wojnę"
Polska
Prusice-DZIEN
Nie żyje strażnik więzienny, który zastrzelił teściową i dwójkę dzieci
Wrocław
imageTitle
"Wróg publiczny" obrażany przez kibiców, Mourinho ruszył z pomocą
EUROSPORT
Nepal. Aryatara Shakya wybrana żyjącą boginią
Jej stopy nie dotkną ziemi. 3-latka została żyjącą boginią
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Ku zaskoczeniu Pełczyńskiej". Wtorek wieczór i głosowanie, które daje do myślenia
Polska
Borne Sulinowo. Spadł niezidentyfikowany obiekt
Spadł z nieba i dymił. Wiadomo, co to było
Szczecin
pieniadze pln zloty polski shutterstock_2565507597
Tyle naprawdę zarabiamy. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Coraz bliżej mecz Świątek. O której początek?
EUROSPORT
Wypadek na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Na torach zginął człowiek, ruch pociągów wstrzymany
Poznań
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
"Nożyce między Polską a Niemcami ponownie się zamknęły"
BIZNES
imageTitle
Sinner uwielbia Pekin. Powtórzył sukces
Najnowsze
shutterstock_2623121045
Musk zapowiedział uruchomienie Grokipedii
Świat
Miliony złotych w narkotykach
Zlikwidowali laboratorium, przejęli narkotyki warte sześć milionów
Katowice
W stanie Oklahoma przeprowadzono egzekucję Johna Granta
Zabił małżeństwo, dla którego pracował. Po 35 latach zostal stracony
Świat
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
WARSZAWA
Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
"Ogolili głowę, na twarzy namalowali symbole nazistowskie". Brutalny atak na obcokrajowca
Wrocław
imageTitle
Podziękuj z nami Rafałowi Majce. Dołącz do nas na "Zakręcie Zgreda"
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Kolejny kandydat do przejęcia partii po Hołowni. Ma pięć postulatów
Polska
shutterstock_1594090195
Działacz "Solidarności" z zarzutem korupcji. Miał żądać łapówki od rybaków
Trójmiasto
Południe Ukrainy nawiedziła powódź
Dwa miesiące opadów w kilka godzin. Miasto zalała powódź
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica