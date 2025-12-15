Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Czy ten mit w końcu odpuści? WHO o szczepionkach i autyzmie

strzykawka antybiotyk szczepionka shutterstock_2492147715
Prof. Krzysztof Nowosielski obala mity o szczepionkach przeciwko HPV
Szczepionki nie powodują autyzmu - potwierdza najnowsze stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia. Po analizie najbardziej rzetelnych badań z ostatnich kilkunastu lat eksperci WHO po raz kolejny stwierdzają, że nie istnieje związek przyczynowy między szczepieniami a spektrum autyzmu.

Temat wraca regularnie – mimo lat badań, setek analiz i jednoznacznych wniosków. Wraca także w Polsce. Co jakiś czas pojawiają się tezy, że szczepienia powodują autyzm - formułowane przez osoby, które powołują się na tytuły medyczne, naukowe czy profesorskie, a więc występują z pozycji autorytetu. Wystarczy kilka skomplikowanych, szybko wypowiedzianych haseł, fachowo brzmiące pojęcia i sugestywny ton, by przekaz zaczął żyć własnym życiem w mediach społecznościowych. Taki przekaz robi wrażenie eksperckiego, choć często opiera się na wybiórczych danych, uproszczeniach i insynuacjach. Tymczasem świat nauki od dawna mówi coś zupełnie innego - i mówi to konsekwentnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Soja "głównym winowajcą" chorób jelit, depresji i Hashimoto? Eksperci komentują

Soja "głównym winowajcą" chorób jelit, depresji i Hashimoto? Eksperci komentują

Zuzanna Kuffel
"Nie mogłam uwierzyć, że ktoś w Sejmie potrafi opowiadać takie brednie"

"Nie mogłam uwierzyć, że ktoś w Sejmie potrafi opowiadać takie brednie"

Agata Daniluk

Czy najnowsze stanowisko WHO z 11 grudnia 2025 r. raz na zawsze zamknie tę dyskusję? Najpewniej nie. Ale podsumowanie najważniejszych i najbardziej rzetelnych badań jasno pokazuje, gdzie kończy się debata, a zaczynają fakty.

WHO wraca do tematu, bo dezinformacja nie znika

11 grudnia 2025 roku Światowa Organizacja Zdrowia po raz kolejny zabrała głos w sprawie szczepień i autyzmu. Opublikowane stanowisko Globalnego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepionek (GACVS) - niezależnego zespołu międzynarodowych ekspertów działającego przy WHO od 1999 roku - nie było reakcją na pojedynczy incydent, lecz odpowiedzią na problem, który nie znika.

Mimo powtarzanych od lat wyjaśnień i spójnych wniosków płynących z badań, głosy łączące szczepienia z autyzmem wciąż wpływają na decyzje rodziców i podkopują zaufanie do systemów ochrony zdrowia. Dlatego WHO jeszcze raz zebrała i uporządkowała wszystkie dostępne dane - ze szczególnym uwzględnieniem badań opublikowanych w ostatnich kilkunastu latach - by jasno oddzielić fakty od sugestii i interpretacji.

Eksperci wzięli pod lupę dwa duże, systematyczne przeglądy badań dotyczących rzekomego związku między szczepieniami a zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Analiza objęła publikacje z lat 2010-2025, prowadzone w różnych krajach, na dużych populacjach i z wykorzystaniem rygorystycznych metod oceny jakości danych. To nie był przegląd kilku wygodnie dobranych prac, lecz całościowe uporządkowanie dostępnych dowodów.

Wczoraj rakieta, dziś nie mam siły odpisać na maila. AuDHD to żadna supermoc
Dowiedz się więcej:

Wczoraj rakieta, dziś nie mam siły odpisać na maila. AuDHD to żadna supermoc

Wniosek pozostaje niezmienny: nie ma podstaw, by mówić o związku przyczynowym między szczepieniami a autyzmem. To potwierdzenie stanowiska, które WHO zajmowała już wcześniej - w 2002, 2004 i 2012 roku. Różnica jest w skali: dziś materiał dowodowy jest znacznie szerszy i lepiej udokumentowany niż kiedykolwiek wcześniej.

Tiomersal i aluminium: argumenty wielokrotnie sprawdzone

W sporze o szczepienia od lat krążą te same hasła: tiomersal, aluminium, "toksyczne składniki". To one najczęściej wracają w przekazach podważających bezpieczeństwo szczepień. Nic więc dziwnego, że właśnie tym wątkom WHO poświęciła szczególną uwagę w najnowszej analizie.

Pierwszy z ocenianych przeglądów dotyczył szczepionek zawierających tiomersal oraz szczepień dzieci w ogóle. Eksperci uwzględnili 31 pierwotnych badań naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 15 lat - zarówno tych analizujących bezpośrednio relację między tiomersalem a autyzmem, jak i prac oceniających szczepienia jako całość. Do tego dołączono pięć metaanaliz, które porządkowały wcześniejsze ustalenia.

Obraz wyłaniający się z danych jest spójny i trudny do podważenia. Zdecydowana większość analizowanych badań - 20 z 31 - nie wykazała żadnego związku między szczepieniami a zaburzeniami ze spektrum autyzmu. To były prace o wysokiej jakości metodologicznej, prowadzone w 111 krajach i obejmujące bardzo duże grupy dzieci. Wszystkie metaanalizy prowadziły do tego samego wniosku.

Pacjenci z chorobami serca powinni zaszczepić się przeciw chorobom zakaźnym. Są najnowsze wytyczne
Dowiedz się więcej:

Pacjenci z chorobami serca powinni zaszczepić się przeciw chorobom zakaźnym. Są najnowsze wytyczne

Nieliczne badania, które próbowano przedstawiać jako dowód na związek szczepień z autyzmem, nie wytrzymują krytycznej weryfikacji. Opierają się na słabych danych, są obciążone błędami metodologicznymi i wysokim ryzykiem stronniczości. WHO nie zostawia tu pola do interpretacji: takie prace nie mogą być podstawą do wnioskowania o przyczynach autyzmu.

W podobny sposób oceniono dane dotyczące aluminium stosowanego w niektórych szczepionkach jako adiuwant. Drugi z analizowanych przeglądów objął badania prowadzone od końca lat 90. do 2023 roku - zarówno randomizowane badania kliniczne, jak i duże analizy kohortowe. Również tutaj obraz jest jednoznaczny: nie wykazano żadnego związku między szczepionkami zawierającymi aluminium a autyzmem czy innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Co istotne, prace, na które najczęściej powołują się krytycy szczepień, miały charakter ekologiczny. To typ badań, który z definicji nie pozwala rozstrzygać o relacji przyczyna-skutek, a mimo to bywa prezentowany jako "dowód". WHO ocenia ich wartość dowodową jako bardzo niską.

Dane z Danii: populacja zamiast anegdot

W najnowszym stanowisku Światowa Organizacja Zdrowia odniosła się także do danych z jednego z największych badań obserwacyjnych ostatnich lat, opartych na ogólnokrajowych rejestrach zdrowotnych Danii. Analizę przeprowadzili naukowcy z Statens Serum Institut, wykorzystując system pozwalający obserwować zdrowie kolejnych roczników dzieci na przestrzeni wielu lat.

Badanie objęło ponad pół miliona dzieci urodzonych w latach 1997-2018. Sprawdzano, czy wczesnodziecięca ekspozycja na szczepionki zawierające aluminium wiąże się z późniejszym występowaniem problemów zdrowotnych. Analiza miała szeroki zakres - obejmowała łącznie 50 różnych diagnoz, w tym astmę, alergie, choroby autoimmunologiczne oraz zaburzenia neurorozwojowe, w tym autyzm.

Takiej zależności nie wykazano - ani w przypadku autyzmu, ani innych analizowanych schorzeń. Dla WHO to szczególnie istotny element całej oceny, bo badania rejestrowe obejmujące całe populacje znacząco ograniczają ryzyko selektywnego doboru danych i wniosków opartych na wyjątkach zamiast reguł.

Nie ma związku między szczepionkami a autyzmem. Naukowcy mają nowe dowody
Dowiedz się więcej:

Nie ma związku między szczepionkami a autyzmem. Naukowcy mają nowe dowody

- To pierwsze badanie o takiej skali i tak kompleksowym zakresie, które potwierdza wysoki profil bezpieczeństwa szczepionek stosowanych w Danii od dziesięcioleci - podkreślał cytowany przez tvn24 prof. Anders Hviid. Ekspert podkreślał, że w erze powszechnego rozprzestrzeniania się dezinformacji na temat szczepionek niezwykle ważne jest opieranie się na solidnych dowodach naukowych. - Obszerne badania oparte na rejestrach populacyjnych, czyli takie jak to - śledzące ponad milion dzieci przez wiele lat - stanowią bastion przeciwko upolitycznieniu nauk medycznych, podważającemu zaufanie społeczne do szczepień. Niezwykle istotne jest rozróżnienie prawdziwej nauki od kampanii motywowanych politycznie, inaczej to właśnie dzieci zapłacą cenę - mówił prof. Hviid.

Wnioski z analizy WHO pozostają jednoznaczne: szczepionki - również te zawierające tiomersal i aluminium - nie powodują autyzmu. To stanowisko nie jest nowe, lecz konsekwentnie potwierdzane w kolejnych przeglądach badań analizowanych przez WHO. Organizacja także mocno podkreśla, że decyzje dotyczące polityki szczepień powinny opierać się na aktualnej wiedzy naukowej, a nie na przekazach podważających zaufanie do ochrony zdrowia. Najnowsze stanowisko nie otwiera nowej debaty - porządkuje tę, która od lat ma jasne i spójne podstawy naukowe.

Autorka/Autor: adan/ap

Źródło: WHO, tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Me dia/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
autyzmSzczepieniaZdrowieWHOBadania naukowe
Czytaj także:
Rob Reiner, Nick Reiner
Rob Reiner i jego żona nie żyją. Syn zatrzymany pod zarzutem zabójstwa
Świat
Podejrzany o zabójstwo 25-latki na osiedlu Zielony Trójkąt podczas doprowadzenia do prokuratury
Dożywocie za śmierć partnerki
Trójmiasto
Donald Tusk w samolocie do Berlina
Tusk przed rozmowami z Zełenskim: dokument jest przygotowany
Polska
shutterstock_1202212432
"Nie wykluczam cięć stóp, być może nawet kilku"
BIZNES
Zapalenie świec chanukowych w Sejmie
Zapalono świece chanukowe. "W Sejmie nie ma miejsca na nienawiść ani antysemityzm"
Polska
Wieczorny zator przy wyjeździe z Galerii Młociny
Doraźne zmiany, by nie powtórzył się paraliż. Mieszkańcy: nie naszym kosztem
Dariusz Gałązka
imageTitle
Wiadomo, co z zaległym konkursem skoków. Trzeba będzie poczekać
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Niemczech
Seria rozmów Zełenskiego w Berlinie. Spotka się z Tuskiem
Świat
Jimmy Lai
78-letni magnat medialny uznany za winnego. Grozi mu dożywocie
Świat
Korki na S8
Awaria wywrotki, ogromne korki na S8
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski i jego "paszporty". To fałszywki
FAŁSZZełenski i "odkryta kolekcja paszportów". Czyli o co im tym razem chodzi
Gabriela Sieczkowska
Sławomir Cenckiewicz
Śledztwo po publikacji w sprawie Cenckiewicza
Polska
imageTitle
Australijski klub pożegnał zawodnika. Ofiarę strzelaniny w Sydney
EUROSPORT
imageTitle
Kowalski stoczył zacięty bój z idolem. Doświadczenie wzięło górę
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Zmiany dla górników i nie tylko. Prezydent zadecydował w sprawie ustawy
BIZNES
Trwa śledztwo w sprawie koncertów neonazistowskich. Są kolejne przeszukania i opinia socjologa
12 osób skazanych za propagowanie ideologii totalitarnej
Wrocław
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wicepremier: Atak hakerski. Trwają czynności operacyjne
BIZNES
Jelenia Góra
Nie żyje 12-letnia dziewczynka. "Najprawdopodobniej jest ofiarą zabójstwa"
Wrocław
Baszar al-Asad z żoną Asmą i dziećmi w Aleppo, 2022 r.
Dyktator w złotej klatce. Co się dzieje z Asadem i jego rodziną?
Maciej Wacławik
tankowiec, Wenezuela
Paraliż eksportu. Statki zawracają
BIZNES
Późna jesień nad Zbiornikiem Goczałkowickim
Wyż z południa przyniesie ocieplenie
METEO
Jarosław Kaczyński
Odzielenie pracy w sferze publicznej i prywatnej, nowy urlop dla pielęgniarek. PIS proponuje zmiany w ochronie zdrowia
Zdrowie
Policjanci obezwładnili i zatrzymali nożowniczkę
"Rzuć to!" Miała nóż, nie reagowała na polecenia. Tak wyglądało jej zatrzymanie
WARSZAWA
Donald Tusk
Nawrocki skrytykował Tuska. Premier: od dziś nikt nie może udawać
Polska
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z Miami prosto do aresztu
WARSZAWA
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Rząd uderza w giganta. Jest decyzja w sprawie kary
BIZNES
Pijany kapitan w porcie
Pijany kapitan kontenerowca nie opuścił portu
Trójmiasto
Twierdza Srebrna Góra – jedna z atrakcji Kotliny Kłodzkiej
Strzały na zawodach, dwie osoby ranne. Śledztwo
Wrocław
1
Dramatyczne nagranie z ataku na uczelni. "To się działo naprawdę"
Świat
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica