Wrocław

"Zwabili, pobili, ogolili głowę i namalowali symbole nazistowskie". Brutalny atak na obcokrajowca

Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
Zamiast randki – przemoc i upokorzenie. Nastolatkowie zaatakowali 23-latka
Źródło: KMP Wrocław
Grupa nastolatków zwabiła 23-letniego obywatela Ukrainy w pułapkę, brutalnie go pobiła, ogoliła mu głowę i wymalowała na twarzy nazistowskie symbole - podała wrocławska policja. Wszystko nagrali, by go dodatkowo upokorzyć.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do zdarzenia doszło we wrześniu na terenie Wrocławia. Policjanci z Komisariatu Wrocław-Krzyki prowadzą śledztwo w sprawie brutalnej napaści na 23-letniego obywatela Ukrainy.

Według ustaleń śledczych, młodzi ludzie założyli fałszywy profil w mediach społecznościowych, podszywając się pod 16-letnią dziewczynę rzekomo zainteresowaną kontaktami seksualnymi. W ten sposób nawiązali kontakt z mężczyzną i umówili się z nim na spotkanie.

23-latek zwabiony i zaatakowany

"Gdy mężczyzna pojawił się w wyznaczonym miejscu, został zaatakowany przez grupę nastolatków. Sprawcy nie tylko pobili ofiarę, ale również ogolili jej głowę i wymalowali na twarzy symbole o charakterze nazistowskim, rejestrując całe zajście, by dodatkowo ją ośmieszyć" - opisuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Śledczy zwracają uwagę nie tylko na fizyczną przemoc, ale również na treści ideologiczne, które pojawiły się w tle zdarzenia.

Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
Źródło: KMP we Wrocławiu

Policjanci sprawdzają, kto dokładnie brał udział w napaści i jaką rolę odegrał każdy z uczestników. Nie informują, ile osób było w grupie. Wiadomo, że sprawą zajmuje się także sąd rodzinny, ponieważ część osób nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP we Wrocławiu

WrocławWojewództwo dolnośląskiePolicja
