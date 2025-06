Dwa lata programu szczepień przeciw HPV. Jest lepiej, ale wciąż poniżej celu

Autorka/Autor: Bezpłatne szczepienia przeciw HPV w ramach rządowego programu są dostępne od 1 czerwca 2023 roku. Początkowo mogły z nich korzystać dzieci w wieku 12 i 13 lat. Od 1 września 2024 progi zostały zmienione. Bezpłatnie szczepić można dzieci w wieku od 9 do 14 lat., - Wcześniej bezpłatne szczepienia były dostępne głównie w ramach samorządowych programów polityki zdrowotnej i były one chyba najczęściej realizowanym świadczeniem w ramach tychże programów. Kiedy zrozumieliśmy, jak wielkie korzyści z punktu widzenia zdrowia publicznego może przynieść to działanie, to nie pozostawało wątpliwością, że musi to być objęte strategią ogólnokrajową. Chodziło o to, by fakt zamieszkiwania na terenie określonej jednostki samorządu terytorialnego nie determinował szans na uniknięcie poważnych ryzyk zdrowotnych - powiedział podczas środowego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw onkologii Kuba Sękowski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia., Wspomniane ryzyka to przede wszystkim rak szyjki macicy. Rocznie taką diagnozę słyszy około trzech tysięcy Polek. Połowa z nich umiera. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności na ten nowotwór w Europie. W krajach, które od lat promują szczepienia, rak szyjki macicy praktycznie nie występuje. Szczepienie chroni jednak również przed innymi HPV-zależnymi nowotworami, w tym zwłaszcza nowotworami głowy i szyi., - 1 września 2024 roku to punkt zwrotny w tym programie, który wystartował ze stosunkowo dużą i rosnącą popularnością, ale tak naprawdę prawdziwy rozpęd nadało mu włączenie nowych roczników - powiedział Sękowski., Chodzi o obniżenie dolnego progu uczestnictwa do 9 lat i podniesienie górnego do 14 lat. Mimo to wyszczepialność wciąż pozostaje na poziomie poniżej oczekiwań. Zaszczepione zostało mniej niż co piąte dziecko z grupy uprawnionych. Polski program zakłada, by do 2028 roku zaszczepić 60 procent populacji. , Realizacja tych założeń napotyka bariery jak niska świadomość w grupach docelowych oraz problemy logistyczne, związane z dostępem do szczepionek. Sposobem na ich rozwiązanie miało być między innymi włączenie szkół do realizacji programu., - W realizacji tego świadczenia w naszych placówkach napotykaliśmy na problemy, jak zastraszanie dyrektorów szkół różnego typu listami sugerującymi wezwanie do zaprzestania umożliwiania realizacji tego świadczenia w szkołach. Była nawet mowa o seksualizacji dzieci - mówi wskazała wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz., - Wyzwaniem wciąż jest przekonanie obywateli, że po pierwsze HPV nie wiąże się wyłącznie z ryzykiem zakażenia drogą płciową. Druga sprawa to to, że chłopcy powinni być szczepieni nie tylko ze względu na interes dziewczynek, bo bardzo często w ten sposób się to przedstawia, ale przede wszystkim ze względu na ich interes i zdrowie - wskazała., Podczas dyskusji w trakcie posiedzenia podkomisji stałej do spraw onkologii poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej pytał o możliwość jeszcze większego rozszerzenia grupy uprawnionych do udziału w programie. W odpowiedzi Kuba Sękowski przyznał, że formalnie nie ma przeszkód, by zmieniać program w tym kierunku, ale resort musi priorytetyzować swoje działania i kierować program tam, gdzie jest najskuteczniejszy., - Badania naukowe wskazują, że skuteczność tego szczepienia, czyli wytworzenie odporności, jest większa w przypadku podania szczepionki w młodszym wieku. W związku z tym decyzja o rozszerzeniu dotyczyła zmiany z 11. na 9. rok życia. Podnoszenie górnej granicy powyżej 15. roku życia zbliża nas do momentu inicjacji seksualnej. I jakkolwiek HPV nie przenosi się tylko przez kontakty seksualne, a tym samym interwencja wobec takiej osoby byłaby już mniej skuteczna, aczkolwiek są dowody na stosowanie szczepionki nawet w kontekście zapobiegania innym problemom związanym z wirusem HPV, wręcz jako formy zmniejszenia ekspresji tego wirusa w przyszłości - powiedział., Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), zaszczepić się powinny także osoby w wieku 15-26 lat. Na szczepienie mogą się też zdecydować dorośli w wieku od 27 do 45 lat (po konsultacji z lekarzem), choć u nich przynosi ono mniejsze korzyści - większość z nich było już bowiem narażonych na kontakt z HPV. Szczepienia dla osób nieobjętych rządowym programem profilaktycznym są pełnopłatne., Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock