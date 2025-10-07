Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Jak mikroplastik wpływa na mikrobiom człowieka? Pionierskie badanie

|
mikrobiota shutterstock_2364587419
Zabójcze bakterie w akcji
Źródło: Glen D'Souza/ASU
Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Graz pokazują, że mikroplastik może wpływać na skład mikrobiomu jelitowego człowieka. Zaobserwowane zmiany przypominają wzorce powiązane wcześniej z depresją i rakiem jelita grubego. Jakie bakterie odgrywają tu szczególną rolę?

Mikrobiota to zbiór wszystkich drobnoustrojów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki, które zamieszkują ciało człowieka, zwłaszcza przewód pokarmowy, wraz z ich genami. Często używa się terminu mikrobiom jako synonimu, gdy odnosimy się do materiału genetycznego mikroorganizmów. Prawidłowa mikrobiota jelitowa jest niezbędna do homeostazy organizmu, czyli prawidłowego funkcjonowania i przebiegu procesów fizjologicznych.

Naukowcy z Uniwersytetu w Graz przeprowadzili pierwsze - jak twierdzą - badanie, w ramach którego bezpośrednio sprawdzili, jak różne typy mikroplastiku oddziałują na mikrobiom jelitowy człowieka. Wyniki przedstawiono w trakcie konferencji United European Gastroenterology Week 2025.

Na czym polegało badanie?

Badacze wykorzystali próbki kału pięciu zdrowych ochotników, aby wyhodować bakterie pochodzące z mikrobiomu jelitowego ochotników. Bakterie wystawiono następnie na działanie pięciu powszechnych rodzajów mikroplastiku: polistyrenu, polipropylenu, polietylenu o małej gęstości, polimetakrylanu metylu oraz politereftalanu etylenu. Stosowano zarówno dawki odpowiadające przewidywanemu narażeniu ludzi, jak i większe, co pozwoliło sprawdzić ewentualny efekt zależny od dawki.

Mikrobiom może opóźnić starzenie? Naukowcy badają temat
Dowiedz się więcej:

Mikrobiom może opóźnić starzenie? Naukowcy badają temat

Ogólna liczba bakterii nie uległa istotnym zmianom, jednak w kulturach potraktowanych mikroplastikami odnotowano wyraźny spadek pH, co świadczy o zmianach w aktywności metabolicznej mikroorganizmów.

Zmiany w ważnych bakteriach

Analizy wykazały również przesunięcia w składzie bakteryjnym, zależne od rodzaju mikroplastiku. Większość zmian zachodziła w obrębie typu Bacillota, kluczowego dla trawienia i zdrowia jelit. Zmianom tym towarzyszyły modyfikacje w produkcji związków chemicznych przez bakterie, m.in. kwasu walerianowego, 5-aminopentanowego, lizyny czy kwasu mlekowego. Co istotne, niektóre z zaobserwowanych wzorców składu bakterii przypominały te wcześniej powiązane z depresją i rakiem jelita grubego, co wskazuje na potencjalne znaczenie zdrowotne ekspozycji na mikroplastiki. - Na tym etapie dokładne mechanizmy stojące za tymi efektami nie są jeszcze znane, ale istnieje kilka prawdopodobnych wyjaśnień - zaznacza główny autor badania Christian Pacher-Deutsch. - Mikroplastiki mogą zmieniać środowisko fizyczne i chemiczne w jelicie, tworząc nisze sprzyjające rozwojowi określonych bakterii. Na przykład na powierzchniach mikroplastików mogą tworzyć się biofilmy, które stwarzają nowe nisze szybciej zasiedlane przez niektóre drobnoustroje. Mogą też przenosić substancje chemiczne wpływające na metabolizm mikroorganizmów i prowadzić do zmian w produkcji kwasów, co zaburza równowagę mikrobiomu. Potencjalny problem dotyczy większości ludzkiej populacji. - Wyniki te są istotne, biorąc pod uwagę, jak powszechna jest ekspozycja na mikroplastiki w codziennym życiu. Mikroplastiki wykryto w rybach, soli, wodzie butelkowanej, a nawet w wodzie z kranu, co oznacza, że większość ludzi ma z nimi codziennie kontakt poprzez spożycie, wdychanie i kontakt ze skórą - podkreśla naukowiec, doradzając możliwe ograniczenie ekspozycji na mikroplastik.

Mikroplastik także w nasieniu i mózgu

Niedawno pisaliśmy w tvn24.pl o innych badaniach, które wykazały niepokojące zjawisko, jakim jest powszechne występowanie mikroplastiku w męskim nasieniu i płynie pęcherzykowym u kobiet. 

W lipcu br., podczas tegorocznego 41. spotkania Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) przedstawiono wyniki badań, w których mikroplastik znaleziono w ponad 50 procent analizowanych próbek nasienia i prawie 70 procent próbek płynu pęcherzykowego, znajdującego się wewnątrz pęcherzyka jajnikowego, osłaniającego i odżywiającego komórkę jajową.

Mikroplastik w ludzkich komórkach rozrodczych. Czy jest się czym martwić?
Dowiedz się więcej:

Mikroplastik w ludzkich komórkach rozrodczych. Czy jest się czym martwić?

- Wiemy, że mikroplastik może powodować stres oksydacyjny i stany zapalne, które mogą mieć wpływ na jakość i kompetencje komórek jajowych i plemników - tłumaczyła dr n. biol. Agnieszka Popow-Woźniak, kierowniczka laboratorium embriologicznego jednej z wrocławskich klinik leczenia niepłodności, ESHRE Senior Clinical Embriologist i członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. We wspomnianym badaniu nie analizowano wpływu mikroplastiku na płodność, ale takie badania są w toku.

Z kolei badanie opublikowane w marcu br. w czasopiśmie "Nature Medicine" wykazało, że w ciągu ostatnich kilku lat ilość mikroplaktiku nagromadzonego w mózgach ludzi znacząco wzrosła i obecnie tkanka mózgowa każdego z nas zawiera średnio tyle cząsteczek plastików, ile mieści jedna łyżeczka. U osób z demencją jest ich nawet 3-5 razy więcej.

- Dramatyczny wzrost stężeń mikroplastiku w mózgu człowieka w ciągu zaledwie ośmiu lat, czyli między 2016 a 2024 rokiem, jest alarmujący. Odzwierciedla on jednak dokładnie wykładniczy wzrost, jaki obserwujemy w poziomach tych zanieczyszczeń w środowisku - podkreślał wtedy dr Nicholas Fabiano z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu w Ottawie, jeden z autorów artykułu.

Czy przed tymi zagrożeniami można się jakoś obronić? Kanadyjski naukowiec zwrócił uwagę, że organizm ma zdolność do usuwania części plastikowych cząsteczek poprzez pocenie się oraz wydalanie moczu i kału. Sugeruje to, że pomocne w procesie pozbywania się mikroplastików mogłyby być aktywność fizyczna oraz np. korzystanie z sauny. Jednak potrzebne są szerzej zakrojone i dłużej trwające testy, aby zweryfikować tę hipotezę. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy zdolność usuwania plastików dotyczy w równym stopniu różnych narządów naszego ciała.

Autorka/Autor: annabie/ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieBadania naukoweZdrowie mężczyznZdrowie kobiet
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Czytaj także:
Piasecki i Mróz
Miała odmienić polską politykę. "Może warto zapytać Jaśminę"
BIZNES
Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad dziećmi. Sprawę bada prokuratura
Śmierć w nielegalnym żłobku. 48-latka z zarzutami
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 42-latka w jego mieszkaniu
71 zarzutów oszustwa za pluszaki
Białystok
Pies był przerażony i poraniony
"Trząsł się ze strachu i kulił na widok właściciela"
Wrocław
Młody bocian wyrzucony z gniazda przez rodziców
Największy ośrodek w Polsce dla rannych bocianów zagrożony. Radni są na nie
Piotr Krysztofiak
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
WARSZAWA
imageTitle
Koncert Świątek w pierwszym secie
RELACJA
Madryt miejsce zawalenie się budynku
W centrum Madrytu zawalił się budynek
Świat
Tętnicze nadciśnienie płucne objawia się między innymi dusznością i pogorszeniem tolerancji wysiłku
Ta choroba odbiera oddech młodym osobom. Pacjenci czekają na nowy lek
Zuzanna Kuffel
Zamieć śnieżna uwięziła turystów w Himalajach
Odgarniali śnieg przy pomocy garnków. "Było bardzo mokro i zimno"
METEO
praca biuro programista progamistka shutterstock_1032637258
Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce
BIZNES
Przyjechał pod komendę policji. Chciał sprawdzić, czy jest trzeźwy
Przyjechał sprawdzić, czy jest trzeźwy. Nie był. Nagranie
Szczecin
Ciała znaleziono nad rzeką Flintą
Ciała dwóch osób nad rzeką. Wiadomo, dlaczego zmarły
Poznań
imageTitle
Przestaje grać, bo ratuje chorego brata. "Jest nastawiony bojowo"
EUROSPORT
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
WARSZAWA
Epstein, oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, zmarł w sobotę 10 sierpnia
Nowa decyzja sądu w sprawie Epsteina. Bez podania przyczyn
Świat
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Okres "posuchy" zakończony. To tornado było ekstremalne
METEO
Panama City
Panama na szczycie, Polska daleko. Zaskakujący ranking
BIZNES
Ofiarom oszustów padł Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Wyłudzili miliony złotych z zarządu dróg. Oskarżony po 10 latach
Białystok
imageTitle
Zawroty głowy, dezorientacja. Kolejna ofiara upału na korcie
EUROSPORT
Budynek MSZ Rosji, Moskwa
Rosyjscy dyplomaci mogą mieć problemy z podróżami, Kreml grozi "reakcją"
Świat
Jan Saczek ze złotą Studencką Nagrodą Akademii Filmowej
Myślał: to scam, zabiorą mi pieniądze. A zrobił pierwszy krok do "oscarowego" złota
Tomasz-Marcin Wrona
Mężczyzna już wielokrotnie odpowiadał przed sądem
Pościg za motorowerzystą "kaskaderem" z dożywotnim zakazem prowadzenia
Lubuskie
imageTitle
Poprowadzi mecz Polaków, kilka dni temu było o nim głośno
EUROSPORT
Zdradził go jeden odcisk palca
Zarzuty po 10 latach od włamania. Zdradziły go odciski palców
Wrocław
Jechali na hulajnodze będąc pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek po alkoholu uciekał na hulajnodze
Kraków
Daniel Obajtek i Michał Dworczyk
Jest decyzja w sprawie immunitetów Obajtka i Dworczyka
Polska
Szymon Hołownia
"Nas się rozbić nie da". Hołownia: ani jedna osoba nie rozważa odejścia
Polska
Tragiczny wypadek w Łaniętach
Auto dachowało, kierowca nie żyje
Łódź
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica