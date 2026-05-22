Zdrowie Hantawirus z wycieczkowca nadal zaraża. Wykryto go u dwunastej osoby Oprac. Agnieszka Pióro |

Ewakuacja pasażerów ze statku, na którym wykryto zakażenie hantawirusem. Relacja Artura Molędy Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Nadal apelujemy do dotkniętych krajów o monitorowanie wszystkich pasażerów i ostrożne działania przez resztę okresu kwarantanny - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferencji prasowej w Genewie. Poinformował, że jeden z holenderskich członków załogi uzyskał pozytywny wynik testu i obecnie znajduje się w izolacji, co zwiększa łączną liczbę przypadków zakażenia wirusem do 12.

Jak się można zarazić?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Wkrótce potwierdzono, że przyczyną zgonów było zakażenie hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie, a konkretnie szczepem Andes, jedynym, który może przenosić się z człowieka na człowieka.

Jak tłumaczyła w rozmowie z tvn24.pl Agnieszka Dziewięcka, specjalistka medycyny rodzinnej i certyfikowany lekarz medycyny podróży, na statkach wycieczkowych wirusy mają idealne warunki do rozprzestrzeniania się. Przestrzeń jest zamknięta, pasażerowie mają częsty kontakt, a czujność bywa uśpiona wakacyjną atmosferą.

Specjalistka zwraca uwagę, że duże znaczenie mają codzienne nawyki podczas rejsu bo najłatwiej zarazić się poprzez nieumyte ręce, owoce czy spożywanie nieumytych produktów. - W medycynie podróży zalecamy np. wczesne śniadania, zanim większość pasażerów pojawi się przy bufecie. Przenoszenie infekcji przez wspólne sztućce czy szczypce do nakładania jedzenia jest częste, dlatego higiena to podstawa - tłumaczyła.

Jak dodała, sam układ klimatyzacji stwarza mniejsze zagrożenie. Infekcje mogą przenosić się za to przez kontakt z zabrudzonymi powierzchniami: - Jeżeli pomieszczenia są mocno zabrudzone, a dotykamy takich miejsc, zwiększamy ryzyko przeniesienia wirusa na ręce. W ten sposób może on trafić do ust, nosa lub oczu - mówiła lekarka.

"Jesteśmy przygotowani na tę procedurę"

10 maja statek przybył na Teneryfę, gdzie przeprowadzono ewakuację pasażerów. Jako pierwsi pokład opuścili obywatele Hiszpanii, a następnie osoby z innych krajów, które odleciały do swoich rodzimych destynacji. Wieczorem następnego dnia część załogi odpłynęła w kierunku Holandii i dotarła do Rotterdamu. Tam wycieczkowiec został poddany procedurze dezynfekcji, a jego załoga - pod komendą polskiego kapitana Jana Dobrogowskiego - kwarantannie.

Na dzisiejszej konferencji prasowej główny inspektor sanitarny przekazał tvn24.pl, że jeżeli kapitan zostanie zwolniony przez służby sanitarne, zostanie sprowadzony do Polski. Dr Paweł Grzesiowski podkreślił, że "jesteśmy przygotowani na tę procedurę" i że po dotarciu do Polski Dobrogowski "zostanie poddany dalszej kwarantannie". - Ten obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni - przekazał główny inspektor. Jak tłumaczył, jeśli potwierdzi się dobry stan zdrowia kapitana, będzie poddany kwarantannie w warunkach domowych.