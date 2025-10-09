Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Medycy są przytłoczeni i rozważają zmianę pracy. W tle problem z pijanymi pacjentami

|
40-latek był kierownikiem zmiany na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Łukasz Jankowski (NIL): na sprawę prohibicji patrzymy z punktu widzenia SOR-ów
Trudne warunki pracy, przeciążenie i agresja pacjentów - to powody, dla których nawet 41 procent medyków chciałoby zmienić miejsce pracy lub odejść z zawodu. Podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia przedstawione zostały alarmujące dane o stanie zdrowia psychicznego kadr medycznych. Przy tej okazji - jak bumerang - wrócił apel o rozwiązanie problemu osób trafiających na szpitalne oddziały ratunkowe w stanie upojenia alkoholowego.
Kluczowe fakty:
  • Aż 41 procent medyków rozważa odejście z pracy z powodu przeciążenia i agresji pacjentów - wynika z danych przytaczanych podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.
  • Problem nasila się za sprawą osób w stanie upojenia alkoholowego, które trafiają na SOR-y zamiast do izb wytrzeźwień, których w kraju regularnie ubywa. Takie osoby odpowiadają za większość agresywnych zachowań wobec personelu.
  • Co powinno się zmienić, by komfort pracy personelu medycznego uległ poprawie?
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

W środę, podczas obrad sejmowej komisji zdrowia, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację na temat zdrowia biopsychospołecznego personelu medycznego. Obecna na posiedzeniu prezeska Fundacji Nie Widać Po Mnie Urszula Szybowicz zapowiedziała, że do końca roku organizacja przedstawi wyniki ogólnopolskiego badania na temat kondycji zdrowotnej kadr medycznych. Udział wzięło w nim ponad 12 tysięcy respondentów.

W latach 80. chodziło o emigrację. A teraz?

- Ponad 41 procent przedstawicieli kadr medycznych chciałoby zmienić miejsce pracy bądź w ogóle odejść z zawodu medyka ze względu na trudne warunki pracy, przeciążenie, agresję pacjentów. Ponad 60 procent szuka wsparcia poza miejscem pracy, w którym pracują - poinformowała.

Pacjent czeka, bo chirurg szyje rany pijanego. "Należy coś zrobić"
Dowiedz się więcej:

Pacjent czeka, bo chirurg szyje rany pijanego. "Należy coś zrobić"

Jak dodała, organizacja udziela wsparcia psychologicznego (m.in. konsultacji z psychologami) kadrom medycznym i studentom takich kierunków. Od 2021 roku prowadzi program "W(y)SPA wsparcia dla medyka", z którego skorzystało 35 tys. przedstawicieli kadry medycznej i administracyjnej placówek medycznych.

- System informatyczny, którego używamy do umawiania wizyt, potrafi geolokalizować medyka i na pewno nie otrzyma on wsparcia od psychologa z tego samego miasta i z tego samego województwa - dodała Szybowicz. Takie rozwiązanie jest potrzebne, bo osoby szukające pomocy obawiają się, że mogliby spotkać się z terapeutą np. w relacji lekarz-pacjent. Korzystanie ze wsparcia specjalisty z innego województwa zmniejsza takie ryzyko.

- Ostatni raz takie dane dotyczące kadr medycznych widziałem w latach 80., ale wtedy chodziło o chęć wyjazdu z Polski - stwierdził Bolesław Piecha, poseł PiS, były wiceminister zdrowia, specjalista ginekologii.

Podobną ankietę wśród medyków fundacja przeprowadziła też w 2022 roku. Wówczas okazało się, że 45 proc. lekarzy myśli o odejściu z zawodu, 75 proc. onkologów spełnia kryteria wypalenia zawodowego, 50 proc. przedstawicieli kadry medycznej wykazuje objawy wspomnianego wypalenia, 30 proc. ankietowanych ma przynajmniej dwa objawy depresji lub stanów lękowych, a 56 proc. chciałoby mieć dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej.

"Wszczęła awanturę z panią doktor oraz z pielęgniarką"
Dowiedz się więcej:

"Wszczęła awanturę z panią doktor oraz z pielęgniarką"

Kraków

"Duża część osób po prostu nie chce tam pracować"

- Co jest powodem takiego nastawienia? Strach, stosunki pracy, mobbing? Skoro aż 41 procent osób nie chce pracować w dobrze płatnym, o dużym prestiżu społecznym zawodzie, należy rozważyć, czy nie wprowadzić stałych programów dotyczących zdrowia psychospołecznego i wypalenia zawodowego personelu medycznego - pytał poseł Piecha.

Dużo miejsca w rozmowie o powodach takiego stanu rzeczy uczestnicy posiedzenia poświęcili problemowi osób trafiających do szpitali w stanie upojenia alkoholowego. Z obserwacji lekarzy wynika, że to właśnie one w większości przypadków odpowiadają za agresywne zachowania wobec medyków.

- Staramy się zebrać takie dane, ale teraz mogę mówić tylko o naszym przekonaniu. Niemalże 100 procent takich czynów jest związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Staramy się eliminować je czy zapobiegać takiemu zachowaniu, kiedy mamy do czynienia z osobą w stanie upojenia alkoholowego. Bardzo trudno jest nam rozpoznać działanie pod wpływem środków psychoaktywnych. Rozpoznajemy je dopiero po działaniach, które są skierowane przeciwko personelowi - mówił Grzegorz Wrona z Naczelnej Izby Lekarskiej.

Nocna prohibicja od dziś w całym Wrocławiu
Dowiedz się więcej:

Nocna prohibicja od dziś w całym Wrocławiu

Wrocław

- Jak się rozmawia z personelem medycznym pracującym na SOR-ach, to oni często zgłaszają właśnie taki problem, który powoduje, że duża część osób po prostu nie chce tam pracować - zwracała uwagę posłanka Anna Kwiecień z PiS. - Jest on związany z trafianiem tam pacjentów w głębokim upojeniu alkoholowym, bardzo często zaniedbanych medycznie i higienicznie. Determinują oni to, że praca na SOR-ach jest niezwykle ciężka i niebezpieczna. Mało tego, często sąsiadują oni tam z osobami ciężko chorymi, starszymi - dodała.

Jej partyjny kolega, Patryk Wicher, przywołał w dyskusji sytuację w Nowym Sączu, gdzie około dwóch lat temu zlikwidowano izbę wytrzeźwień. - Od tamtej pory borykamy się z gigantycznym problemem osób nietrzeźwych, których nie ma jak skierować do osobnych pomieszczeń, ponieważ szpital nie ma gdzie się rozbudować - mówił.

Dlaczego izby wytrzeźwień są zamykane?

Dlaczego zamiast do izb wytrzeźwień pacjenci trafiają na SOR-y? W całym kraju od wielu lat ubywa miejsc przeznaczonych do tego, by umieszczać w nich osoby nietrzeźwe. Według danych przytaczanych pod koniec ubiegłego roku w Sejmie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w całym kraju jest 28 izby wytrzeźwień. Mogą organizować je miasta o ludności powyżej 50 tys. mieszkańców, ale nie muszą. Dla samorządów utrzymywanie takich miejsc to obciążenie budżetowe, więc nie decydują się na to. Zwłaszcza że wymagania dotyczące zatrudnienia personelu są duże. Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna obsada dyżurowa to: kierownik zmiany, depozytariusz, lekarz lub felczer, pielęgniarka lub ratownik medyczny, opiekun zmiany i porządkowy. Uczestnicy posiedzenia sugerowali obniżenie tych wymogów, zwłaszcza konieczności zatrudniania lekarza.

Jeden lekarz na dyżurze i 300 pacjentów. "Systemowa dyskryminacja psychiatrii"
Dowiedz się więcej:

Jeden lekarz na dyżurze i 300 pacjentów. "Systemowa dyskryminacja psychiatrii"

- Jeżeli triage’u dokonuje na SOR-ze zazwyczaj ratownik medyczny i pielęgniarka do tego przygotowana, to dlaczego w Izbie Wytrzeźwień nie może tego wykonywać niekoniecznie lekarz, tylko pielęgniarka bądź ratownik? - pytał poseł Wicher.

- Obawiamy się, że wycofanie lekarzy z izb wytrzeźwień paradoksalnie nie spowoduje, że większość z nich będzie trafiać właśnie tam, tylko że trafią od razu na SOR-y, tak na wszelki wypadek, żeby ich zabezpieczyć medycznie. To jest na pewno rzecz do głębszej analizy i pewnie będzie tematem osobnej dyskusji - skomentował Mariusz Kęcki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

O problemach związanych z pijanymi pacjentami trafiającymi na szpitalne oddziały ratunkowe rozmawialiśmy w TVN24+ podczas debaty "Jak piją Polacy?

OGLĄDAJ: Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc
pc

Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieAlkoholSOR
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
METEO
imageTitle
Świątek nie może stracić koncentracji. Rywalka tylko na to czeka
RELACJA
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport
BIZNES
21 min
pc
Diabeł, sombrero i "zamknięcie rządu". Co w USA próbują ugrać demokraci?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
PARP
Oszustwa na szkodę PARP i NCBiR. Zatrzymane kolejne osoby
Poznań
shutterstock_1542445205
Przeszczepiono mu zwierzęcą wątrobę, przeżył prawie pół roku
Zdrowie
Robert Roberson
58-latek ma zostać stracony. W jego niewinność wierzy znany pisarz, kongresmeni i główny śledczy
Świat
Tbilisi
Atak na polskich funkcjonariuszy w Gruzji. "Służby już ujęły napastników"
Świat
Pijany 16-latek rozbił samochód
Pijany 16-latek rozbił samochód rodziców
Opole
Pożar w Pacific Palisades
Mógł wywołać śmiercionośny pożar. Służby postawiły zarzuty
METEO
Chiński satelita Yaogan 33-04 wyniesiony na orbitę. Zdjęcie z 7 września 2023 roku
"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?
Tatiana Serwetnyk
"Nawiedzony dom" w kalifornijskim Disneylandzie
Tragedia w słynnym parku rozrywki. Nie żyje kobieta
Świat
Barbara Szczepuła
Barbara Szczepuła nie żyje. "Ogromna strata dla środowiska dziennikarskiego i miasta"
Trójmiasto
Auto w płomieniach na A1
Auto w płomieniach na autostradzie. Nagranie
Katowice
imageTitle
Znów stracił panowanie nad sobą. "Całe życie czekałem 55 sekund"
EUROSPORT
Ursula von der Leyen
Szefowa KE obroniona. Ursula von der Leyen o "silnym wsparciu"
Świat
Berlin, Niemcy
"Aktywna emerytura" i auta elektryczne. Porozumienie w Niemczech
BIZNES
Laszlo Krasznahorkai
Ogłoszono laureata Nagrody Nobla z literatury
Kultura i styl
Akcja strażaków w szkole na Mokotowie
Groźna substancja w szkole. Strażacy musieli skuwać posadzkę
WARSZAWA
Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Biuro premiera Izraela: zawieszenie broni po ratyfikowaniu porozumienia
Świat
Morze Czerwone
"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone
METEO
Waldemar Żurek
Żurek pokazał projekt ustawy. Apeluje do prezydenta
Polska
Mężczyzna zaatakował nożem (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy ciosy nożem w plecy. Powiedział, że to była "kulminacja negatywnych emocji"
Wrocław
Marwan al-Barghusi
Ma pięć wyroków dożywocia. Kim jest palestyński "więzień numer jeden"
Świat
Patrol Straży Granicznej (zdjęcie ilustracyjne)
Przepłynęli rzekę, chcieli się dostać do Niemiec
Lublin
shutterstock_2637727779
Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście
BIZNES
2807_depresja_anoreksja
"By pokazać, że są piękni". Skąd się biorą zaburzenia odżywiania?
Anna Bielecka
Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu
Sąsiedzi od dłuższego czasu ich nie widzieli, dwaj mężczyźni nie żyją
Łódź
Śmiertelny wypadek rowerzysty
"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła
WARSZAWA
imageTitle
Trener Polaków zaskakuje. "Cieszę się, że nie jestem zatrudniony w klubie"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica