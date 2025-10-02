Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Wrocław

Zabójstwo proboszcza. Podejrzany 52-latek był poczytalny

Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Podejrzany o zabójstwo księdza poddany obserwacji psychiatrycznej
Źródło: TVN24
Biegli przebadali Tomasza J. i przygotowali opinię sądowo-psychiatryczną. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo proboszcza w Kłobucku. Z opinii wynika, że były policjant w chwili popełnienia tego czynu był poczytalny. Wkrótce do sądu trafi akt oskarżenia.

Ksiądz Grzegorz Dymek, proboszcz parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku, został zamordowany 13 lutego podczas napadu na plebanię. Zbrodnia miała najprawdopodobniej tło rabunkowe. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie. Informację o uzyskanej opinii biegłych przekazał w czwartek rzecznik częstochowskiej prokuratury okręgowej Tomasz Ozimek. Jak wyjaśnił prokurator, z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego najpierw wykonano badania psychiatryczne Tomasza J. w warunkach ambulatoryjnych. Zgodnie z uzyskaną po nich opinią biegłych lekarzy konieczne było przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego w warunkach szpitalnych.

Zabójstwo księdza w Kłobucku
Zabójstwo księdza w Kłobucku
Źródło: fb/klobucka.pl

- Po przeprowadzonej obserwacji biegli lekarze wydali opinię sądowo-psychiatryczną, z której wynika, że Tomasz J. w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Oznacza to, że sprawca był w pełni poczytalny i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej - opisywał prok. Ozimek. Śledztwo jest już na końcowym etapie i jeżeli nie będzie zachodziła konieczność uwzględnienia ewentualnych wniosków dowodowych obrony, wkrótce zostanie zamknięte.

Przyjechali do awantury, znaleźli nieżyjącego księdza

13 lutego wieczorem dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie o odgłosach awantury, wydobywających się z budynku plebanii w Kłobucku. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, znaleźli nieżyjącego już duchownego, a po chwili ujęli uciekającego z miejsca zbrodni sprawcę - 52-latka z Kłobucka.

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania rozboju. Przyznał się do winy, został aresztowany. Może mu grozić nawet dożywocie. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci duchownego było uduszenie. Zbrodnia najprawdopodobniej miała tło rabunkowe - podczas mszy ksiądz podsumował dary zebrane w trakcie niedawnej kolędy i poinformował o zebraniu 80 tys. zł

Kłobuck, zabójstwo księdza
Kłobuck, zabójstwo księdza
Źródło: TVN24

"Przepraszamy Was Wszystkich"

52-letni podejrzany to były policjant. - Został dyscyplinarnie wydalony ze służby w 2001 roku - mówiła aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Przyczyny wydalenia nie podała.

Rodzina J. przesłała do mediów lokalnych oświadczenie.

"W związku z przerażającą, brutalną i niezrozumiałą również dla nas zbrodnią Tomka, chcemy z całego serca przeprosić wszystkich mieszkańców Kłobucka, a przede wszystkim najbliższą rodzinę śp. Księdza Grzegorza, zapewnić o naszym ogromnym współczuciu i niewyobrażalnym żalu w związku z tym strasznym czynem. Przepraszamy Was Wszystkich" - czytamy w oświadczeniu. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: aa/PKoz

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaPolicja
Czytaj także:
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
METEO
Z mieszkania zniknął sejf
Ukradli sejf z mieszkania. W środku było 250 tysięcy dolarów
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Sewerynówce (woj. lubelskie)
Tragiczny pożar. Nie żyje 82-letni mężczyzna, jedna osoba w szpitalu
Lublin
Nietypowa interwencja na cmentarzu w Jarocinie
Usłyszeli dźwięk dzwonka zza jednego z grobów
Poznań
Karol Nawrocki
O czym Nawrocki "może rozmawiać"? Pytanie o związki partnerskie i odpowiedź
Polska
Zrzuty ekranu z filmiku ukazującego uśmiercanie ryby
Uśmiercała karpie cięciem rdzenia. W sądzie wyjaśnia, że to "lepsze niż ogłuszanie"
Kraków
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
WARSZAWA
Pożar mieszkania w Koszalinie
Pożar bloku w Koszalinie. Jedna z poszkodowanych osób nie żyje
Szczecin
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
Tutaj ceny mieszkań spadły
BIZNES
imageTitle
Tysiące jej zdjęć w telefonie prześladowcy. "Ktoś wpełzł do mojego życia"
EUROSPORT
Tragiczny wypadek pod Bełchatowem. Nie żyje 36-latek
Zderzył się z sarną i wyrzuciło go z samochodu. Zginął
Łódź
25 min
0210_kac_prohibicja
"Naprawdę osiem godzin bez możliwości kupienia alkoholu w sklepie to dla państwa kara?"
TVN24+ Originals
Przebodźcowanie
Przebodźcowanie to dziś norma, nie wyjątek. Co nam robi?
Zdrowie
Port w Szczecinie
Tusk: mamy incydent w pobliżu portu w Szczecinie
Polska
Donald Tusk i Victor Orban
Konferencja prasowa Tuska. Nagle pojawił się Orban
Świat
Chan Junis, Strefa Gazy. Palestyńczycy głodują i umierają
Ponad pół miliona głodujących, Czerwony Krzyż wstrzymuje działalność
Świat
BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?
Polska
antybiotyki letarstwa kapsulki shutterstock_1490621177
Antybiotykooporność. "Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się już w momencie odkrycia penicyliny"
Zdrowie
Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Pracownik szkół robił zdjęcia dowodów i kupował telefony. Zarobił blisko milion złotych
Łódź
imageTitle
Szok u Polki po złotym medalu
EUROSPORT
Co wydarzyło się w hotelu?
Tajemnicza śmierć młodych ludzi w hotelowym pokoju
Poznań
imageTitle
Nagle poczuł się źle. Nie żyje legenda sportowej fotografii
EUROSPORT
Jacek Wójcik nie żyje
Jacek Wójcik nie żyje. Uczestnik znanego programu miał 55 lat
Kultura i styl
imageTitle
Świątek samokrytyczna i bez wymówek
EUROSPORT
02 0920 gda sikorski-0001
Sikorski: powiem brutalnie, nie mam zakładników na wymianę
Polska
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
WARSZAWA
imageTitle
Ogłoszono nazwisko nowego selekcjonera polskich hokeistów
EUROSPORT
shutterstock_1463547899
Mają pracować bez wynagrodzenia. "Prawdopodobnie wystąpią pewne problemy kadrowe"
BIZNES
Donald Tusk
"Trzęsienie ziemi" w SOP? Tusk zabiera głos
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica