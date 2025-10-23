Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Ratują serca, usuwając twarde złogi. "Wcześniej pacjenci słyszeli, że nic więcej nie da się zrobić"

Litotrypsja wewnątrznaczyniowa - zabieg
Rusza program "Moje zdrowie". Dostępny dla osób po 20. roku życia
Źródło: TVN24
Łódzcy lekarze sięgnęli po innowacyjną metodę leczenia twardych złogów miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. - Pacjenci z uśmiechem opuścili nasz oddział już następnego dnia - mówi prof. Radosław Kręcki ze szpitala im. Biegańskiego w Łodzi. Na czym polega ten sposób leczenia i dla których pacjentów jest przeznaczony?

Jak czytamy na stronie Narodowego Instytutu Kardiologii, u ludzi z miażdżycą w ścianie naczyń wieńcowych, podobnie jak w ścianach innych tętnic, tworzą się blaszki miażdżycowe, których obecność powoli prowadzi do zwężenia świata naczyń i upośledzenia dopływu krwi do serca. Z kolei choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca) jest zespołem chorobowym, charakteryzującym się stałym lub napadowym niedokrwieniem serca spowodowanym znaczącym zwężeniem (niekiedy - zamknięciem) światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca.

Pacjenci byli kierowani po niepowodzeniu leczenia

Lekarze specjaliści ze szpitala im. Biegańskiego w Łodzi przeprowadzili serię nowatorskich zabiegów kardiologicznych z wykorzystaniem litotrypsji wewnątrznaczyniowej. To nowoczesna metoda, która pozwala rozbijać twarde złogi miażdżycowe w tętnicach wieńcowych, czyli w naczyniach doprowadzających krew do serca. Zwapniałe zmiany w tętnicach można porównać do twardej skorupy, która otacza wnętrze naczynia i nie pozwala mu się rozszerzyć. Litotrypsja działa jak delikatne pęknięcie tej skorupy, nie uszkadza naczynia, ale przywraca mu elastyczność i drożność.

- Użyliśmy nowatorskiej metody rozkruszania zmian miażdżycowych, czyli tak zwanej litotrypsji, w tym przypadku litotrypsji mechanicznej - mówi cytowany w przesłanej do naszej redakcji notatce prasowej dr hab. n. med. Radosław Kręcki, kierownik Oddziału Kardiologicznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi. - Specjalny balon pokryty metalowymi wypustkami ze stali nierdzewnej umożliwia rozkruszanie skrajnie zwapniałych zmian miażdżycowych - dodaje.

"Szpital opuszczali z uśmiechem"

Jak mówi kardiolog, pacjenci, u których wykonane zostały skuteczne zabiegi, byli kierowani z innych ośrodków po niepowodzeniach w leczeniu.

- Tak skrajne, zwapniałe zmiany w tętnicach wieńcowych są najczęstszą przyczyną braku powodzenia w zabiegach przezskórnych. Dzięki tej metodzie mogliśmy odpowiednio przygotować łożysko wieńcowe pod implantację stentu - wyjaśnia lekarz i dodaje, że pacjenci z uśmiechem opuścili nasz oddział już następnego dnia.

Twarde, zwapniałe zmiany często uniemożliwiają lekarzom skuteczne leczenie. Zdarza się, że balon nie może się rozprężyć albo pęka, a stent, czyli maleńka rurka podtrzymująca naczynie, nie daje się wprowadzić. Dzięki litotrypsji lekarze mogą teraz "przygotować teren" i bezpiecznie wszczepić stent.

"Zyskują realną szansę"

Jak informuje szpital, możliwość wykorzystania takiego podejścia do usuwania zwapniałych złogów miażdżycowych dla pacjentów oznacza przede wszystkim większe bezpieczeństwo, skuteczniejsze leczenie i szybszy powrót do zdrowia. "Wielu chorych, którzy wcześniej słyszeli, że nic więcej nie da się zrobić, zyskuje realną szansę na poprawę stanu zdrowia" – piszą przedstawiciele szpital.

Jak informuje NIKard, choroba wieńcowa jest najczęstszym schorzeniem układu krążenia ludzi żyjących w krajach wysoko rozwiniętych, a zawał serca i nagła śmierć sercowa są najczęstszymi przyczynami zgonów u osób zmagających się z nią.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Szpital im. Biegańskiego w Łodzi

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieKardiologiaSerceLekarzeŁódźSzpital
Czytaj także:
Brytyjska para królewska w Kaplicy Sykstyńskiej
Nie robili tego od prawie 500 lat. Tak wyglądała wspólna modlitwa króla i papieża 
Świat
Tucker Carlson
Idol amerykańskiej prawicy: dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją?
Świat
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190
WARSZAWA
Krajowa Rada Sądownictwa
"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały
Polska
imageTitle
Pech alpejki. Skończyła na sali operacyjnej
EUROSPORT
Koalicja rządząca ma plan na naprawienie Trybunału Konstytucyjnego
"Jeżeli będzie 'enter', to ruszamy z tematem". Zmiany w Trybunale możliwe w tym roku 
Polska
Janek z Rzepedzi wykazał się odwagą i dojrzałością - podkreślają policjanci
Nie spanikował, tylko działał. Policja nagrodziła Janka za dojrzałą reakcję i odwagę
Rzeszów
Tusk
"Może to dziwne, co powiem". Tusk ma dobre "novinky"
Polska
Nicolas Sarkozy
Tak teraz żyje były prezydent. Pierwsza doba Sarkozy’ego w więzieniu
Świat
Drób zaatakowała choroba, której ostatnie przypadek odnotowano w Polsce 49 lat temu (zdjęcie ilustracyjne)
"Uśmiercenie" ponad pół miliona kur. Komunikat
BIZNES
Profesor Marek Migalski
"Na profesora Marka Migalskiego nałożono karę dyscyplinarną"
Polska
Ulewy, deszcz
Ulewy i silny wiatr. Niebezpiecznie w części kraju
METEO
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Po koncercie białoruskiego rapera mieli zostać wydaleni z Polski. Poprosili o azyl
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"W słuchawce cisza". Klienci dużego operatora mieli kłopoty z połączeniami
BIZNES
Służby rozbiły gang, który handlował narkotykami i zajmował się włamaniami
Służby rozbiły gang. Kradli i handlowali narkotykami
Olsztyn
Szpital
9-latek z udarem. Lekarze musieli podjąć trudną decyzję
Lubuskie
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
WARSZAWA
imageTitle
Z Barcelony do Paryża. Znamy całą trasę Tour de France 2026
EUROSPORT
Gęś domowa (Anser cygnoides domesticus)
Gęsi wysłane w paczkach, jedna nie przeżyła. Ruch prokuratury
WARSZAWA
imageTitle
Zaskoczenie u skoczków. W kadrze osiemnastolatek
EUROSPORT
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Jesienny sztorm na Atlantyku. Wielkie fale, możliwe zalania
METEO
imageTitle
Niedawno rozwalał ściany na budowie, teraz zdemolował faworyta
EUROSPORT
Marcin Kierwiński w rozmowie z "Superwizjerem"
"Oficjalnie nie ma żadnego dokumentu". Czego potrzebuje szef MSWiA, by działać
Polska
Dorota Sokołowska
Dorota Sokołowska z nagrodą "Ślad" imienia biskupa Chrapka
Polska
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
WARSZAWA
Szpital pediatryczny w Bielsku-Białej
16-miesięczne dziecko w wodzie poza domem. Jest "w łagodnej hipotermii"
Katowice
imageTitle
Ani chwili wytchnienia. Wyjątkowo trudna trasa Tour de France kobiet 2026
EUROSPORT
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
METEO
ciezarowka
Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko
METEO
Michał Woś
"Prezent na zakończenie śledztwa" w sprawie Wosia
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica