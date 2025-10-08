Polka, która zmarła na Bali, ważyła jedynie 27 kilogramów. "To nie kwestia diety, tylko choroby"

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Pochodząca z Warszawy influencerka cierpiała na zaburzenia odżywiania. Próbowała się leczyć, marzyła o podróżach. Zmarła w willi z widokiem na górę Bali 10 grudnia 2024 roku.

Przypadek Karoliny poruszył internautów. - O takich historiach niestety wciąż się słyszy – komentuje Maja Herman, psychiatrka i terapeutka w rozmowie z tvn24.pl. I tłumaczy, że anoreksja to bardzo bardzo ciężka i trudna w leczeniu choroba.

Jak objawiają się takie zaburzenia? Między innymi nadmiernym perfekcjonizmem.

Dużym problemem jest przyjęcie do szpitala osoby z anoreksją bez jej zgody. Kiedy jest to możliwe? Gdzie w ogóle szukać pomocy?

Losy 27-letniej Karoliny Krzyżak opisał kilka dni temu magazyn "The Cut". To poruszająca historia dziewczyny, która od lat zmagała się z zaburzeniami odżywiania i snuła plany o wyjeździe na Bali. "Oglądałam wszystkie te vlogi podróżnicze, marząc, że pewnego dnia będę tam ja - szczęśliwa, rozmawiająca, dzieląca się, śmiejąca się, pewna siebie, silna, ze swoją rodziną dusz" napisała w esemesie do przyjaciółki na lata przed wyprawą do Indonezji.