Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Zdrowie

Bóle kręgosłupa dotykają połowy dzieci i większości dorosłych. Jak temu zaradzić?

|
Posłanka Katarzyna Piekarska i Paulina Piechna-Więckiewicz, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z hasłem spotkania "Wyprzedźmy chorobę!"
"Mamy epidemię problemów z kręgosłupem"
Źródło: TVN24
Siedzimy za dużo, ruszamy się za mało, a nasze kręgosłupy wystawiają rachunek. Z powodu bólu pleców cierpi już co drugi uczeń i cztery na pięć dorosłych osób. Co piąty dorosły mierzy się z tymi dolegliwościami niemal bez przerwy. Lekarze apelują: to moment, by wreszcie postawić na profilaktykę, zanim choroba stanie się normą. - Robimy zbyt mało, by realnie rozwiązać ten problem - alarmują ortopedzi.
Kluczowe fakty:
  • O tym, jak zapobiegać chorobom kręgosłupa i od czego zacząć - debatowali eksperci podczas spotkania w Sejmie.
  • Lekarzy szczególnie niepokoi nasilenie problemów bólowych u dzieci. To prawdziwa epidemia, twierdzą.
  • Co się dzieje w sytuacji, w której mięśnie "nie nadążają" za rosnącymi kośćmi? Czym się różni "prawdziwa skolioza" od wad postawy?
  • Jaką rolę w profilaktyce może odgrywać szkoła? Eksperci podsuwają pomysły i rozwiązania.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Schorzenia kręgosłupa, pokłosie siedzącego trybu życia, są jednymi z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Zdaniem ekspertów nie da się ich wyeliminować, ale można nauczyć się z nimi żyć w sposób bardziej świadomy i bezpieczny dla zdrowia.

- To właśnie one w największym stopniu wpływają na jakość życia - zarówno osób młodych, jak i starszych - mówił prof. Robert Gasik, ortopeda, podczas poniedziałkowego spotkania w Sejmie poświęconego ustanowieniu roku 2026 Rokiem Profilaktyki Zdrowotnej. Lekarze, przedstawiciele ministerstw i NFZ apelowali o zmianę podejścia - z leczenia na profilaktykę - zgodnie z hasłem wydarzenia: "Wyprzedź chorobę!".

Śliskie chodniki, setki pacjentów ze złamaniami. "Dostaliśmy nieźle w kość"
Dowiedz się więcej:

Śliskie chodniki, setki pacjentów ze złamaniami. "Dostaliśmy nieźle w kość"

Szczecin

Ból kręgosłupa to znak naszych czasów

Profesor Gasik wskazał, że dolegliwości bólowe pleców mogą dotyczyć nawet 50 proc. dzieci i młodzieży, z czego największa grupa - ok.  15 proc. - uskarża się na ból o umiarkowanym nasileniu, powtarzający się w ciągu roku szkolnego. U osób dorosłych, jak przypomniał, problem jest jeszcze bardziej powszechny.

- Mamy w tej chwili epidemię problemów z kręgosłupem nie tylko u dorosłych, ale co ciekawe również u dzieci - mówił już rok temu w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 lekarz Łukasz Antolak, specjalista ortopedii i traumatologii kręgosłupa. Sugerował wtedy, że problemy z kręgosłupem wśród dzieci można podzielić na dwie grupy. - Z jednej strony mówimy o nieprawidłowej pozycji, przebywaniu przez długi czas przed komputerem, nabywaniu wad postawy. Z drugiej mamy niemałą grupę osób, które zgłaszają się z dolegliwościami bólowymi, co może wiązać się z nieprawidłowym ruchem, z jego nadmiarem. Zdarza się, że dochodzi do złamania zmęczeniowego kręgu - tłumaczył Antolak.

Jeden dłuższy spacer w ciągu dnia czy kilka krótszych? Naukowcy sprawdzili
Dowiedz się więcej:

Jeden dłuższy spacer w ciągu dnia czy kilka krótszych? Naukowcy sprawdzili

Jak wyjaśniał u osób dorastających może dochodzić do sytuacji, w której mięśnie "nie nadążają" za rosnącymi kośćmi. Efektem tego mogą być złamania zmęczeniowego kręgu kręgosłupa, głównie w dolnej części lędźwiowej. - Jest to związane z powtarzanymi nieprawidłowymi ruchami, czasami z urazem, który może dotyczyć zarówno tych, którzy uprawiają sport w sposób, nazwijmy to, profesjonalny, jak również takich, które od czasu do czasu wyskoczą pojeździć na rowerze czy na deskorolce - wyjaśnił lekarz. Powiedział, że według doniesień naukowych problem dotyczy 5-10 procent dorastających.

Wskazał też, że tak zwana "prawdziwa skolioza", choroba strukturalna, która wiąże się z trójpłaszczyznowym zniekształceniem kręgosłupa, dotyczy 2-3 procent populacji. - Natomiast jeżeli chodzi o wady postawy, które mają mniejszy zakres, ale też są bardzo istotne dla naszego funkcjonowania, to odsetek jest już znacznie wyższy - zauważył ekspert.

"Robimy zbyt mało"

- Mówi się, że jeżeli zapytamy dorosłego, czy odczuwa dolegliwości kręgosłupa, to 80 proc. odpowie - tak. Co piąty z nich powie, że ten ból towarzyszy mu ciągle, przez cały czas - wskazywał podczas poniedziałkowego spotkania prof. Gasik. Zdaniem eksperta, ok.  20 proc. dorosłych doświadcza bólu przewlekłego, który istotnie zaburza codzienne funkcjonowanie, a 5 proc. pacjentów nie jest w stanie wrócić do pełnej aktywności zawodowej.  Ortopeda apelował, by zamiast skupiać się wyłącznie na leczeniu, inwestować w kształtowanie postawy prozdrowotnej i działania profilaktyczne.

- Wciąż robimy zbyt mało, by realnie rozwiązać ten problem. Wiem, że indywidualne podejście do leczenia jest najdroższe, ale jednocześnie to jedyna skuteczna droga, jeśli naprawdę chcemy przerwać błędne koło bólu i niewłaściwej terapii - podkreślił podczas spotkania w Sejmie prof. Gasik.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kciuk narciarza, zawroty głowy i odwodnienie. Jak uniknąć kłopotów na wyjeździe, radzą lekarze

Kciuk narciarza, zawroty głowy i odwodnienie. Jak uniknąć kłopotów na wyjeździe, radzą lekarze

Anna Bielecka
Najpierw basen, potem narty. To warto wiedzieć, zanim ruszysz na stok

Najpierw basen, potem narty. To warto wiedzieć, zanim ruszysz na stok

Agnieszka Pióro

Nowa rola nauczycieli wuefu?

Katarzyna Piekarska, posłanka KO i inicjatorka spotkania, podkreśliła znaczenie edukacji prozdrowotnej, która buduje świadomość i promuje zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży.  Jej zdaniem, że szkoła może odegrać w tym procesie kluczową rolę, a największy potencjał mają nauczyciele wychowania fizycznego, którzy są najbliżej uczniów i mogą najwcześniej zauważyć pierwsze objawy przeciążeń.

- Naturalną grupą, do której warto skierować działania edukacyjne, są nauczyciele wychowania fizycznego. To oni mogliby prowadzić zajęcia uczące prawidłowych nawyków ruchowych lub współpracować z ekspertami w ramach specjalnych programów prozdrowotnych - uważa posłanka.

Profesor Gasik przypomniał o istnieniu inicjatywy "Szkół promujących zdrowie", która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną wspiera m.in. rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. i zachęcił do jej rozszerzania w ramach Roku Profilaktyki Zdrowotnej.

- Szkoły promujące zdrowie - to gotowe środowisko, do którego możemy zaprosić więcej partnerów i wzmocnić edukację prozdrowotną - mówił prof. Gasik.

Cywilizacja w ruchu… coraz mniejszym

Rozwój cywilizacyjny wymusza na nas coraz większy bezruch, zauważył ortopeda. - Kiedyś, żeby gdziekolwiek dojść, trzeba było się ruszyć. Dziś komunikacja, praca i rozrywka są oparte na siedzeniu, w samochodzie, przy komputerze czy przed ekranem - dodał lekarz - dodał. Ekspert zaznacza, że postępu technologicznego nie da się zatrzymać, jednak można minimalizować jego konsekwencje zdrowotne.

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę
Dowiedz się więcej:

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę

- Musimy zacząć uczyć zdrowego ruchu, zarówno najmłodszych, jak i dorosłych oraz pracowników ochrony zdrowia. To wiedza, która powinna stać się elementem codziennego życia, jak mycie zębów. Nie ma jednego zestawu ćwiczeń dla wszystkich. To, co pomoże jednemu pacjentowi, może zaszkodzić drugiemu - tłumaczył prof. Gasik.

Jak podpowiadał, warto zacząć od drobnych, ale istotnych zmian w szkole czy  miejscu pracy. Tu kluczowe są  meble i organizacja przestrzeni tak, by były odpowiadały na potrzeby ciała - zarówno dzieci, jak i dorosłych. - Biurko i krzesło dla dziecka muszą być dopasowane do jego wzrostu i budowy ciała. Uczeń, który siedzi w złej pozycji, naraża się na trwałe wady postawy. To samo dotyczy dorosłych w biurach - mówił ortopeda. Zdaniem prof. Gasika, ergonomia w pracy i nauce nie jest luksusem ani udogodnieniem - to konieczność i inwestycja w zdrowie społeczeństwa.

Jak zmniejszyć ból?

Poza ergonomią pomocne mogą być choćby codzienne spacery. Jak pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, osoby, które dużo chodzą, odczuwają mniejszy ból pleców niż osoby, które chodzą mało - przy czym najważniejszy jest czas i dystans chodzenia, a nie intensywność wysiłku. Do takich wniosków doszli badacze z Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Wykazali związek między chodzeniem a ryzykiem wystąpienia przewlekłych dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa, a wnioskami podzielili się na łamach pisma "JAMA Network Open".

Jak uniknąć bólu pleców? Naukowcy zalecają prosty sposób
Dowiedz się więcej:

Jak uniknąć bólu pleców? Naukowcy zalecają prosty sposób

- Osoby, które chodzą ponad 100 minut dziennie, mają o 23 proc. niższe ryzyko wystąpienia dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa niż osoby, które chodzą 78 minut lub krócej - stwierdziła Rayane Haddadj, doktorantka na NTNU. - Intensywność również wpływa na ryzyko wystąpienia długotrwałych problemów z plecami, ale nie tak znacząco jak codzienny czas chodzenia. Wyniki badań Norwegów mogą mieć istotne znaczenie w zapobieganiu przewlekłym problemom z plecami. Do tej pory przeprowadzono niewiele analiz i obserwacji dotyczących zapobiegania tego typu problemom ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. - Wyniki podkreślają wagę znalezienia czasu na aktywność fizyczną - aby zapobiegać zarówno przewlekłym problemom z plecami, jak i wielu innym chorobom. Z czasem może to przynieść znaczne oszczędności dla społeczeństwa - powiedział prof. Paul Jarle Mork, z Wydziału Zdrowia Publicznego i Pielęgniarstwa NTNU.

Autorka/Autor: Anna Bielecka/ap

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOrtopediaChoroby cywilizacyjnedzieciSejm
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Polska
Jan Guńka na igrzyskach
Biathloniści ruszyli po medale. Wśród nich czterech Polaków
RELACJA
imageTitle
Zdetronizował mistrza. Wystarczyła pierwsza próba
EUROSPORT
Donald Tusk podczas obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni
"Polska ma realne szanse dominować na Bałtyku"
Polska
imageTitle
Klaebo z siódmym złotem. Historyczny sukces Szwedki
EUROSPORT
paczki paczek shutterstock_2268773341
Składniki tanieją, ale nie pączki. Tyle zapłacimy w Tłusty Czwartek
BIZNES
shutterstock_2268255603
Nowe wzorce snu. Sprawdź, jakim typem śpiocha jesteś i co ci grozi
Zdrowie
shutterstock_596996540
Polska turystka "straciła orientację". Międzynarodowa akcja ratunkowa
Polska
Szczepionka na HPV a pismo z Ministerstwa Zdrowia. Uwaga na tę manipulację
Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację
KONKRET24
Donald Trump i Jeffrey Epstein w Mar-a-Lago. Zdjęcie z 1997 roku
Media: Trump zadzwonił na policję na początku śledztwa w sprawie Epsteina
Świat
pięść (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kobietę, wtedy druga stanęła w jej obronie
Poznań
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
Alarmy przed gołoledzią dla 13 województw
METEO
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
BIZNES
Chappell Roan
Popularna piosenkarka pisze o zakończeniu współpracy. W tle akta Epsteina
Kultura i styl
imageTitle
Czternastoletni Kacper Tomasiak: może kiedyś wystartuję na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Fręch żegna Katar. Amerykanka ciągle za silna
EUROSPORT
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka
Jacek Jaśkowiak
Mają dość krzywdzących wypowiedzi. Napisali list do prezydenta
Poznań
imageTitle
Tomasiak jak Fortuna, Małysz, Stoch i Kubacki
EUROSPORT
imageTitle
Polegli koledzy na kasku. MKOl zakazał
EUROSPORT
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
BIZNES
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik i młody deweloper. Kto zarobi na marce Nowrocky?
Kacper Sulowski
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Michał Istel
Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw
WARSZAWA
slone przekaski slodkie napoje S shutterstock_1293445375
Po chorobie nowotworowej lepiej unikać słodkich napojów i przekąsek. Badacze ostrzegają
Zdrowie
imageTitle
Trenerzy nie mają złudzeń. "To będzie jego atutem"
EUROSPORT
imageTitle
Johnson o krok od drugiego złota. Jego los w rękach wielkiej Shiffrin
EUROSPORT
Policja
Roczne dziecko w wózku, pijana matka przewracała się z nim na klatce
Lublin
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro ukarany przez sejmową komisję
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica