Pacjenci onkologiczni zaciskają zęby. A rak nie musi boleć

Kluczowe fakty: Ból w chorobie nowotworowej ma różne przyczyny. Może być efektem ucisku masy guza na różne struktury albo konsekwencją leczenia, między innymi chemioterapii.

Im szybciej rozpocznie się odpowiednie leczenie bólu, tym lepiej dla pacjenta. Chorzy onkologiczni często przychodzą do poradni leczenia bólu już z zaawansowanym problemem. Dlaczego?

Anna Łotowska-Ćwiklewska, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii, lekarka hospicjum domowego, mówi, że ból onkologiczny można bardzo dobrze kontrolować. Jakie leki się najczęściej stosuje?

W ostatnich dniach media obiegła historia lekarza z Wielkopolski, który chciał pomóc swojej żonie w leczeniu objawów raka piersi, a później ostrej białaczki szpikowej, przepisując jej lek przeciwbólowy zawierający fentanyl. Po kontroli w jego przychodni Narodowy Fundusz Zdrowia wystawił mu rachunek na zwrot kosztów refundacji preparatu: 597 tys. zł, z czego 70 tys. to zaległe odsetki. Według instytucji lekarz złamał prawo - środek na bazie fentanylu stosowany jako główny lek nie podlega refundacji. - Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie wyobrazić sobie taki ból, przez który ma się ochotę wyskoczyć z okna - mówiła w rozmowie z Radiem Zet żona lekarza.

Tymczasem w rozmowie z tvn24.pl Anna Łotowska-Ćwiklewska, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii, zwraca uwagę, że dolegliwości bólowe może odczuwać nawet pacjent już wyleczony z nowotworu. "Czasami przewlekły ból zostaje nawet, jeśli wyleczymy jego przyczynę", mówi ekspertka. Jak w ogóle wygląda leczenie bólu w Polsce, a jak powinno?

Zuzanna Kuffel: Skąd się bierze ból w chorobie nowotworowej?

Anna Łotowska-Ćwiklewska: Ma wiele przyczyn. Po pierwsze, sam guz jako masa może uciskać narządy, nerwy, mięśnie lub kręgosłup. Po drugie, guz może naciekać jelito bądź tkankę, na której jest ono zawieszone w brzuchu. To może doprowadzić do zatrzymania perystaltyki i powodować ból. Kolejną kwestią jest to, że guzy często wydzielają substancje działające drażniąco na miejsce, w którym się znajdują. W chorobie nowotworowej często stosuje się też leczenie, między innymi operacyjne, które może powodować ból. Po chemioterapii i radioterapii może wystąpić polineuropatia, czyli ból spowodowany uszkodzeniem drobnych zakończeń nerwowych. Ponadto, ból może wynikać z unieruchomienia albo kacheksji nowotworowej, czyli wyniszczenia organizmu. Problem naprawdę jest wieloczynnikowy.

Przyczyny bólu, które pani wymieniła, dotyczą różnych etapów choroby. W którym momencie pacjent powinien zostać skierowany do poradni leczenia bólu?

Leczenie bólu wdrażamy, kiedy tylko on się pojawia. Tak przynajmniej powinno być. Im wcześniej pacjent znajdzie się pod opieką poradni leczenia bólu, tym lepiej dla niego. Łatwiej nam zapanować nad bólem na początku niż kiedy już się zupełnie rozkręci. Niestety, często przychodzą do mnie osoby już w zaawansowanych stanach, ponieważ ból bywa spychany na margines.