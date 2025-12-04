Przez 15 lat chorował na anoreksję. "Na wyjazdy zabierałem wagę łazienkową i kuchenną"

Masz świadomość, że jak zaczniesz jeść i przestaniesz się katować, to zaczniesz też czuć. I to jest przerażające. Boisz się też, że stracisz swoją tożsamość, którą budujesz w oparciu o to, że jesteś najbardziej zdyscyplinowany, najszczuplejszy i najbardziej aktywny. Trudno mi było zacząć chcieć wyzdrowieć, kiedy już poczułem to, co "daje" anoreksja - mówi tvn24.pl Mateusz Graczyk, lekarz, który przez 15 lat chorował na zaburzenia odżywiania.Artykuł dostępny w subskrypcji
Zuzanna Kuffel: Powiedziałbyś, że jesteś wyleczony z anoreksji?