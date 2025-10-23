Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Grała na klarnecie, a lekarze operowali jej mózg

fakty-0009
Niezwykła operacja w Londynie
Ma 65 lat i zagrała koncert klarnetowy w sali operacyjnej. W przypadku Brytyjki Denise Bacon, emerytowanej logopedki z Crowborough w East Sussex, nie byłoby to aż tak dziwne, gdyby nie fakt, że grała w trakcie operacji swojego mózgu. Chodziło o to, by poprawić jej zdolności ruchowe.

- Operacja, którą przeprowadziliśmy u Denis, nazywa się głęboką stymulacją mózgu i jest to zabieg polegający na wprowadzeniu bardzo cienkich przewodów do głębokich struktur mózgu - mówi prof. Kayoumars Ashkan, neurochirurg z King’s College Hospital w Londynie.

Czterogodzinna operacja przeprowadzona w King’s College Hospital w Londynie miała złagodzić objawy choroby. W 2014 roku zdiagnozowano u kobiety chorobę Parkinsona, spowolnienie ruchowe i sztywność mięśni utrudniały jej chodzenie, pływanie i taniec oraz grę na ukochanym klarnecie.

9-latek z udarem. Lekarze musieli podjąć trudną decyzję
Dowiedz się więcej:

9-latek z udarem. Lekarze musieli podjąć trudną decyzję

Lubuskie

- To niesamowite widzieć i czuć, jak moje palce poruszają się lepiej i szybciej - mówi pacjentka kliniki.

Denise grała amatorsko na klarnecie, ale pięć lat temu musiała to przerwać z powodu nasilonych objawów choroby. Teraz podczas operacji sprawność jej palców poprawiła się natychmiast. - Bardzo się cieszę, ze znów będę mogła grać na klarnecie. Po operacji czeka mnie okres rehabilitacji - mówi Denise Bacon. Neurochirurg, który operował kobietę zwraca uwagę, że zazwyczaj takie zabiegi odbywają się przy pełnej świadomości pacjenta, żeby móc ocenić poprawę. - Jednak w przypadku Denise to nie wystarczyło. Ona miała jasno określone cele i dlatego uznaliśmy, że najlepszym sposobem oceny tego będzie przeprowadzenie operacji przy zachowaniu świadomości pacjentki, która zagra na klarnecie - mówi prof. Kayoumars Ashkan.

Historia już nieraz pokazała, że medycyna i muzyka mogą iść w parze. Pięć lat temu pacjentka tego samego londyńskiego szpitala grała na skrzypcach podczas gdy chirurdzy usuwali guz z jej mózgu. 11 lat temu podczas operacji skrzypek cierpiący na tzw. drżenie samoistne grał na swoim instrumencie. - Gdyby chory był uśpiony, znieczulony głęboko, to również mięśnie byłyby wiotkie. Nie moglibyśmy ocenić, czy ta stymulacja jest właściwie zainstalowana w mózgu, czy nie - tłumaczy prof. Mirosław Ząbek, neurochirurg z Centrum "Gamma Knife" w Warszawie. Także w Polsce przeprowadzane są operacje usuwania guzów mózgu czy głęboka stymulacja, gdy pacjent jest przytomny. - Te operacje są coraz częstsze i coraz bardziej wykorzystywane przy pełnym zespole współpracującym: neuropsychologów, neurofizjologów, anestezjologów - mówi dr Artur Zaczyński, Kierownik Kliniki Neurochirurgii Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie. - My przyjmujemy pacjentów dwa, trzy dni wcześniej, kiedy pacjentowi pokazujemy salę operacyjną. To jak próba przed koncertem? - Zawsze musi być ta próba - puentuje dr Zaczyński.

Bariera krew-mózg i granice trudne do wyznaczenia. W glejakach wciąż czekamy na przełom
Dowiedz się więcej:

Bariera krew-mózg i granice trudne do wyznaczenia. W glejakach wciąż czekamy na przełom

Autorka/Autor: Adrianna Otręba/ap/pwojc

Źródło: Fakty

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNeurologiaLekarzeMuzykaLondynWielka Brytaniamózg
Czytaj także:
Zderzenie autobusu miejskiego z trzema samochodami
Kierowca autobusu zasłabł i wjechał w auta. Są ranni
Łódź
Rosyjski atak na Kramatorsk
Rosjanie zabili dziennikarkę i operatora
Świat
39-latka nie przeżyła ataku męża
Pobił żonę i zostawił na mrozie. Stanął przed sądem
Lublin
Niebezpieczna sytuacja w Łodzi
Nic nie widząc, jechał na czołówkę. Nagranie
Łódź
Robert Bąkiewicz
Konferencja z udziałem Bąkiewicza w szkolnej hali. Napisała do nas oburzona matka uczniów
Lublin
Alan Hamel i Suzanne Somers
Wdowiec po znanej aktorce zapowiada powstanie jej klona AI
Kultura i styl
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
BIZNES
Dżawad Naeimi
Stracony za szpiegostwo. Raport: był inżynierem w ośrodku nuklearnym
Świat
Święczkowski
Miał otrzymać materiały pozyskane Pegasusem i objęte tajemnicą. Pytania do Święczkowskiego
Polska
Kierowca wpadł podczas kontroli trzeźwości (zdjęcie ilustracyjne)
Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem
WARSZAWA
Ruth Ellis
Była ostatnią kobietą straconą w Wielkiej Brytanii. 70 lat po egzekucji sprawa wraca
Świat
Cheryl Grimmer
Trzylatka zniknęła z plaży. Po 50 latach ujawniono nazwisko mężczyzny
Świat
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Znaleźli ciało mężczyzny pogryzione przez zwierzęta. Są wyniki sekcji zwłok 76-latka
Łódź
imageTitle
Ojciec tenisistki o walce z hejtem. "Mam jedną radę, dałem ją swojemu dziecku"
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Udawał kontrolera, włamał się do sejfu
Rzeszów
Londyn
Zatrzymania w Londynie. "Powiązania z Rosją"
Świat
Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci
Dziecko zmarło w punkcie opieki. Nowe informacje z prokuratury
Szczecin
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli ją wcześnie rano w kościele. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta
WARSZAWA
Lotnisko Warszawa-Radom
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie lotniska w Radomiu. "Szereg nieprawidłowości"
BIZNES
imageTitle
"Przypadek wyższej siły". Przyspieszony mecz Ligi Europy
EUROSPORT
Łania w bistro
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
METEO
Z auta odpadło koło na przejeździe kolejowym
Z auta odpadło koło. Dramatyczna akcja na torowisku. Nagranie
Katowice
Świętowanie tytułu w szatni Mjällby AIF
Z wioski rybackiej, a zadrwili z potentatów
Bartosz Rainka
Wizyta brytyjskiej pary królewskiej w Watykanie
Nie robili tego od prawie 500 lat. Tak wyglądała wspólna modlitwa króla i papieża 
Świat
Tucker Carlson
Tucker Carlson: dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją? Ostra odpowiedź Sikorskiego
Świat
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190
WARSZAWA
Krajowa Rada Sądownictwa
"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały
Polska
imageTitle
Pech alpejki. Skończyła na sali operacyjnej
EUROSPORT
Koalicja rządząca ma plan na naprawienie Trybunału Konstytucyjnego
"Jeżeli będzie 'enter', to ruszamy z tematem". Zmiany w Trybunale możliwe w tym roku 
Polska
Janek z Rzepedzi wykazał się odwagą i dojrzałością - podkreślają policjanci
Nie spanikował, tylko działał. Policja nagrodziła Janka za dojrzałą reakcję i odwagę
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica