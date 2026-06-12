Wrocław Wstrząs w kopalni. Dwaj górnicy trafili do szpitala Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kopalnia Rudna Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: KGHM

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Do wstrząsu doszło po godzinie 9.20 w kopalni Rudna.

- To była górnicza siódemka. W wyniku zdarzenia została przysypana ładowarka, w której kabinie znajdował się operator. Po godzinnej akcji pracownik został bezpiecznie uwolniony z maszyny. Jego stan jest dobry, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zgodnie z procedurą zostanie przewieziony do szpitala na badania - mówi Artur Newecki, rzecznik KGHM.

Obrażeń doznała też druga osoba. To operator kotwiarki, też jest już pod opieką lekarzy.

Przyczyny zdarzenia zbada komisja.

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