Komu dopisuje zdrowie? Są nowe dane z GUS

Zdrowie

Źródło: TVN24
Kobiety w Polsce żyją w zdrowiu średnio o 3,7 roku dłużej niż mężczyźni. Statystycznie oznacza to, że względnie dobrą formą mogą się cieszyć do blisko 66. roku życia, a panowie przez blisko 62 lata. Takie wnioski płyną z najnowszego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.
Kluczowe fakty:
  • Średnia 61,6 lat dla mężczyzn oznacza, że zdrowiem cieszą się przez 82,2 procent życia. W przypadku kobiet (65,3 lat) to 79,4 procent.
  • Mimo że dane wydają się optymistyczne, subiektywna ocena stanu zdrowia Polaków wyraźnie się pogorszyła.
  • W jakich województwach trwanie życia i trwanie życia w zdrowiu jest najniższe, a w jakich najwyższe?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl i w "Wywiadzie medycznym" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Co oznacza trwanie w zdrowiu? GUS definiuje je jako część życia wolną od niepełnosprawności. Z danych urzędu wynika, że w 2024 roku trwanie życia w zdrowiu wyniosło 61,6 roku dla mężczyzn i 65,3 roku dla kobiet. Różnice dotyczą płci, jak i mieszkańców miast i wsi - kobiety oraz mieszkańcy miast żyją dłużej w zdrowiu niż odpowiednio - mężczyźni oraz mieszkańcy wsi.

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Anna Bielecka
Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 

Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 

Anna Bielecka

Coraz dłużej zdrowi?

"Wydłużenie trwania życia w zdrowiu jest jednym z głównych celów polityki zdrowotnej wielu krajów. Jeżeli oczekiwane trwanie życia w zdrowiu wzrasta szybciej niż przeciętne trwanie życia, oznacza to, że ludzie przez coraz większą część życia charakteryzują się dobrym zdrowiem" - wyjaśnił GUS w komunikacie. Średnia 61,6 lat dla mężczyzn oznacza, że zdrowiem cieszą się przez 82,2 proc. życia. W przypadku kobiet (65,3 lat) to 79,4 proc. Jednocześnie liczby te oznaczają wzrost długości życia w zdrowiu o 0,3 roku dla mężczyzn i o 0,7 roku dla kobiet w stosunku do 2023 r., czyli oczekiwane trwanie życia w zdrowiu wzrasta zauważalnie szybciej niż przeciętne trwanie życia (u kobiet jest ponad dwukrotnie wyższe).

Mimo że dane wydają się optymistyczne, subiektywna ocena stanu zdrowia Polaków wyraźnie się pogorszyła. "Wyniki badania w 2025 roku wskazują na obniżenie poziomu przeciętnej samooceny stanu zdrowia kobiet i mężczyzn ludności Polski w wieku powyżej 20 lat w porównaniu do 2018 r. Obecnie tylko 19 proc. mężczyzn i 14 proc. kobiet ocenia swój stan jako "bardzo dobry", podczas gdy 6 lat wcześniej było to odpowiednio 38,2 proc. i 28,5 proc.", czytamy w najnowszym raporcie pt. "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2025" Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH-PIB).

Jak tłumaczą autorzy publikacji, w porównaniu do 2018 r. zwiększył się odsetek osób deklarujących zły lub bardzo zły stan zdrowia (do poziomu 10 proc. mężczyzn i 10,6 proc. kobiet w populacji ogólnej), zwłaszcza wśród osób z wyższym i średnim wykształceniem, a także osób w relatywnie dobrej sytuacji ekonomicznej. "Istotne pogorszenie samooceny stanu zdrowia w opisywanych latach nastąpiło także u osób w rocznikach 60-74 i 75+", donoszą eksperci NIZP PZH-PIB.

Gdzie mieszkają najzdrowsi?

Łódzkie i świętokrzyskie - te województwa charakteryzują się zarówno niskim trwaniem życia, jak i niskim trwaniem życia w zdrowiu w przypadku mężczyzn. Województwa, w których zarówno trwanie życia, jak i trwanie życia w zdrowiu przekroczyły poziom krajowy, to opolskie, mazowieckie, małopolskie oraz pomorskie. W przypadku kobiet niskim poziomem obu parametrów charakteryzowało się województwo łódzkie. Województwa, w których zarówno trwanie życia, jak i trwanie życia w zdrowiu przekroczyły poziom krajowy, to opolskie, mazowieckie oraz małopolskie.

Pobiliśmy rekord. Chodzi o długość życia
Dowiedz się więcej:

Pobiliśmy rekord. Chodzi o długość życia

W lipcu br. pisaliśmy o tym, że przeciętne trwanie życia jest najdłuższe w historii. Wtedy analiza GUS również wykazała, że mieszkańcy płci męskiej polskich miast przeciętnie żyją dłużej niż mieszkańcy wsi. W województwie mazowieckim różnica ta była największa i wynosiła 2,2 roku. W przypadku kobiet w trzech makroregionach trwanie życia jest wyższe wśród mieszkanek wsi, a w czterech - w miastach. Największa różnica obserwowana była w województwie mazowieckim i wynosi 1,1 roku na korzyść miast. GUS zaznaczył, że największą różnicę między trwaniem życia mężczyzn i kobiet zanotowano we Wrocławiu (7,5 roku). Na tle innych wielkich miast bardzo niekorzystnie wypadały podregion katowicki i Łódź, w których trwanie życia jest krótsze o więcej niż rok w stosunku do średniej krajowej.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

