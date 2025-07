Bezpłatne badania dla tysięcy osób. Najpierw przyjdzie list

Rusza program "Moje zdrowie". Dostępny dla osób po 20. roku życia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Ruszyła trzecia edycja Wieloośrodkowego Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności (WOBASZ). Projekt ma ocenić stan zdrowia Polek i Polaków, a w szczególności częstość występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz skuteczność ich leczenia.

Wyniki posłużą między innymi do opracowania strategii profilaktycznych w zakresie zdrowia układu krążenia.

Do kogo trafią zaproszenia na badania i gdzie można będzie je wykonać?

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce ZDROWIE w serwisie tvn24.pl i w " Wywiadzie Medycznym " Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Jak informuje Narodowy Instytut Kardiologii (NIKard), który odpowiada za merytoryczny nadzór i spójność naukową projektu WOBASZ, w porównaniu do reszty Europy w Polsce obserwujemy prawie dwukrotnie wyższą umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca oraz o 1,5 razy wyższą umieralność z powodu udaru mózgu. W 2019 roku najwięcej lat życia w zdrowiu stracono z powodu chorób układu krążenia (21 procent), głównie z powodu choroby niedokrwiennej serca (51 procent), udaru mózgu (28 procent) oraz kardiomiopatii i zapalenia mięśnia sercowego (6 procent).

Narzędzie walki z epidemią chorób układu krążenia

Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności ma ocenić stan zdrowia Polek i Polaków, a w szczególności częstość występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz skuteczność ich leczenia.

- To nie tylko projekt badawczy, ale przede wszystkim narzędzie walki z epidemią chorób układu krążenia w Polsce. Jego wyniki będą podstawą do dalszego rozwoju Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia i wyznaczą kierunki działań zdrowotnych na najbliższe lata - podkreśla na stronie NIKard profesor Adam Witkowski, pełnomocnik Ministra Zdrowia do Spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

Do tysięcy Polaków trafią imienne zaproszenia

W badaniu weźmie udział ponad 9 tysięcy losowo wybranych dorosłych mieszkańców Polski ze 107 gmin, we wszystkich 16 województwach. Uczestnicy zostaną wytypowani na podstawie numerów PESEL i otrzymają listowne zaproszenie – znajdą się w nim informacje o celu badania i jego przebiegu oraz dane kontaktowe zespołu badawczego.

Następnie osobiście skontaktuje się z nimi ankieter, który przeprowadzi badanie. Będzie miał przy sobie legitymację z unikalnym numerem ID oraz z informacją o numerze i serii jego dowodu osobistego. Można się z nim wcześniej umówić na spotkanie, dzwoniąc na numer wskazany w otrzymanej korespondencji.

Dowiedz się więcej: Ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej z podpisem prezydenta

Jak wygląda udział w badaniu?

"Badanie ankietowe będzie składać się z dwóch części. W pierwszej części ankieter przeprowadzi z Tobą wywiad, podczas którego zadane zostaną pytania dotyczące Twojego zdrowia, stylu życia oraz historii medycznej. Druga część badania będzie dotyczyć aspektów psychologicznych i zostanie wypełniona przez uczestnika samodzielnie", czytamy na stronie internetowej projektu WOBASZ.

Przeprowadzenie ankiety trwa od 90 do 110 minut i jest to najdłuższa część badania. Kolejną będzie dokonanie pomiarów wzrostu, masy ciała i obwodu talii. Następnie uczestnik otrzyma skierowanie na badanie laboratoryjne oraz pojemnik na mocz i zostanie poinformowany, w jakim punkcie będzie mógł wykonać dalszą diagnostykę.

"Jeśli nie masz możliwości dotarcia do wskazanego punktu, ankieter zorganizuje dla Ciebie transport. Za przeprowadzenie badania biochemicznego odpowiedzialny będzie specjalnie wyszkolony personel medyczny" – zapewniają realizatorzy projektu.

Dowiedz się więcej: To ma być sposób na skrócenie kolejek. Decyzja resortu zdrowia

Wyniki badań będzie można uzyskać elektronicznie lub osobiście w punkcie laboratoryjnym. W ramach gratyfikacji za udział w badaniu każdy uczestnik otrzyma ciśnieniomierz i bon upominkowy.

Badanie WOBASZ realizowane będzie w czterech etapach, w latach 2025-2026. To jego trzecia edycja. W pierwszej, realizowanej w latach 2003-2005 przebadano próbę niemal 15 tysięcy osób dorosłych, a w drugiej - w latach 2013-2014 uczestniczyło ponad 6 tysięcy osób.