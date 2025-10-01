Zamiast randki – przemoc i upokorzenie. Nastolatkowie zaatakowali 23-latka Źródło: KMP Wrocław

Do zdarzenia doszło we wrześniu na terenie Wrocławia. Policjanci z Komisariatu Wrocław-Krzyki prowadzą śledztwo w sprawie brutalnej napaści na 23-letniego obywatela Ukrainy.

Według ustaleń śledczych, młodzi ludzie założyli fałszywy profil w mediach społecznościowych, podszywając się pod 16-letnią dziewczynę rzekomo zainteresowaną kontaktami seksualnymi. W ten sposób nawiązali kontakt z mężczyzną i umówili się z nim na spotkanie.

23-latek zwabiony i zaatakowany

"Gdy mężczyzna pojawił się w wyznaczonym miejscu, został zaatakowany przez grupę nastolatków. Sprawcy nie tylko pobili ofiarę, ale również ogolili jej głowę i wymalowali na twarzy symbole o charakterze nazistowskim, rejestrując całe zajście, by dodatkowo ją ośmieszyć" - opisuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Śledczy zwracają uwagę nie tylko na fizyczną przemoc, ale również na treści ideologiczne, które pojawiły się w tle zdarzenia.

Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca Źródło: KMP we Wrocławiu

Policjanci sprawdzają, kto dokładnie brał udział w napaści i jaką rolę odegrał każdy z uczestników. Nie informują, ile osób było w grupie. Wiadomo, że sprawą zajmuje się także sąd rodzinny, ponieważ część osób nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.

