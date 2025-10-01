Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.
Do zdarzenia doszło we wrześniu na terenie Wrocławia. Policjanci z Komisariatu Wrocław-Krzyki prowadzą śledztwo w sprawie brutalnej napaści na 23-letniego obywatela Ukrainy.
Według ustaleń śledczych, młodzi ludzie założyli fałszywy profil w mediach społecznościowych, podszywając się pod 16-letnią dziewczynę rzekomo zainteresowaną kontaktami seksualnymi. W ten sposób nawiązali kontakt z mężczyzną i umówili się z nim na spotkanie.
23-latek zwabiony i zaatakowany
"Gdy mężczyzna pojawił się w wyznaczonym miejscu, został zaatakowany przez grupę nastolatków. Sprawcy nie tylko pobili ofiarę, ale również ogolili jej głowę i wymalowali na twarzy symbole o charakterze nazistowskim, rejestrując całe zajście, by dodatkowo ją ośmieszyć" - opisuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Śledczy zwracają uwagę nie tylko na fizyczną przemoc, ale również na treści ideologiczne, które pojawiły się w tle zdarzenia.
Policjanci sprawdzają, kto dokładnie brał udział w napaści i jaką rolę odegrał każdy z uczestników. Nie informują, ile osób było w grupie. Wiadomo, że sprawą zajmuje się także sąd rodzinny, ponieważ część osób nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP we Wrocławiu